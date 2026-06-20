Quảng Trị: Quyết liệt chống khai thác IUU song hành với phục hồi hệ sinh thái biển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo vừa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, thời gian qua công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp trọng tâm. Toàn tỉnh hiện có 4.636 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên.
Đến nay, tỷ lệ đăng ký tàu cá đạt 100%; đăng kiểm đạt 97,5%; cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 99%; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 99,4%. Công tác quản lý đội tàu được thực hiện chặt chẽ, không phát sinh tàu cá “3 không”, đồng thời không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư duy trì trực giám sát hệ thống giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cảnh báo các tàu mất kết nối hoặc hoạt động gần ranh giới trên biển. Các cảng cá trong tỉnh cũng thực hiện kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập cảng và bốc dỡ thủy sản theo đúng quy định.
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 102 trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm các quy định về khai thác thủy sản. Trong đó, 72 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để tham mưu triển khai hiệu quả công tác chống khai thác IUU; khắc phục các điểm hở có thể dẫn đến vi phạm. Đồng thời nghiên cứu phương pháp đối soát, ước lượng sản lượng khai thác bảo đảm chính xác, thống nhất trong quá trình thực hiện.
Đối với công tác quản lý đội tàu, cần tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân được cấp phép hoạt động theo đúng quy định; đồng thời tham mưu phương án xử lý việc cải hoán tàu thuyền bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
Cùng với kiểm tra công tác chống khai thác IUU, đoàn công tác cũng kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản.
Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển Formosa. Dự án gồm hai khu rạn nhân tạo tại vùng biển Bến Hải và Nam Cửa Việt với tổng diện tích hơn 4 km2.
Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 72% khối lượng công việc. Mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai cũng như điều kiện thi công ngoài biển phức tạp, song các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ.
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển.
Liên quan đến Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Bắc Cửa Việt, đoàn công tác ghi nhận công trình đã hoàn thành một số hạng mục cơ bản và được bàn giao quản lý từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu một số hạng mục thiết yếu phục vụ công tác quản lý, vận hành cũng như đáp ứng các điều kiện công bố hoạt động theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017.
Đối với lực lượng Biên phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý cảng cá và Đăng kiểm tàu cá cùng các địa phương trong công tác thống kê tàu cá xuất, nhập bến; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác hợp pháp.
Các địa phương ven biển được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình đội tàu trên địa bàn, nhất là các trường hợp có nguy cơ vi phạm; chủ động hướng dẫn các tàu cá đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục để quay trở lại hoạt động khai thác.
Đối với các kiến nghị của địa phương và đơn vị liên quan, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng triển khai thực hiện theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững.
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