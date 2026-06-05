Ông Nguyễn Anh Tuấn tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031...

Sáng 5/6, tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã được công bố tại đại hội.

Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã bầu 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội nghị bầu 27 người vào Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV.

​Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong số 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, có bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu, ông Nguyễn Xuân Hùng là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tái cử.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Công đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV gồm 15 ủy viên; bầu ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV.