Ninh Bình đón 17,6 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026

Nửa đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ việc mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng và điều chỉnh chất lượng dịch vụ. Báo cáo số liệu cho thấy sự gia tăng ở cả thị trường khách nội địa và quốc tế, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch của địa phương...

Show thực cảnh "Anh hùng cờ lau", sản phẩm mới của du lịch Ninh Bình.

Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu và điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp đón 17,6 triệu lượt khách, đạt 88% kế hoạch năm và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt. Hoạt động này mang lại doanh thu ước tính trên 17.966 tỷ đồng, tăng trưởng 21,75% so với cùng kỳ và đạt xấp xỉ 90% chỉ tiêu được giao cho cả năm 2026.

​Kết quả này có sự tác động từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quảng bá, kết nối hạ tầng liên vùng và đa dạng hóa dịch vụ. Sau khi hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh được hoàn thiện, các điểm đến trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính hay khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long duy trì lượng khách ổn định.

Việc thiết lập hành trình di sản xuyên tỉnh kết nối với các địa danh lân cận như khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam), rừng Cúc Phương hay dải ven biển Thịnh Long, Quất Lâm (Nam Định) đã giúp tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu trung bình của du khách khi đến địa phương.

​Bên cạnh việc khai thác tài nguyên tự nhiên, ngành du lịch Ninh Bình cũng tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống phối hợp với mô hình kinh tế đêm. Các sản phẩm như phố đêm hay lễ hội Hoa Lư được đưa vào vận hành theo hướng chuyên nghiệp nhằm đa dạng hóa không gian trải nghiệm.

Ninh Bình cũng phối hợp tổ chức một số giải thể thao quốc gia và quốc tế như Giải Triathlon Cúp Châu Á - Tam Chúc, Giải vô địch các câu lạc bộ Triathlon quốc gia, và Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền để mở rộng phân khúc du lịch thể thao.

​Ở định hướng dài hạn, Ninh Bình đang tập trung hoàn thiện Hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đồng thời, hồ sơ “Ma nhai trên núi Non Nước” cũng đang được đệ trình ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương chu kỳ 2025 - 2026.

​Hướng tới mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản, trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch tỉnh xác định tập trung vào xu hướng sinh thái bền vững. Các dòng sản phẩm đặc thù được ưu tiên bao gồm du lịch xanh và du lịch biển gắn liền với yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt Quần thể danh thắng Tràng An.

Cơ quan chức năng Ninh Bình cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khu du lịch, chợ truyền thống và bếp ăn tập thể để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số du lịch song song với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.