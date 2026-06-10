Phú Thọ thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quan Việt Nam tại Phần Lan
Khánh Vy
10/06/2026, 07:00
Ngày 08/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại Tây Ban Nha, Phần Lan và Thụy Điển, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan....
Tham gia Đoàn công tác có Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh,
các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh
như: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và
Hỗ trợ doanh nghiệp.
Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Diệu Linh - Đại
biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Bí thư thứ nhất phụ trách Chính trị và
Quan hệ song phương cùng các cán bộ Đại sứ quán.
Năm 2025, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến
lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp
tác toàn diện giữa hai quốc gia. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao được duy trì
thường xuyên, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như
kinh tế, thương mại, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền
vững.
Hai bên đã triển khai một số mô hình hợp tác tiêu biểu của Phần Lan trong
lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, có trên 17.000 người
Việt Nam đang sinh sống tại Phần Lan, tập trung tại các thành phố Helsinki,
Tampere, Vaasa, Oulu và Turku, đặc biệt, tại địa phương Närpiö, người Việt Nam
chiếm khoảng 25% dân số với những hoạt động sôi nổi và hướng về quê hương đất
nước. Người lao động Việt Nam được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng
nghề, tính cần cù, ý thức tuân thủ pháp luật và khả năng hòa nhập với xã hội sở
tại.
Trao đổi với Đại sứ quán, Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cảm ơn
sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và thông
tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu hút FDI của tỉnh
Phú Thọ sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày
01/7/2025 đến nay.
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh khẳng định tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao,
hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức hai con số trong giai đoạn
đến năm 2030. Tỉnh xác định công nghiệp là động lực phát triển chủ đạo, ưu tiên
thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics,
thương mại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Thông tin đến Đoàn công tác, Đại biện Nguyễn Diệu Linh
cho biết Phần Lan hiện đang xếp Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia ưu tiên thu hút
nhân lực chất lượng cao đến làm việc. Năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy
đưa chuyên gia, lao động kỹ năng nghề và lao động thời vụ Việt Nam sang làm việc
tại Phần Lan. Bên cạnh đó, Phần Lan xác định Việt Nam là điểm sáng phát triển của
khu vực Đông Nam Á và một trong bốn thị trường chiến lược tại châu Á, cùng với
Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác
đã trao đổi với Đại sứ quán về một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa tỉnh Phú
Thọ và các đối tác Phần Lan. Đoàn công tác bày tỏ mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ
kết nối, xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xuất khẩu
lao động chất lượng cao, chuyển đổi xanh, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng.
Trong lĩnh vực du lịch, Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá những
giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam cùng các điểm
đến nổi bật như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo
và hệ thống du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh tới người dân và doanh nghiệp
Phần Lan. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu khả năng kết nối các tour du lịch giữa
Phần Lan và Việt Nam, thu hút đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, lưu trú,
nghỉ dưỡng dài ngày và mô hình chăm sóc người cao tuổi tránh đông dành cho công
dân các nước Bắc Âu - lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển
trong thời gian tới.
Đại biện Nguyễn Diệu Linh cho biết Hội chợ Du lịch quốc
tế Matka tại Helsinki - sự kiện du lịch hàng năm lớn nhất khu vực Bắc Âu - là
kênh quảng bá hiệu quả để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng du lịch của Phú Thọ tới
người dân Phần Lan thông qua các sản phẩm truyền thông, hình ảnh và video. Bên
cạnh đó, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ đem hình ảnh tỉnh đến trưng bày tại các hoạt
động như Ngày Việt Nam tại Phần Lan, Ngày ASEAN và các chương trình giao lưu
văn hóa quốc tế khác. Theo Đại biện, Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng có
nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm
sóc sức khỏe và du lịch trị liệu - xu hướng ngày càng được người dân Bắc Âu
quan tâm.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh cảm ơn
những thông tin quý báu mà Đại sứ quán đã chia sẻ, đồng thời mong muốn Đại sứ
quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, du lịch và
các chính sách ưu đãi của tỉnh Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư
và người dân Phần Lan. Đồng chí giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh
nghiệp tỉnh làm đầu mối thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán trong việc cung cấp
thông tin, kết nối đối tác và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
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