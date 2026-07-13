Những điểm đến hàng đầu thu hút giới giàu toàn cầu

Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...

Với nhiều chính phủ, dòng tài sản dịch chuyển xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng, có thể thúc đẩy đầu tư, hoạt động kinh doanh và tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng những điểm đến có sức cạnh tranh cao nhất thế giới trong việc thu hút người giàu di cư, dựa trên dữ liệu từ báo cáo Dịch chuyển Tài sản Tư nhân Henley 2026 của công ty tư vấn cư trú và nhập quốc tịch Henley & Partners.

Báo cáo đánh giá các nền kinh tế theo 12 tiêu chí, bao gồm chính sách thuế, chương trình dành cho nhà đầu tư, chất lượng quản lý và môi trường kinh doanh.

Singapore đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, tiếp theo là New Zealand và Quần đảo Cayman. Các điểm đến tại châu Âu cũng đạt thứ hạng cao, khi Hà Lan, Cyprus, Bồ Đào Nha, Italy, Thụy Sỹ và Hy Lạp đều nằm trong nhóm 15 vị trí dẫn đầu.

Vị trí số một của Singapore đến từ sự kết hợp giữa thuế suất thấp, môi trường chính trị ổn định và chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp. Những lợi thế này giúp Singapore trở thành một trong những nơi an toàn nhất đối với nhà đầu tư, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của giới giàu tại châu Á.

Một xu hướng nổi bật trong bảng xếp hạng là sức cạnh tranh của các nền kinh tế quy mô nhỏ. Trong số 16 điểm đến có thứ hạng cao nhất, 11 nơi có dân số dưới 10 triệu người.

Nhiều nền kinh tế trong nhóm này đã dành hàng chục năm xây dựng môi trường thân thiện với nhà đầu tư. Singapore phát triển thành một trung tâm tài chính kết nối sâu rộng với thế giới; Cyprus đưa ra các chương trình cư trú hấp dẫn, trong khi Thụy Sỹ kết hợp sự ổn định chính trị với ngành ngân hàng tư nhân lâu đời.

Thay vì dựa vào quy mô thị trường nội địa, những điểm đến này tạo lợi thế bằng khung pháp lý ổn định và dễ dự đoán, hệ thống thuế hiệu quả, thể chế pháp lý vững chắc, cùng các thủ tục tương đối thuận tiện để nhà đầu tư xin quyền cư trú hoặc chuyển tài sản tới đó.

Mặc dù sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ vẫn đối mặt với một số trở ngại mang tính cơ cấu trong cuộc đua thu hút giới giàu.

Chính sách đánh thuế dựa trên quốc tịch, hệ thống thuế phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ đầu tư kéo dài và tình trạng phân cực chính trị là những yếu tố kéo giảm điểm số của Mỹ. Trong khi đó, nhiều điểm đến được xếp hạng cao hơn áp dụng cơ chế thuế đơn giản và dễ dự đoán hơn, qua đó trở nên hấp dẫn đối với những người giàu thường xuyên sinh sống và đầu tư ở nhiều nơi trên thế giới.

Khác với phần lớn các nền kinh tế khác, Mỹ đánh thuế công dân đối với thu nhập phát sinh trên toàn cầu, bất kể họ đang sinh sống ở đâu. Quy định này có thể làm tăng nghĩa vụ thuế của những cá nhân có tài sản và hoạt động kinh doanh trải rộng tại nhiều thị trường.

Cuộc cạnh tranh giữa các nền kinh tế vì thế không còn chỉ xoay quanh doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà ngày càng mở rộng sang dòng vốn tư nhân.

Chỉ riêng trong năm 2025, gần 1 triệu người trên toàn cầu đã gia nhập hàng ngũ triệu phú USD, cho thấy quy mô ngày càng lớn của nhóm tài sản có khả năng dịch chuyển xuyên biên giới.

Những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao thường di cư cùng với doanh nghiệp, vốn đầu tư và các khoản chi cho hoạt động từ thiện. Trong bối cảnh tài sản toàn cầu tiếp tục gia tăng, việc thu hút dù chỉ một số lượng tương đối nhỏ giới giàu có cũng có thể tạo ra tác động kinh tế đáng kể, đặc biệt đối với các nền kinh tế quy mô nhỏ.