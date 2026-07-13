Những điểm đến hàng đầu thu hút giới giàu toàn cầu

Với nhiều chính phủ, dòng tài sản dịch chuyển xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng, có thể thúc đẩy đầu tư, hoạt động kinh doanh và tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng những điểm đến có sức cạnh tranh cao nhất thế giới trong việc thu hút người giàu di cư, dựa trên dữ liệu từ báo cáo Dịch chuyển Tài sản Tư nhân Henley 2026 của công ty tư vấn cư trú và nhập quốc tịch Henley & Partners.
Báo cáo đánh giá các nền kinh tế theo 12 tiêu chí, bao gồm chính sách thuế, chương trình dành cho nhà đầu tư, chất lượng quản lý và môi trường kinh doanh.
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, tiếp theo là New Zealand và Quần đảo Cayman. Các điểm đến tại châu Âu cũng đạt thứ hạng cao, khi Hà Lan, Cyprus, Bồ Đào Nha, Italy, Thụy Sỹ và Hy Lạp đều nằm trong nhóm 15 vị trí dẫn đầu.
Vị trí số một của Singapore đến từ sự kết hợp giữa thuế suất thấp, môi trường chính trị ổn định và chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp. Những lợi thế này giúp Singapore trở thành một trong những nơi an toàn nhất đối với nhà đầu tư, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của giới giàu tại châu Á.
Một xu hướng nổi bật trong bảng xếp hạng là sức cạnh tranh của các nền kinh tế quy mô nhỏ. Trong số 16 điểm đến có thứ hạng cao nhất, 11 nơi có dân số dưới 10 triệu người.
Nhiều nền kinh tế trong nhóm này đã dành hàng chục năm xây dựng môi trường thân thiện với nhà đầu tư. Singapore phát triển thành một trung tâm tài chính kết nối sâu rộng với thế giới; Cyprus đưa ra các chương trình cư trú hấp dẫn, trong khi Thụy Sỹ kết hợp sự ổn định chính trị với ngành ngân hàng tư nhân lâu đời.
Thay vì dựa vào quy mô thị trường nội địa, những điểm đến này tạo lợi thế bằng khung pháp lý ổn định và dễ dự đoán, hệ thống thuế hiệu quả, thể chế pháp lý vững chắc, cùng các thủ tục tương đối thuận tiện để nhà đầu tư xin quyền cư trú hoặc chuyển tài sản tới đó.
Mặc dù sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ vẫn đối mặt với một số trở ngại mang tính cơ cấu trong cuộc đua thu hút giới giàu.
Chính sách đánh thuế dựa trên quốc tịch, hệ thống thuế phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ đầu tư kéo dài và tình trạng phân cực chính trị là những yếu tố kéo giảm điểm số của Mỹ. Trong khi đó, nhiều điểm đến được xếp hạng cao hơn áp dụng cơ chế thuế đơn giản và dễ dự đoán hơn, qua đó trở nên hấp dẫn đối với những người giàu thường xuyên sinh sống và đầu tư ở nhiều nơi trên thế giới.
Khác với phần lớn các nền kinh tế khác, Mỹ đánh thuế công dân đối với thu nhập phát sinh trên toàn cầu, bất kể họ đang sinh sống ở đâu. Quy định này có thể làm tăng nghĩa vụ thuế của những cá nhân có tài sản và hoạt động kinh doanh trải rộng tại nhiều thị trường.
Cuộc cạnh tranh giữa các nền kinh tế vì thế không còn chỉ xoay quanh doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà ngày càng mở rộng sang dòng vốn tư nhân.
Chỉ riêng trong năm 2025, gần 1 triệu người trên toàn cầu đã gia nhập hàng ngũ triệu phú USD, cho thấy quy mô ngày càng lớn của nhóm tài sản có khả năng dịch chuyển xuyên biên giới.
Những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao thường di cư cùng với doanh nghiệp, vốn đầu tư và các khoản chi cho hoạt động từ thiện. Trong bối cảnh tài sản toàn cầu tiếp tục gia tăng, việc thu hút dù chỉ một số lượng tương đối nhỏ giới giàu có cũng có thể tạo ra tác động kinh tế đáng kể, đặc biệt đối với các nền kinh tế quy mô nhỏ.
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Kết quả cuộc khảo sát ý kiến chuyên gia về triển vọng kinh tế Mỹ mới nhất của tờ báo Wall Street Journal mang tới một tin tốt và một tin xấu...
Dù thuế quan tăng lên khiến chi phí nhập khẩu tăng mạnh, phần lớn các hãng ô tô vẫn chưa muốn chuyển sản xuất sang Mỹ do chi phí đầu tư lớn, chính sách thiếu ổn định và lợi thế chi phí tại các quốc gia khác..
Dù tăng mạnh từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc vẫn đang được định giá ở mức thấp kỷ lục, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng nhanh hơn giá cổ phiếu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...