Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Mô hình mới tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia

Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Sáng ngày 1/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết, trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; quán triệt những nội dung chính, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

TINH GỌN BỘ MÁY, THU HẸP TẦNG NẤC TRUNG GIAN

Theo báo cáo, ngày 1/7/2025 là dấu mốc quan trọng khi toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị triển khai đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chính thức chuyển sang mô hình vận hành ba cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Trong thời gian ngắn, các cơ quan đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn, chuẩn bị điều kiện để cả nước đồng loạt công bố các nghị quyết, quyết định về bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp.

Công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định ngay sau khi công bố, bảo đảm liên tục, thông suốt, không để khoảng trống quyền lực, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: Quốc hội.

Kết quả nổi bật trước hết là hệ thống văn bản quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đồng bộ. Trung ương đã ban hành bốn văn kiện; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 61 kết luận chỉ đạo. Quốc hội và Chính phủ khẩn trương thể chế hóa, sửa Hiến pháp năm 2013 và hoàn thành khối lượng lớn công tác lập pháp trong thời gian ngắn.Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Ở địa phương, cấp ủy, chính quyền ban hành trên 13.400 văn bản để cụ thể hóa việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động cấp huyện và vận hành mô hình hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp.

Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được rà soát theo nguyên tắc một việc, một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót việc, đùn đẩy trách nhiệm.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành khẩn trương, đồng bộ. Đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; cấp xã từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị; kết thúc hoạt động 696 đơn vị cấp huyện, qua đó xác lập quy mô quản trị phù hợp hơn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: Quốc hội.

Bộ máy các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hướng mạnh về cơ sở. Cơ chế điều hành trực tiếp, liên thông Trung ương - tỉnh - xã từng bước thay thế tình trạng hành chính hóa, cắt khúc; độ trễ trong quyết định được thu hẹp, trách nhiệm thực thi được cá thể hóa.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy. Đã sắp xếp, bố trí 134 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập, gắn với định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH SANG KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN

Báo cáo nêu rõ lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh không phải là người địa phương. Các quy định về cán bộ, phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cũng được rà soát, hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh nhằm phục vụ vận hành hiệu quả mô hình mới. Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền gần dân.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%; đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà.

Công tác quản lý tài chính, tài sản công và bảo đảm điều kiện vận hành được triển khai đồng bộ. Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát cơ sở nhà đất dôi dư, bước đầu chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều cơ sở nhà đất phục vụ cộng đồng và an sinh xã hội; bố trí nguồn lực phục vụ vận hành chính quyền ba cấp.

Sau 1 năm vận hành trong bối cảnh nhiều thách thức, mô hình chính quyền ba cấp được đánh giá đã chứng minh tính ưu việt, tạo nguồn xung lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2025, cả nước hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu, đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, chính trị - xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho thấy hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt kết quả đột phá, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Qua 1 năm vận hành, mô hình mới khẳng định tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền với kiểm soát quyền lực.

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến lớn về cấu trúc hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo, điều hành và lòng tin của nhân dân.

Yêu cầu hiện nay là tiếp tục tinh chỉnh để đạt hiệu quả cao hơn, bảo đảm bộ máy tinh gọn, thực chất hơn, vận hành thông suốt hơn, quyền hạn rõ hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho đất nước.