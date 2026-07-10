Thị trường máy bay thương gia Việt Nam tăng nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương

Số lượng tàu bay thương gia đang khai thác tại Việt Nam tăng hơn 77% so với năm 2025, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo đánh giá của Dassault Aviation...

Thông tin được ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation, chia sẻ tại buổi giới thiệu dòng máy bay thương gia Falcon 10X diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội.

Theo ông Brana, hiện Việt Nam có 16 tàu bay thương gia đang khai thác, tăng hơn 77% so với năm 2025. Động lực chính đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp trong nước và nhu cầu di chuyển trực tiếp tới các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

"Điều này cho thấy các chủ sở hữu tàu bay tại Việt Nam ngày càng có nhu cầu thực hiện những chuyến bay thẳng tới châu Âu và Bắc Mỹ," ông Brana nhận định.

Dù vậy, lãnh đạo Dassault Aviation cho rằng quy mô thị trường hàng không thương gia của Việt Nam vẫn còn khá nhỏ so với các quốc gia trong khu vực và mới ở giai đoạn đầu phát triển.

Tổng số máy bay thương gia Falcon đang hoạt động tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Trung Quốc hiện đã vượt 100 chiếc, trong khi Việt Nam mới chiếm chưa đến 10% quy mô này.

Theo Dassault Aviation, bên cạnh khả năng bay đường dài, khách hàng Việt Nam còn quan tâm đến khả năng khai thác tại các sân bay có đường băng ngắn như Côn Đảo hay Cà Mau. Đây cũng là một trong những lợi thế mà hãng cho rằng các dòng máy bay Falcon có thể đáp ứng nhờ thiết kế tối ưu về khí động học và trọng lượng.

Ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Dassault Aviation cũng giới thiệu Falcon 10X - mẫu máy bay thương gia thế hệ mới vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/6. Với tầm bay khoảng 7.500 hải lý, dòng máy bay này có thể thực hiện các chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Trả lời câu hỏi về tiến độ giao hàng, ông Carlos Brana không tiết lộ số lượng đơn đặt hàng Falcon 10X vì lý do bảo mật, song cho biết nếu ký hợp đồng ở thời điểm hiện nay, khách hàng sớm nhất cũng phải đến năm 2031 mới có thể nhận máy bay.

Ở góc độ thị trường, bà Hồ Thanh Hương, Chủ tịch Bluesky Airways - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không thương gia tại Việt Nam - cho biết các doanh nhân trong nước đang ngày càng quan tâm đến phân khúc máy bay thương gia, trong đó có Falcon 10X.

Đánh giá về triển vọng phát triển của thị trường Việt Nam, lãnh đạo Dassault Aviation cho rằng cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu hàng không thương gia sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư thêm hạ tầng sân bay và hoàn thiện cơ chế phục vụ đối với phân khúc này.

Theo ông Brana, ngoài việc mở rộng hệ thống cảng hàng không, Việt Nam nên nghiên cứu xây dựng quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh chuyên biệt dành cho hành khách sử dụng máy bay thương gia nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.

Trước đó, ngày 19/6/2026, dòng tàu bay thương gia Falcon 10X mới đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đây là mẫu tàu bay chuyên dụng đầu tiên sở hữu thiết kế cánh hoàn toàn bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng máy bay, đồng thời cho phép tối ưu hoá thiết kế khí động học của cánh.

Các dòng tàu bay của Falcon hiện có thể cất hạ cánh trên những đường băng tại Việt Nam mà các loại tàu bay khác cùng kích cỡ không thể tiếp cận. Đơn cử như sân bay Côn Đảo hay sân bay Cà Mau mặc dù sở hữu đường băng ngắn song tàu bay Falcon có thể tiếp cận nhờ thiết kế tối ưu, cho phép tiếp cận khi hạ cánh chậm hơn và trọng lượng cấu trúc nhẹ hơn.

Ngoài ra, sân bay Điện Biên Phủ cũng là một thách thức khi tầm nhìn bị hạn chế trong mùa mưa bão, kết hơp cùng địa hình đồi núi đòi hỏi độ dốc tiếp cận lớn.

"Nhờ tính năng khí động học và hệ thống điều hiển bay kỹ thuật số (DFCS) chính xác được thừa hưởng từ công nghệ tàu bay chiến đấu quân sự, các dòng tàu bay Dassault Falcon hoàn toàn có thể thực hiện phương thức tiếp cận góc dốc này", đại diện doanh nghiệp cho hay.