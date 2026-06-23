SpaceX mất 400 tỷ USD vốn hóa trong một phiên

Cú giảm này đảo ngược một phần lớn thành quả của đợt tăng nóng sau khi SpaceX trở thành doanh nghiệp đại chúng cách đây hơn 1 tuần.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6), cổ phiếu của SpaceX giảm 16,4%, đóng cửa ở mức 154,60 USD, thấp hơn 31,5% so với đỉnh đạt được sau khi công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 86 tỷ USD vào ngày 11/6. Đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp của mã SPCX niêm yết trên sàn Nasdaq.
Mức giá cổ phiếu SpaceX trong cuộc IPO lớn nhất lịch sử thế giới là 135 USD/cổ phiếu.
Sự đảo chiều mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới để kiểm soát lạm phát. Lợi suất cao hơn từ trái phiếu kho bạc Mỹ - loại tài sản vốn được coi là ít rủi ro - đã gây áp lực lên giá cổ phiếu các công ty công nghệ có định giá cổ phiếu cao, mà SpaceX là một ví dụ điển hình.
Giá cổ phiếu của SpaceX hiện đang giao dịch ở mức cao gấp hơn 100 lần so với doanh thu tính trên mỗi cổ phiếu của năm ngoái.
Theo phân tích của tờ báo Financial Times dựa trên dữ liệu từ hãng tin Bloomberg, cú sụt giảm 400 tỷ USD trong giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX trong phiên 22/6 là một trong những tổn thất vốn hóa lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận đối với bất kỳ công ty nào. SpaceX kết thúc phiên giao dịch với giá trị vốn hóa thị trường là 2,03 nghìn tỷ USD, giảm từ mức đỉnh gần 3 nghìn tỷ USD thiết lập nội phiên 16/6.
Nhà phân tích Mike O’Rourke từ công ty Jones Trading nhận định: “Tất cả những ai muốn mua cổ phiếu SpaceX đều đã mua trong vài ngày đầu tiên, và có vẻ như họ đã hoàn tất việc mua”.
Áp lực bán đè nặng lên cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall trong phiên giao dịch cùng ngày, khiến chỉ số Nasdaq giảm 1,3%. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Google, Amazon và Broadcom đều ghi nhận mức giảm hơn 4%.
Phản ánh kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 4,232%, cao nhất kể từ tháng 2/2025. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,509%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 4,946%.
Thị trường hiện đang đặt cược rằng Fed có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 10, hoặc thậm chí tháng 9.
Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 89% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Trước khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất trong cuộc họp vào tuần trước, mức đặt cược này là 61%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn cũng đồng nghĩa các doanh nghiệp phải trả lãi suất cao hơn khi phát hành trái phiếu để vay nợ.
SpaceX đang có kế hoạch huy động tới 20 tỷ USD trong một đợt bán trái phiếu có thể diễn ra ngay trong tuần này để trả lại khoản vay cầu nối 20 tỷ USD đã vay vào tháng 3 năm nay khi ông Musk sáp nhập xAI - startup trí tuệ nợ nần chồng chất - và nền tảng truyền thông xã hội X vào SpaceX.
Giá trị khổng lồ của SpaceX dựa trên giả định rằng bộ phận AI của công ty - đã lỗ 6,4 tỷ USD trong năm 2025 - có một thị trường tổng thể với quy mô có thể đạt tới 26,5 nghìn tỷ USD.
Cùng ngày 22/6, SpaceX đã đồng ý cung cấp tài nguyên máy tính tại trung tâm dữ liệu Colossus 2 của công ty cho startup có tên Reflection AI. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt các thỏa thuận mà ông Musk đã ký kết với các công ty khác trong cơn sốt đầu tư AI.
SpaceX đã có các thỏa thuận tương tự với Anthropic và công ty mẹ của Google, Alphabet, vào tháng 5và đầu tháng 6 này, tương tự như mô hình kinh doanh của CoreWeave, công ty cho thuê năng lực điện toán đến các công ty công nghệ xây dựng mô hình AI của riêng họ.
Grok, chatbot được cung cấp bởi xAI, cho đến nay vẫn kém phổ biến hơn so với ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google và Claude của Anthropic.
Cú sụt giá cổ phiếu của SpaceX trong phiên đầu tuần là nguyên nhân chính khiến ông Musk mất 152 tỷ USD tài sản ròng vào cùng ngày. Tuy nhiên, khối tài sản ròng của ông vẫn còn 1,08 nghìn tỷ USD, giúp ông duy trì vị trí người giàu nhất hành tinh trong xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.
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