Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand nâng cấp hợp tác theo hướng xanh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối chuỗi giá trị, thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, lãnh đạo các ngành cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Todd McClay nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam – New Zealand đã phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

NÂNG CẤP HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ XANH

Theo Bộ trưởng Todd McClay, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy và kỳ vọng ngày càng cao giữa hai bên.

New Zealand đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và mức độ hội nhập sâu vào thương mại toàn cầu.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như nông sản, thực phẩm, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ y tế, giáo dục, nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Bộ trưởng Todd McClay cho rằng giai đoạn tiếp theo của quan hệ kinh tế New Zealand – Việt Nam sẽ ngày càng được thúc đẩy bởi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những chia sẻ cởi mở, thực chất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cho rằng đây là tinh thần đổi mới, năng động và hướng tới tương lai mà Việt Nam luôn khuyến khích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước trước hết nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh, thúc đẩy các dự án về nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chế biến sâu, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Hai bên cũng cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm dịch và mở cửa thị trường. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà còn xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.

ĐƯA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH ĐỘNG LỰC HỢP TÁC MỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị hai bên tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp New Zealand coi Việt Nam không chỉ là một thị trường, mà còn là đối tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN; đồng thời New Zealand có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương.

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Một trọng tâm khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập là tăng cường kết nối con người, tri thức và thị trường. Hợp tác kinh tế bền vững cần được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước cần mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo, gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; từng bước hình thành hệ sinh thái trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ, công nghệ thành sản phẩm và sản phẩm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các định hướng hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động. Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; tạo điều kiện để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chủ động hơn trong tiếp cận thị trường New Zealand, không chỉ mở rộng thương mại mà tiến tới cùng đầu tư, cùng nghiên cứu, cùng xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Nhấn mạnh các văn kiện được trao tại hội nghị mới là kết quả bước đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước xây dựng lộ trình rõ ràng, sớm đưa các thỏa thuận thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam – New Zealand không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà còn bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ, mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị mới và lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp, người dân hai nước.