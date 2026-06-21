Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/6/2026: Mỹ và Iran ký thỏa thuận, Fed phát tín hiệu cứng rắn

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, đã phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Sau vụ IPO lịch sử, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng nóng, đưa công ty thăng hạng trong danh sách những doanh nghiệp đắt giá nhất thế giới.
Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 13-20/6/2026 do VnEconomy điểm lại:
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời, mở cửa eo biển Hormuz
Sau hơn 100 ngày chiến tranh, Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận tạm thời để có thời gian đàm phán 60 ngày, tiến tới đạt một thỏa thuận sâu rộng và kết thúc hoàn toàn cuộc chiến.
Sau khi thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6, Hải quân Mỹ ngay sau đó đã kết thúc phong tỏa Iran, còn Tehran cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí.
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Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế toàn cầu sau chiến tranh Iran
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Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh
Giá dầu giảm nhanh
Việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, cùng với việc eo biển Hormuz bắt đầu được mở cửa trở lại đã đẩy giá dầu thô giảm nhanh trong tuần này. Giá dầu Brent giao sau tại London kết thúc tuần ở mức trên 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI còn hơn 77 USD/thùng.
Một số nhà phân tích tỏ ra thận trọng về khả năng phục hồi nhanh của dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng sang năm 2027, thế giới sẽ thừa dầu.
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Giới chuyên gia: Lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc
Dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 43 năm
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IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu
Giá xăng xuống thang, tâm lý người tiêu dùng Mỹ hồi phục
Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp
Từ ngày 15-17/6, hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 52 của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển G7 đã diễn ra ở thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains trên dãy Alps của Pháp. Hội nghị đã bàn về nhiều chủ đề nóng của thế giới, từ các cuộc chiến tranh ở Iran và Ukraine, cho tới mất cân đối toàn cầu, và trí tuệ nhân tạo (AI).
Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI
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5 kết quả đáng chú ý của thượng đỉnh G7 tại Pháp
Cổ phiếu SpaceX tiếp tục tăng nóng sau IPO
Sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử vào tuần trước, cổ phiếu công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập tiếp tục tăng bùng nổ trong tuần này.
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Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?
SpaceX: Từ doanh nghiệp bị đánh giá chỉ có 10% cơ hội thành công đến định giá 2 nghìn tỷ USD
Sau vụ IPO lịch sử, SpaceX lại đang tính phát hành 20 tỷ USD trái phiếu
Tâm lý FOMO đẩy giá cổ phiếu SpaceX đắt hơn tất cả các mã trong S&P 500
Tín hiệu cứng rắn từ Fed khiến thị trường tài chính toàn cầu bất an
Trong dự báo lãi suất “dot plot” cập nhật hàng quý tại cuộc họp ngày 16-17/6, các quan chức Fed kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm. Cùng với đó, Chủ tịch Warsh cũng bày tỏ quan điểm ưu tiên ổn định giá cả - một lập trường cứng rắn hơn so với những gì thị trường đã hình dung trước đó về ông.
Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% của Fed trong lần họp này đã được thị trường dự báo từ trước.
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Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm, đồng yên vẫn suy yếu
Tại cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ diễn ra vào đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên “khoảng 1%” - một động thái không nằm ngoài dự báo. Sau động thái này của BOJ, tỷ giá đồng yên Nhật tiếp tục trượt dốc, xuống mức gần thấp nhất 40 năm.
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Giá vàng tiếp tục trượt dốc
Tín hiệu cứng rắn về lãi suất của Fed đã đưa tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này, gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Kim loại quý này có tuần giảm thứ ba liên tiếp, kết thúc tuần trên ngưỡng 4.150 USD/oz.
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