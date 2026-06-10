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Phú Thọ thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quan Việt Nam tại Phần Lan

Khánh Vy

10/06/2026, 07:00

Ngày 08/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại Tây Ban Nha, Phần Lan và Thụy Điển, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan....

Toàn cảnh buổi trao đổi giữa các bên.
Toàn cảnh buổi trao đổi giữa các bên.

Tham gia Đoàn công tác có Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh như: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Diệu Linh - Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Bí thư thứ nhất phụ trách Chính trị và Quan hệ song phương cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Năm 2025, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, trao đổi với bà Nguyễn Diệu Linh, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Bí thư thứ nhất phụ trách Chính trị và Quan hệ song phương cùng các cán bộ Đại sứ quán.
Ông Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, trao đổi với bà Nguyễn Diệu Linh, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Bí thư thứ nhất phụ trách Chính trị và Quan hệ song phương cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Hai bên đã triển khai một số mô hình hợp tác tiêu biểu của Phần Lan trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, có trên 17.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Phần Lan, tập trung tại các thành phố Helsinki, Tampere, Vaasa, Oulu và Turku, đặc biệt, tại địa phương Närpiö, người Việt Nam chiếm khoảng 25% dân số với những hoạt động sôi nổi và hướng về quê hương đất nước. Người lao động Việt Nam được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tính cần cù, ý thức tuân thủ pháp luật và khả năng hòa nhập với xã hội sở tại.

Trao đổi với Đại sứ quán, Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu hút FDI của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 01/7/2025 đến nay.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh khẳng định tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức hai con số trong giai đoạn đến năm 2030. Tỉnh xác định công nghiệp là động lực phát triển chủ đạo, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, thương mại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thông tin đến Đoàn công tác, Đại biện Nguyễn Diệu Linh cho biết Phần Lan hiện đang xếp Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc. Năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy đưa chuyên gia, lao động kỹ năng nghề và lao động thời vụ Việt Nam sang làm việc tại Phần Lan. Bên cạnh đó, Phần Lan xác định Việt Nam là điểm sáng phát triển của khu vực Đông Nam Á và một trong bốn thị trường chiến lược tại châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi với Đại sứ quán về một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Phần Lan. Đoàn công tác bày tỏ mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối, xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động chất lượng cao, chuyển đổi xanh, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực du lịch, Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam cùng các điểm đến nổi bật như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo và hệ thống du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh tới người dân và doanh nghiệp Phần Lan. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu khả năng kết nối các tour du lịch giữa Phần Lan và Việt Nam, thu hút đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày và mô hình chăm sóc người cao tuổi tránh đông dành cho công dân các nước Bắc Âu - lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Đại biện Nguyễn Diệu Linh cho biết Hội chợ Du lịch quốc tế Matka tại Helsinki - sự kiện du lịch hàng năm lớn nhất khu vực Bắc Âu - là kênh quảng bá hiệu quả để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng du lịch của Phú Thọ tới người dân Phần Lan thông qua các sản phẩm truyền thông, hình ảnh và video. Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ đem hình ảnh tỉnh đến trưng bày tại các hoạt động như Ngày Việt Nam tại Phần Lan, Ngày ASEAN và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế khác. Theo Đại biện, Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch trị liệu - xu hướng ngày càng được người dân Bắc Âu quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh cảm ơn những thông tin quý báu mà Đại sứ quán đã chia sẻ, đồng thời mong muốn Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, du lịch và các chính sách ưu đãi của tỉnh Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân Phần Lan. Đồng chí giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán trong việc cung cấp thông tin, kết nối đối tác và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

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Từ khóa:

đầu tư du lịch hội chợ du lịch Matka Phần Lan Phú Thọ thương mại

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