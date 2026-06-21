Chủ Nhật, 21/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/6/2026: Mỹ và Iran ký thỏa thuận, Fed phát tín hiệu cứng rắn

A An Huy

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tại một sự kiện trong khuôn khổ thượng đỉnh ở Evia, Pháp hôm 17/6/2026 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tại một sự kiện trong khuôn khổ thượng đỉnh ở Evia, Pháp hôm 17/6/2026 - Ảnh: Reuters.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, đã phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Sau vụ IPO lịch sử, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng nóng, đưa công ty thăng hạng trong danh sách những doanh nghiệp đắt giá nhất thế giới.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 13-20/6/2026 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời, mở cửa eo biển Hormuz

Sau hơn 100 ngày chiến tranh, Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận tạm thời để có thời gian đàm phán 60 ngày, tiến tới đạt một thỏa thuận sâu rộng và kết thúc hoàn toàn cuộc chiến.

Sau khi thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6, Hải quân Mỹ ngay sau đó đã kết thúc phong tỏa Iran, còn Tehran cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí.

Mỹ và Iran tuyên bố đã đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh
Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran
Tổng thống Trump: Mỹ vẫn có thể tái khởi động chiến tranh Iran
Những tác động kinh tế lớn nhất của xung đột Mỹ - Iran
Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế toàn cầu sau chiến tranh Iran
Giải phóng tài sản của Iran, bài toán khó với Tổng thống Trump?
Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh

Giá dầu giảm nhanh

Việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, cùng với việc eo biển Hormuz bắt đầu được mở cửa trở lại đã đẩy giá dầu thô giảm nhanh trong tuần này. Giá dầu Brent giao sau tại London kết thúc tuần ở mức trên 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI còn hơn 77 USD/thùng.

Một số nhà phân tích tỏ ra thận trọng về khả năng phục hồi nhanh của dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng sang năm 2027, thế giới sẽ thừa dầu.

Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu “bốc hơi” gần 6%
Giới chuyên gia cảnh báo cú sốc giá dầu chưa thể kết thúc ngay
Giới chuyên gia: Lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc
Dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 43 năm
Iran nối lại xuất khẩu dầu ngay sau thỏa thuận với Mỹ
IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu
Giá xăng xuống thang, tâm lý người tiêu dùng Mỹ hồi phục

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp

Từ ngày 15-17/6, hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 52 của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển G7 đã diễn ra ở thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains trên dãy Alps của Pháp. Hội nghị đã bàn về nhiều chủ đề nóng của thế giới, từ các cuộc chiến tranh ở Iran và Ukraine, cho tới mất cân đối toàn cầu, và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI
Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu
5 kết quả đáng chú ý của thượng đỉnh G7 tại Pháp

Cổ phiếu SpaceX tiếp tục tăng nóng sau IPO

Sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử vào tuần trước, cổ phiếu công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập tiếp tục tăng bùng nổ trong tuần này.

Vốn hóa SpaceX có lúc vượt cả Microsoft và Amazon
So sánh tài sản của Elon Musk với các tỷ phú giàu nhất thế giới
Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?
SpaceX: Từ doanh nghiệp bị đánh giá chỉ có 10% cơ hội thành công đến định giá 2 nghìn tỷ USD
Sau vụ IPO lịch sử, SpaceX lại đang tính phát hành 20 tỷ USD trái phiếu
Tâm lý FOMO đẩy giá cổ phiếu SpaceX đắt hơn tất cả các mã trong S&P 500

Tín hiệu cứng rắn từ Fed khiến thị trường tài chính toàn cầu bất an

Trong dự báo lãi suất “dot plot” cập nhật hàng quý tại cuộc họp ngày 16-17/6, các quan chức Fed kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm. Cùng với đó, Chủ tịch Warsh cũng bày tỏ quan điểm ưu tiên ổn định giá cả - một lập trường cứng rắn hơn so với những gì thị trường đã hình dung trước đó về ông.

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% của Fed trong lần họp này đã được thị trường dự báo từ trước.

Chứng khoán Mỹ bán tháo sau cuộc họp Fed, giá dầu hồi phục nhẹ
5 điểm chính của cuộc họp Fed đầu tiên thời Chủ tịch Kevin Warsh
Triển vọng lãi suất Fed gây đảo lộn tỷ giá nhiều đồng tiền
Áp lực đòi Fed tăng lãi suất trong năm nay đã dịu đi
Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm, đồng yên vẫn suy yếu

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ diễn ra vào đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên “khoảng 1%” - một động thái không nằm ngoài dự báo. Sau động thái này của BOJ, tỷ giá đồng yên Nhật tiếp tục trượt dốc, xuống mức gần thấp nhất 40 năm.

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm
Đồng yên Nhật mất giá: Cảnh báo, can thiệp, tăng lãi suất đều không có tác dụng
Người Nhật bắt đầu đưa tiền nhàn rỗi vào đầu tư khi lạm phát và lãi suất tăng
Kinh tế Nhật Bản mất vị thế dẫn đầu châu Á sau 30 năm

Giá vàng tiếp tục trượt dốc

Tín hiệu cứng rắn về lãi suất của Fed đã đưa tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này, gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Kim loại quý này có tuần giảm thứ ba liên tiếp, kết thúc tuần trên ngưỡng 4.150 USD/oz.

Giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp
Đằng sau việc nhiều ngân hàng trung ương chuyển vàng về nước

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

dấu ấn kinh tế thế giới VnEconomy kinh tế thế giới VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh

Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh

Sau khi Mỹ và Iran bắt đầu mở cửa trở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết trong tuần này, số lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển huyết mạch đã tăng mạnh trở lại...

Giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp

Giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

VnEconomy Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
Du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc Thái ở bản Bút.

VnEconomy Bản Bút làm du lịch

Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy