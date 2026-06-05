Ông Nguyễn Anh Tuấn tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Sáng 5/6, tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn
Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam khóa XIV đã được công bố tại đại hội.
Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt
Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã bầu 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hội nghị bầu 27 người vào Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ
2026-2031.
Trong số 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, có bà Thái Thu Xương, ông Ngọ
Duy Hiểu, ông Nguyễn Xuân Hùng là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
khóa XIII tái cử.
Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Công đoàn được
bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ
2026-2031.
Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV gồm 15 ủy viên; bầu ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh
năm 1979, quê Thanh Hóa. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ
chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế.
Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025,
ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ tháng
8/2022); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tháng 2/2025, ông là đại biểu Quốc
hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.
Từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026,
ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Trưởng Ban
Chính sách, chiến lược Trung ương.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIV của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XIV.
Ngày 1/3/2026, ông được Bộ Chính
trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam.