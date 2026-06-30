Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tư duy, tầm nhìn mới

Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nâng chất lượng tham mưu chiến lược, vận hành hiệu quả mô hình mới, chuẩn bị nguồn cán bộ và chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt một số văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

NÂNG CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, VẬN HÀNH HIỆU QUẢ MÔ HÌNH MỚI

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt, đổi mới của Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó, mới, chưa có tiền lệ, yêu cầu chính trị cao, toàn ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm qua các cuộc làm việc trực tiếp với Ban.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Một số kết quả nổi bật là chủ động đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức làm việc; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức triển khai công việc theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”; nâng cao chất lượng tham mưu nhiều chủ trương lớn, vấn đề hệ trọng và các đề án, nhiệm vụ trọng tâm.

Toàn ngành cũng tập trung vào các nội dung lớn như quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp; công tác tổ chức cơ sở đảng; công tác cán bộ theo chuỗi “vòng đời”; quản lý, phân giao biên chế; đánh giá cán bộ theo quý gắn với OKR/KPI; bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số trong toàn ngành.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra tại hội nghị để phân tích, tìm giải pháp vừa trước mắt, vừa căn cơ, lâu bền.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XIV cần được tiếp cận với tư duy mới, tầm nhìn mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia”.

Cơ bản nhất trí với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong báo cáo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị toàn ngành tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực thi cấp cơ sở; đổi mới, nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên những nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tập trung bổ sung, làm rõ các nội hàm, yêu cầu mới, bảo đảm triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao.

Trong đó có 24 đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số đề án, nhiệm vụ mới, lớn, khó, có tác động lâu dài đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tại phiên họp ngày 26/6/2026.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Hànoimoi

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tập trung tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 3 ban hành Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; đồng thời có kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Toàn ngành cần hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới từ Trung ương đến cơ sở; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương gắn với phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

CHUẨN BỊ NGUỒN CÁN BỘ, CHUYỂN SANG QUẢN TRỊ BẰNG DỮ LIỆU

Về công tác cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, điều chỉnh cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XV và xa hơn.

Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành cần tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, “nâng tầm” các quy định về công tác cán bộ, trong đó có đổi mới toàn diện quy trình quản lý cán bộ theo chuỗi “vòng đời”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hanoimoi

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được đổi mới căn bản theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn lâu dài về quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; vừa bồi dưỡng tư duy, kỹ năng số, năng lực quản trị thực thi, giải quyết các bài toán thực tiễn từ cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố tổ chức cơ sở đảng, chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Một trọng tâm khác là từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Toàn ngành triển khai chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, liên thông, chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế.

Cùng với hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ số, ngành Tổ chức xây dựng Đảng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, việc thiết kế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ phục vụ kiến tạo phát triển, quản trị quốc gia, quản trị thực thi địa phương hiện đại phải hướng đến tinh gọn hơn, hiệu năng hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn, gần dân hơn, sát cơ sở hơn.

Ngay sau hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tập thể lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp ủy các cấp phát huy trí tuệ tập thể, vai trò người đứng đầu với tinh thần “Hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”; rà soát toàn bộ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình thực thi, phân công rành mạch, gắn trách nhiệm đến cùng đối với từng tổ chức, cá nhân.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Ban Tổ chức Trung ương do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.