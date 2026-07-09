Nvidia mất 1 nghìn tỷ USD vốn hóa trong chưa đầy 2 tháng

Sau khi mất khoảng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường trong chưa đầy hai tháng, cổ phiếu Nvidia hiện rơi xuống ngưỡng định giá rẻ nhất kể từ trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Các dòng bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia vẫn giữ vị thế thống trị trong thị trường trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hãng sản xuất con chip này hiện đã giảm khoảng 16% kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào ngày 14/5.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh lại các giao dịch gắn với AI, rút bớt tiền khỏi Nvidia để chuyển sang các nhà sản xuất bán dẫn khác, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực chip nhớ.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, đợt bán tháo khiến Nvidia, cổ phiếu từng được xem là cái tên nóng nhất Phố Wall, hiện chỉ giao dịch ở mức 18 lần lợi nhuận dự phóng trong 12 tháng tới. Lần gần nhất cổ phiếu Nvidia có mức định giá thấp như vậy là vào đầu năm 2019.

Đà giảm của Nvidia càng đáng chú ý khi mức định giá này hiện thấp hơn mặt bằng chung của thị trường. Trong khi Nvidia giao dịch ở mức 18 lần lợi nhuận dự phóng, chỉ số S&P 500 đang ở mức trên 20 lần và chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ ở mức gần 23 lần. Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá cổ phiếu Nvidia phục hồi, tăng gần 4%.

Theo các nhà phân tích, định giá cổ phiếu Nvidia giảm xuống không phải vì triển vọng kinh doanh của công ty xấu đi. Trái lại, các nhà phân tích Phố Wall vẫn nâng dự báo lợi nhuận của Nvidia trong các quý tới. Đợt bán tháo gần đây chủ yếu cho thấy dòng tiền trong nhóm cổ phiếu AI đang dịch chuyển sang những mảng khác, như chip nhớ và lưu trữ dữ liệu.

Micron Technology là một trong những cái tên hưởng lợi từ xu hướng này. Ngay cả các đối thủ của Nvidia như Advanced Micro Devices (AMD) và Intel cũng ghi nhận giá cổ phiếu tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần trong năm nay.

“Tâm lý thị trường đã chuyển hướng. Những công ty từng bị kỳ vọng thấp, như Micron, giờ lại trở thành tâm điểm chú ý”, ông Michael Bailey, giám đốc nghiên cứu tại Fulton Breakefield Broenniman, nhận xét với Bloomberg.

Nvidia được dự báo là doanh nghiệp có tốc độ tăng doanh thu nhanh thứ tư trong chỉ số S&P 500 năm nay. Dù vậy, cổ phiếu công ty hiện vẫn có mức định giá thấp hơn khoảng một nửa số cổ phiếu trong chỉ số này, thậm chí thấp hơn cả hãng kẹo Hershey và công ty tiện ích Dominion Energy.

Theo ông Randy Hare, giám đốc nghiên cứu cổ phiếu tại Huntington Bank, nếu xét đến mức tăng trưởng doanh thu và khả năng sinh lời ổn định mà Nvidia đã chứng minh, cổ phiếu công ty hiện có vẻ đang bị định giá thấp.

“Giá cổ phiếu đi theo lợi nhuận. Nvidia là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định”, ông Hare nói. Ông đặt cược rằng cổ phiếu Nvidia sẽ tăng trở lại trong những tháng tới.

Sau khi tăng hơn 1.100% từ cuối năm 2022 đến hết năm 2025 nhờ nhu cầu GPU bùng nổ, cổ phiếu Nvidia đã chững lại. Từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu này chỉ tăng 5,6%, thấp hơn mức tăng 9,6% của S&P 500 và 16% của Nasdaq 100.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bán dẫn nói chung vẫn tăng mạnh. Chỉ số bán dẫn Philadelphia, thước đo gồm 30 cổ phiếu lớn trong ngành con chip giao dịch tại Mỹ, đã tăng 74% từ đầu năm và đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2003.

Đà tăng của chỉ số bán dẫn này được dẫn dắt bởi Micron, công ty đang hưởng lợi từ giá bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Micron đã tăng 229%, sau khi tăng 239% trong năm 2025 và cũng là cổ phiếu dẫn đầu chỉ số trong năm ngoái.

Ngược lại, Nvidia hiện là cổ phiếu có mức tăng kém thứ ba trong chỉ số. Trước đó, Nvidia là cổ phiếu tăng mạnh thứ hai vào năm 2024, rồi chỉ còn đứng ở nhóm giữa trong năm 2025.

Sự lệch pha giữa Nvidia và phần còn lại của nhóm cổ phiếu bán dẫn ngày càng rõ. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trong tháng trước, mức tương quan giữa cổ phiếu Nvidia và chỉ số bán dẫn đã giảm xuống thấp nhất kể từ năm 2014.

“Cổ phiếu Nvidia đã tăng quá xa, quá nhanh trong một thời gian. Đây từng là mã có quá nhiều nhà đầu tư cùng tham gia giao dịch. Sau đó, thị trường bắt đầu muốn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu khác. Vì vậy, Nvidia phần nào trở thành nguồn tiền để nhà đầu tư rót sang những cổ phiếu mới đó”, ông Eric Clark, giám đốc đầu tư tại Accuvest Global Advisors, công ty đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia, nói.

Hiện tại, áp lực cạnh tranh là một trong những yếu tố lớn kìm hãm giá cổ phiếu Nvidia. Sức ép không chỉ đến từ các đối thủ trực tiếp như AMD và Intel, mà còn đến từ chính những khách hàng lớn nhất của Nvidia, như Alphabet và Amazon.com. Các tập đoàn này đang ngày càng đẩy mạnh sử dụng chip do họ tự thiết kế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào GPU của Nvidia.

Dù vậy, thị phần của Nvidia đến nay gần như chưa bị ảnh hưởng. Nhu cầu thiết bị cho các trung tâm dữ liệu mới vẫn rất lớn, giúp công ty tiếp tục giữ vị thế áp đảo trên thị trường GPU máy chủ. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Nvidia nắm 97% thị trường GPU máy chủ vào cuối năm 2025, tăng so với mức 95% vào cuối năm 2024.

Điều này lý giải vì sao Phố Wall vẫn lạc quan về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Nvidia. Hãng chế tạo con chip này được dự báo đạt 228 tỷ USD lợi nhuận trên doanh thu 393 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/1/2027. Các con số này tương ứng mức tăng 90% về lợi nhuận và 82% về doanh thu.

Giới chuyên gia Phố Wall vẫn giữ quan điểm lạc quan với Nvidia. Trong số 82 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này được Bloomberg khảo sát, chỉ có 3 người khuyến nghị nắm giữ và 1 người khuyến nghị bán.

Mức giá mục tiêu bình quân dành cho Nvidia hiện là 302 USD/cổ phiếu, hàm ý cổ phiếu này có thể tăng hơn 50% trong 12 tháng tới. Đây là mức kỳ vọng tăng cao nhất trong nhóm Magnificent Seven, tức nhóm 7 cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ gồm Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta và Tesla.

Theo ông Bailey của Fulton Breakefield Broenniman, Nvidia từng nhiều lần phục hồi mạnh sau những giai đoạn hệ số định giá bị thu hẹp. Đây là lý do để nhà đầu tư vẫn có thể đặt niềm tin vào cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại.

“Đây là một giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta từng chứng kiến điều tương tự trước đây. Nvidia từng trải qua những đợt định giá bị kéo xuống rất nhanh, rồi cũng phục hồi rất nhanh. Những người lạc quan với cổ phiếu này có lẽ sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian”, ông Bailey nói.