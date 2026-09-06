Việt Nam - Myanmar thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: Nhật Bắc

Chiều 5/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

ĐƯA QUỐC PHÒNG, AN NINH TRỞ THÀNH TRỤ CỘT HỢP TÁC

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân; tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt những kết quả tích cực trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Tổng thống Min Aung Hlaing chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Tổng thống Myanmar khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Myanmar; hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc đại sứ mới của hai nước trình Quốc thư và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới - Ảnh: Nhật Bắc

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sớm nối lại các cơ chế hợp tác quan trọng như Tiểu ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, Đối thoại An ninh và Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng song phương, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương; trong đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và tội phạm ma túy.

Hai nước sẽ mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự; tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, SỚM KHÔI PHỤC ĐƯỜNG BAY THẲNG

Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi định hướng và triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại; đồng thời rà soát, cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và hải quan.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm - Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh việc hai bên tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp, là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực Myanmar quan tâm.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại nước này; đồng thời mong muốn Việt Nam mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm và hạ tầng.

Việt Nam - Myanmar thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế - Ảnh: Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối địa phương.

Hai bên thống nhất thúc đẩy sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar; xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh; đồng thời mở rộng kết nối các điểm đến du lịch với các quốc gia trong Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Về hợp tác khu vực, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Myanmar trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và hòa giải; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành viên ASEAN duy trì tiếp xúc, thúc đẩy đối thoại xây dựng với Myanmar.

Hai bên chia sẻ quan điểm ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao CLMV và chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS vào tháng 11/2026 tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.