AI nên được “trao quyền” đến đâu trong báo chí?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...

Một trong những vấn đề nổi bật là việc AI có thể tối ưu hóa tốc độ và giải phóng sức lao động của nhà báo, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để không làm mất đi bản sắc và niềm tin của độc giả.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, chuyên gia truyền thông, nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của AI không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ mà còn là sự dịch chuyển quyền lực trong hệ sinh thái thông tin. Ông cho rằng, rủi ro lớn nhất không phải là AI thông minh đến đâu, mà là hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa cho điều gì. Nếu tiêu chí duy nhất là giữ người dùng ở lại lâu hơn, thông tin sẽ dần bị đối xử như một sản phẩm giải trí thay vì một thiết chế xã hội.

Trong khi đó, ông Trần Quang Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần AI Hay, cho rằng độ tin cậy luôn phải được đặt lên trên tốc độ. AI Hay ưu tiên nguồn tin chính thống và trích dẫn minh bạch để đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy. Ông cũng nhấn mạnh rằng AI cần thấu hiểu người dùng bản địa và không được cá nhân hóa sự thật.

Theo ông Craig McCosker, Quản lý Chiến lược Sản phẩm thuộc sáng kiến Future Focus của Đài Truyền hình Quốc gia Australia (ABC), cần có sự đồng thuận về công bố sử dụng AI trong báo chí.

Ở góc độ của tổ chức quốc tế tại, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang có những bước tiến tích cực về đạo đức AI. Ông cũng chia sẻ UNESCO đang hỗ trợ thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm thông qua Báo cáo Đánh giá mức độ sẵn sàng về Đạo đức AI (RAM) tại Việt Nam. Đồng thời, có nhiều nguyên tắc trong Khuyến nghị về Đạo đức AI của UNESCO năm 2021 đã được phản ánh trong các định hướng chính sách của Việt Nam. Theo ông Baker, trong kỷ nguyên AI, báo chí cần tiếp tục đổi mới nhưng phải kiên định với các giá trị cốt lõi là tính chính xác, độc lập, trách nhiệm xã hội và niềm tin của công chúng.

Những ý kiến này cho thấy, dù AI có thể hỗ trợ báo chí nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng công nghệ này phải luôn được đặt dưới sự giám sát của con người để đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 24+25-2026 phát hành ngày 13/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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