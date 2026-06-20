Bộ Y tế phản hồi kiến nghị miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi

Bộ Y tế cho biết hiện các đối tượng chính sách xã hội đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp người từ 65 tuổi trở lên, nếu không thuộc các nhóm được hỗ trợ, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế và bảo đảm tính đồng bộ của chính sách...

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Bộ Y tế trả lời cử tri về đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi toàn quốc.

Về nội dung này, Bộ Y tế cho biết hiện nay, các đối tượng chính sách xã hội đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Chẳng hạn, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, được ngân sách nhà nước đóng 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, khi tất cả thành viên trong hộ cùng tham gia bảo hiểm y tế, thì từ thành viên thứ hai trở đi, được giảm trừ dần mức đóng. Cụ thể, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Luật Bảo hiểm y tế cũng quy định, ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế đối với thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thân nhân của người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, và cá nhân có liên quan theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đối với công dân là người dân từ 65 tuổi trở lên, nếu không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên, Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách.

Ngoài ra, tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP đã quy định, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu, và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.