Sự cứng rắn của Fed đe dọa mốc 4.000 USD/oz của giá vàng

Giới phân tích cho rằng mốc 4.000 USD/oz của giá vàng trở nên mong manh bởi khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm đang tăng lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuần vừa rồi, những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp.

Đầu giờ sáng nay (22/6) tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục đà giảm của tuần trước. Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trượt 0,33% so với đóng cửa tuần trước tại New York, giao dịch ở mức hơn 4.140 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,63%, giao dịch ở mức 64,6 USD/oz.

Áp lực giảm giá đối với vàng gia tăng từ hôm 17/6, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra dự báo có thể có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian từ nay tới cuối năm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh khiến nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý thêm phần lo lắng khi ông nói rằng ưu tiên của ông sẽ là “ổn định giá cả” - một dấu hiệu nghiêng về cứng rắn để chống lạm phát.

Trước khi Fed và ông Warsh phát đi những tín hiệu “diều hâu” này, giá vàng đã đương đầu sức ép giảm giá mạnh kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, dẫn tới kỳ vọng lãi suất “cao hơn lâu hơn” - không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho rằng sau đợt bán tháo tuần vừa rồi, thị trường vàng đứng trước nhiều trở ngại. “Tâm lý của nhà đầu tư khó có sự cải thiện đáng kể cho tới khi hành động giá có tín hiệu tích cực hơn. Vùng giá bình quân của 200 ngày vẫn là ‘chiến địa’ chính giữa hai phe giá lên và giá xuống. Giá vàng hiện đang ở dưới ngưỡng bình quân 200 ngày, khiến các nhà giao dịch ngại đặt cược vào vào sự tăng giá của vàng”, ông nói.

Ông Hansen cho rằng để có cơ hội hồi phục, giá vàng cần ít nhất giữ được trên ngưỡng 4.000 USD/oz. Trong tháng 6 này, mốc giá 4.000 USD/oz của vàng có lúc đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi triển vọng lãi suất tăng.

“Nếu vùng giá này được duy trì, đó sẽ là bằng chứng cho thấy đợt bán tháo gần đây chỉ là một sự điều chỉnh nông, dù đau đớn, trong thị trường giá lên mạnh mẽ bắt đầu từ mức 1.615 USD/oz vào năm 2022 tới mức kỷ lục mọi thời đại 5.595 USD/oz vào tháng 1 năm nay”, ông Hansen nhấn mạnh.

Tuần trước, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, triển vọng đạt được một kết thúc bền vững cho cuộc chiến ở Vùng Vịnh vẫn còn rất mong manh.

Ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đe dọa sẽ tái khởi động chiến tranh với Iran. Lời đe dọa được đưa ra đúng vào lúc Phó tổng thống Mỹ JD Vance đang gặp các quan chức Iran trong cuộc đàm phán diễn ra ở Thụy Sỹ. Trước đó, Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz trở lại.

Những diễn biến này đẩy giá dầu tăng vào đầu giờ sáng nay. Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 1,1%, giao dịch ở mức gần 81,5 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng hơn 3%, giao dịch ở mức gần 79 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, ngay cả khi hòa bình được lập lại và eo biển Hormuz được khai thông hoàn toàn, giá dầu vẫn có thể duy trì ở mức cao hơn so với trước chiến tranh trong một thời gian đáng kể, bởi các quốc gia sẽ cần phải làm đầy lại dự trữ dầu, trong khi sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh có thể phục hồi chậm. Điều này đồng nghĩa áp lực tăng lãi suất còn lớn trong thời gian tới, và giá vàng còn đối mặt nhiều rủi ro giảm giá.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ông Simon-Peter Massabni, chuyên gia đến từ trang XS.com, nhận định giá vàng đang bị kẹt giữa chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed và triển vọng Mỹ và Iran kết thúc chiến tranh - hai yếu tố có thể khiến giá vàng giằng co trong ngắn hạn.

"Vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, thay vì có xu hướng được xác định rõ ràng. Một mặt, thị trường kim loại quý phải đối mặt với những khó khăn từ đồng USD tăng giá, chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Mặt khác, lạm phát dai dẳng, sự bất ổn kinh tế toàn cầu và khả năng tái diễn căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng” ông Massabni nói.

"Trong trung hạn, tôi vẫn coi bất kỳ sự suy yếu thêm nào của giá vàng là một cơ hội mua vào… Tôi không tin rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng đã kết thúc”, ông nói thêm.

Nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation nhận thấy vàng đang đối mặt rủi ro giảm giá sâu hơn. “Rất khó để biết giá có thể giảm tới đâu, nhất là khi đồng USD đang tăng giá mạnh như bây giờ. Nhưng tôi cho rằng sự cứng rắn của Fed sẽ gây áp lực giảm lên giá vàng nhiều hơn là sự hỗ trợ mà giá vàng có thể nhận được từ một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran”, ông nói.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích tiếp tục coi diễn biến giá vàng gần đây là cơ hội mua. Ông Sameer Samana, trưởng chiến lược của ngân hàng Wells Fargo, nhận định ngay cả khi giá vàng giảm dưới 4.000 USD/oz, ông vẫn cho rằng dư địa giảm là không lớn. Ông cũng cho rằng nhà đầu tư không nên xem nhẹ tiềm năng tăng giá dài hạn của kim loại quý.

“Để giá vàng giảm sâu, các quốc gia trên thế giới cần phải kiểm soát thâm hụt tài khóa của họ và bảo vệ sự ổn định của giá cả”, ông nói.