Cả nước có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán, đạt tỷ lệ 13% dân số

Trong tháng 5 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 256.000 tài khoản chứng khoán, tăng nhẹ so với thời điểm tháng 4/2026...

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 256.000 tài khoản chứng khoán, tăng nhẹ so với thời điểm tháng 4/2026 nhà đầu tư mở mới 244.700 tài khoản chứng khoán.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi mở thêm hơn 255.000 tài khoản, gần như chiếm toàn bộ số tài khoản tăng thêm trong tháng. Tổng số tài khoản của nhóm này hiện chính thức vượt 13,1 triệu tài khoản tính đến thời điểm cuối tháng 5/2206, tỷ lệ đạt hơn 13% dân số có tài khoản chứng khoán.

Con số này vượt xa mục tiêu theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt, mục tiêu ban đầu là đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

VN-Index kết thúc tháng 5/2026 tại 1.863,49 điểm, tăng nhẹ +9,39 điểm (+0,51%) so với cuối tháng trước, dù trong tháng chỉ số đã có thời điểm lập đỉnh lịch sử mới tại 1.933,11 điểm. Thanh khoản thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt.

Sau giai đoạn hồi phục mạnh trước đó, lực cầu suy yếu dần và áp lực điều chỉnh gia tăng ở nửa cuối tháng khiến VN-Index không thể duy trì vùng đỉnh.

Đáng chú ý, đà tăng của thị trường tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi mức độ lan tỏa và sức mạnh dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Trong tháng 5, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.575 tỷ đồng/phiên, gần như đi ngang so với tháng 4 (+0,56%) nhưng vẫn thấp hơn đáng kể -14,66% so với trung bình 5 tháng. Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 26.387 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.152 tỷ đồng, gần như không đổi so với tháng trước (-0,04%) và thấp hơn - 19,26% so với trung bình 5 tháng.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng, chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì quay trở lại trên diện rộng, dù VN-Index từng vượt vùng đỉnh lịch sử trong tháng.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15.088,1 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư cá nhân mua ròng ròng 10.303,3 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, STB, TCB, HPG, HCM, MBB, VHM, ACB, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: GEE, VCB, MSN, POW, BSR, BID, PDR, DXG, HDB.