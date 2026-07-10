"Tăng ca, tăng kíp" đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn cán đích cuối tháng 11

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm với 137 mũi thi công và hơn 1.000 kỹ sư, công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trước khối lượng công việc còn lớn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc để bảo đảm hoàn thành dự án trước thời hạn...

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, "tăng ca, tăng kíp" tổ chức thi công quyết liệt để bảo đảm tiến độ. Ảnh: Trí Đức

Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá dự án đã có những chuyển biến nhất định khi các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và mở rộng các mũi thi công. Tuy nhiên, khối lượng công việc thực hiện trên công trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải ngân còn thấp so với kế hoạch.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý trên nhiều đoạn tuyến, các nhà thầu chủ yếu mới triển khai thi công nền đường, cống thoát nước, trong khi các hạng mục cầu chưa được triển khai đồng bộ. Ngay cả một số nhà thầu lớn như Trường Thịnh, Đèo Cả, Phương Thành... cũng chưa bảo đảm tiến độ theo cam kết.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; tổ chức thi công theo phương châm "tăng ca, tăng kíp", làm việc liên tục nhằm bù đắp tiến độ.

Theo chỉ đạo, đến ngày 30/11/2026 dự án phải hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp và cuối tháng 12/2026 phải hoàn tất các thủ tục bàn giao, đưa công trình vào khai thác, đồng thời bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị khoảng 36km và qua thành phố Huế dài 62,72km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.400 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án cần thu hồi hơn 59ha đất, chủ yếu trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay đã bàn giao 53,51ha, đạt khoảng 90% khối lượng. Phần lớn mặt bằng trên tuyến chính đã được bàn giao, chỉ còn một số vị trí bổ sung tại cửa cống, mái taluy và các khu vực liên quan đến tái định cư của 48 hộ dân. Dự kiến toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao theo hình thức cuốn chiếu trong tháng 7/2026.

Hiện các nhà thầu đã bố trí 137 mũi thi công, gồm 100 mũi thi công nền đường và 37 mũi thi công cầu; huy động 597 máy móc, thiết bị cùng hơn 1.098 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc trên công trường.

Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 1.172 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 4.349 tỷ đồng, tương đương khoảng 27% khối lượng. Trong đó, gói thầu XL1 đạt 33,2%, còn gói thầu XL2 đạt 24,5%.

Các hạng mục đang được tập trung triển khai gồm xử lý nền đất yếu, đào đắp nền đường, thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, cống ngang, hầm chui dân sinh và xây dựng cầu. Đến nay, 28 trong tổng số 35 cầu của dự án đã được triển khai thi công, trong đó có 27 cầu trên tuyến chính.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết tiến độ dự án thời gian qua chịu tác động bởi giá vật liệu xây dựng vẫn duy trì ở mức cao dù giá nhiên liệu đã giảm. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khu vực miền Trung thường xuyên xuất hiện mưa dông vào buổi chiều cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở và phê bình. Nếu thời gian tới vẫn không có chuyển biến, Ban Quản lý dự án sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn, gồm khiển trách tiến độ và xem xét cắt chuyển một phần khối lượng sang nhà thầu khác nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công ngày 19/12/2025, đầu tư mở rộng tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tăng cường kết nối giữa Quảng Trị, thành phố Huế và các địa phương khu vực miền Trung, đồng thời giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến hiện hữu.