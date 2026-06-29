Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Pháo binh - Tên lửa phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh; lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, Pháo binh - Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và toàn lực lượng tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn lực lượng phải thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Nhân Dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh - Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà còn là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại và phương thức tác chiến hiện đại.

Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến; bảo đảm tổ chức gọn nhưng không mỏng, hiện đại và phù hợp điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh - Tên lửa Việt Nam. Huấn luyện không chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Nhân Dân

Cùng với đó, lực lượng Pháo binh - Tên lửa phải đẩy mạnh làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần - kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cán bộ, chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh; biết làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng Pháo binh - Tên lửa tiếp tục phát huy giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo đời sống bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.