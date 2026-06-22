Thứ Hai, 22/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

AI nên được “trao quyền” đến đâu trong báo chí?

N Như Quỳnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...

AI nên được “trao quyền” đến đâu trong báo chí?

Một trong những vấn đề nổi bật là việc AI có thể tối ưu hóa tốc độ và giải phóng sức lao động của nhà báo, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để không làm mất đi bản sắc và niềm tin của độc giả.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, chuyên gia truyền thông, nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của AI không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ mà còn là sự dịch chuyển quyền lực trong hệ sinh thái thông tin. Ông cho rằng, rủi ro lớn nhất không phải là AI thông minh đến đâu, mà là hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa cho điều gì. Nếu tiêu chí duy nhất là giữ người dùng ở lại lâu hơn, thông tin sẽ dần bị đối xử như một sản phẩm giải trí thay vì một thiết chế xã hội.

Trong khi đó, ông Trần Quang Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần AI Hay, cho rằng độ tin cậy luôn phải được đặt lên trên tốc độ. AI Hay ưu tiên nguồn tin chính thống và trích dẫn minh bạch để đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy. Ông cũng nhấn mạnh rằng AI cần thấu hiểu người dùng bản địa và không được cá nhân hóa sự thật.

Theo ông Craig McCosker, Quản lý Chiến lược Sản phẩm thuộc sáng kiến Future Focus của Đài Truyền hình Quốc gia Australia (ABC), cần có sự đồng thuận về  công bố sử dụng AI trong báo chí.

Ở góc độ của tổ chức quốc tế tại, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang có những bước tiến tích cực về đạo đức AI. Ông cũng chia sẻ UNESCO đang hỗ trợ thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm thông qua Báo cáo Đánh giá mức độ sẵn sàng về Đạo đức AI (RAM) tại Việt Nam. Đồng thời, có nhiều nguyên tắc trong Khuyến nghị về Đạo đức AI của UNESCO năm 2021 đã được phản ánh trong các định hướng chính sách của Việt Nam. Theo ông Baker, trong kỷ nguyên AI, báo chí cần tiếp tục đổi mới nhưng phải kiên định với các giá trị cốt lõi là tính chính xác, độc lập, trách nhiệm xã hội và niềm tin của công chúng.

Những ý kiến này cho thấy, dù AI có thể hỗ trợ báo chí nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng công nghệ này phải luôn được đặt dưới sự giám sát của con người để đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 24+25-2026 phát hành ngày 13/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link:https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html

VnEconomy

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI trong báo chí VnEconomy công nghệ thông tin VnEconomy nguồn tin chính thống VnEconomy Nguyễn Thanh Sơn VnEconomy tính chính xác của AI VnEconomy tối ưu hóa thông tin VnEconomy Trần Quang Đức VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Startup robot châu Âu đối đầu các “ông lớn” Trung Quốc

Startup robot châu Âu đối đầu các “ông lớn” Trung Quốc

Những robot hình người có khả năng thực hiện nhiều công việc, từ thu hoạch nho đến đón tiếp khách, đang trở thành tâm điểm của làn sóng đổi mới công nghệ tại châu Âu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thống trị thị trường robot toàn cầu, các startup châu Âu đang tìm cách tạo lợi thế cạnh tranh bằng những phân khúc chuyên biệt và giá trị khác biệt…

Xây dựng đề án tăng tổng chi cho hoạt động R&D

Xây dựng đề án tăng tổng chi cho hoạt động R&D

Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

VnEconomy Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
Cần nâng số lao động nghiên cứu phát triển từ khoảng 75.665 người hiện nay lên khoảng 294.000 người. Ảnh minh họa

VnEconomy Xây dựng đề án tăng tổng chi cho hoạt động R&D

Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy