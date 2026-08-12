Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand phát triển thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh và ứng phó biến đổi khí hậu…

Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều tối 12/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Auckland, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12-14/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Đón đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford; đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trải qua hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, quan hệ Việt Nam - New Zealand không ngừng được củng cố và mở rộng. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho hợp tác song phương.

New Zealand có nhiều thế mạnh về giống, công nghệ sau thu hoạch, quản trị chuỗi giá trị và nông nghiệp phát thải thấp. Hai nước đang mở rộng hợp tác trong nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, thị trường carbon, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand, đồng thời được kỳ vọng tạo động lực đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

* Ngay sau khi đến Auckland, trong hoạt động đầu tiên của chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cuộc gặp ngay sau khi đến New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá dư địa hợp tác còn lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, coi giáo dục - đào tạo là một trọng tâm hợp tác; đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và nông nghiệp sạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho nước sở tại cũng như quê hương, đất nước.

Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam Steven Joyce chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand và giới thiệu các hoạt động của Hội trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kết nối sinh viên Việt Nam tại New Zealand.

Ông Steven Joyce khẳng định Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

* Tại thành phố Auckland (New Zealand), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cho biết cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, hội nhập tốt với sở tại, tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc và đóng góp vào quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Các hội, đoàn người Việt đã được thành lập tại các thành phố lớn của New Zealand; các hội sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi. Gần đây, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập nhằm kết nối trí thức, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và cùng phát triển.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại diện cộng đồng người Việt bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, tin tưởng vào các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; khẳng định tiếp tục tăng cường gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn, gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025 thể hiện mức độ tin cậy cao và nền tảng hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, hợp tác biển là một lĩnh vực giàu tiềm năng khi New Zealand có thế mạnh về biển, còn Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển.

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển cao, hướng tới tăng trưởng hai chữ số, trở thành nước có thu nhập cao, không ngừng nâng cao đời sống và chất lượng sống của người dân.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều nhiệm vụ lớn và đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Các địa phương đang phát huy nội lực trong không gian phát triển mới; bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, nhiều nghị quyết chiến lược và chính sách kinh tế - xã hội đã được ban hành nhằm tạo đột phá, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận gắn bó hữu cơ, không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một nguồn lực chiến lược cho phát triển đất nước.

Gửi lời thăm hỏi tới cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những hoạt động thiết thực của các hội, đoàn người Việt thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều là một “đại sứ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế; mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa, lòng tự hào dân tộc và có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Đồng thời, cộng đồng người Việt cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hội nhập tốt với sở tại và trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand.