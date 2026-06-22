Trung Quốc gặp khó khi chỉ dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tại một cuộc họp chính sách kinh tế với sự tham dự của các quan chức hàng đầu Trung Quốc vào tháng 12/2025, Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, đã chỉ ra rằng Trung Quốc cần "phối hợp nỗ lực để thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng đầu tư". Nhưng 6 tháng sau, nền kinh tế Trung Quốc đang gặp thách thức trong cả hai lĩnh vực này.
Tháng trước, doanh thu bán lẻ ở Trung Quốc đã chuyển sang trạng thái giảm lần đầu tiên kể từ năm 2022, cho thấy tâm lý thận trọng của người tiêu dùng vẫn tồn tại dù đại dịch Covid-19 đã kết thúc từ lâu.
Tình trạng yếu kém trong đầu tư cũng đã xuất hiện trở lại, với chỉ số về hoạt động này giảm 4,1% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2025, mức giảm sâu nhất kể từ những ngày đầu đại dịch. Loạt số liệu thống kê chính thức hàng tháng khác cũng cho thấy sự suy giảm, phản ánh một nền kinh tế đang xoay sở để thoát khỏi tình trạng trì trệ trong nước dù Bắc Kinh đã nỗ lực để kích thích nhu cầu.
Ông Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại ngân hàng HSBC, nhận định: "Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một sự giảm tốc mới xuất hiện trong nền kinh tế. Một số tín hiệu lạc quan đã có vào đầu năm đang bắt đầu yếu đi khá nhanh chóng”.
Những số liệu bất lợi phơi bày một thách thức lâu dài đối với Bắc Kinh. Các nhà hoạch định chính sách đang đương đầu áp lực phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng lại có ít lựa chọn rõ ràng để kích thích hoạt động kinh tế.
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh đã làm gia tăng căng thẳng với các đối tác thương mại của nước này, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Bất chấp hàng rào thuế quan mà Tổng thống Donald Trump dựng lên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay, với mức tăng 19% trong tháng 5 vừa qua.
Trong nước, cuộc suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, hiện đã bước sang năm thứ 5, tiếp tục làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng. Giá nhà mới ở Trung Quốc đã giảm thêm 0,2% trong tháng 5 so với tháng trước tại 70 thành phố.
Các nhà phân tích cho biết sự suy giảm doanh thu bán lẻ của Trung Quốc cũng một phần do sự thu hẹp của chương trình đổi hàng cũ lấy hàng mới, với ảnh hưởng rõ rệt nhất đến các ngành như thiết bị gia dụng và ô tô.
Trong khi đó, đầu tư đang giảm mạnh. Bên cạnh sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản, chi phí đầu vào cao do tác động từ cuộc chiến tranh của Mỹ với Iran đang đè nặng lên đầu tư cơ sở hạ tầng - theo ông Logan Wright, một nhà phân tích tại Rhodium. Ông cho biết tình trạng suy giảm đầu tư hạ tầng vẫn chưa được bù đắp bởi đầu tư vào sản xuất. Tuy nhiên, "sự yếu kém trong tiêu dùng mang tính cấu trúc hơn" - ông Wright nói thêm.
Ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng ING, cho biết Trung Quốc đã "cắt giảm những hoạt động đầu tư quá mức và có lợi nhuận thấp", chỉ ra các dự án điện gió và năng lượng mặt trời đã bị hủy bỏ do "lo ngại về khả năng mang lại hiệu quả kinh tế”. Trung Quốc “đang ở vào một ngã rẽ mà ở đó, giá trị nhận được từ đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục cho thấy lợi ích giảm dần”.
Không giống như các nền kinh tế lớn khác, Trung Quốc không công bố dữ liệu GDP hàng quý về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu ròng, buộc các nhà phân tích phải dựa vào các chỉ số hàng tháng. Dữ liệu GDP hàng năm của nước này cũng được công bố với một độ trễ đáng kể. Dữ liệu mới nhất, được công bố trong những tuần gần đây, cho thấy tổng vốn cố định danh nghĩa, thành phần chính của đầu tư, đã giảm trong năm ngoái - lần đầu tiên giảm kể từ khi quốc gia này bắt đầu báo cáo GDP vào những năm 1990. Tuy nhiên, dữ liệu này không tính đến sự thay đổi về giá, trong khi môi trường giảm phát có thể làm gia tăng con số thực tế.
"Đầu tư của Trung Quốc đang yếu, và điều này được chứng minh bởi dữ liệu thống kê quốc gia”, ông Louis Kuijs, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại công ty S&P Global, nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng "sự suy giảm cực kỳ mạnh" về đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong nửa cuối năm ngoái là "kỳ lạ".
Trong khi đầu tư của Trung Quốc nói chung đang gặp khó khăn, ông Song chỉ ra "một xu hướng khá rõ ràng trong đó các danh mục đầu tư liên quan đến xuất khẩu cho thấy sự vượt trội". Thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc đạt mức kỷ lục vào năm ngoái là 1,2 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nhập khẩu đã tăng trưởng nhanh hơn xuất khẩu, với mức tăng 27% trong tháng 5.
Ông Adam Wolfe, một nhà kinh tế tại công ty Absolute Strategy Research, cho biết sự gia tăng này một phần do giá cả tăng, đặc biệt là giá các sản phẩm bán dẫn, khi ngành công nghệ của Trung Quốc hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. "Lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp tới doanh nghiệp dường như đang hoạt động tương đối tốt. Dịch vụ hướng tới người tiêu dùng và hàng hóa hướng tới người tiêu dùng vẫn là điểm yếu”, ông nói.
Có rất ít dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ có một sự thay đổi chính sách đáng kể, đặc biệt là về kích thích tiêu dùng. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Bắc Kinh năm nay là “ít nhất 4,5%” thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
"Trung Quốc chưa bao giờ thực sự có một chính sách quản lý tích cực về nhu cầu tiêu dùng. Họ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó”, ông Neumann nói. Nhưng "thật khó để tăng trưởng có thể bền vững theo thời gian" nếu không có sự chuyển đổi khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư - ông nói thêm.
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...