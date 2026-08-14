Tuấn Anh Group chào sàn HNX: Hành trình 35 năm và mục tiêu bứt phá hậu niêm yết

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức chấp thuận đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM và 33 triệu cổ phiếu V68 sẽ chào sàn ngày 18/8 tới đây là dấu ấn trên hành trình 35 năm hoạt động của Tuấn Anh Group.

Khởi nguồn từ mô hình kinh doanh thời kỳ hợp tác 35 năm trước, theo sự phát triển của kinh tế thị trường, Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh được thành lập tháng 4/2002, đặt trụ sở tại phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng. Liên tục mở rộng quy mô, công ty chuyển sang mô hình cổ phần với tên CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Tuấn Anh Group). Song song với quy mô sản xuất, vốn điều lệ của Tuấn Anh Group được nâng lên 330 tỷ đồng như hiện nay.

Với khát vọng dẫn đầu ngành chăn - ga - gối - đệm cùng sứ mệnh “chăm sóc sức khỏe từ giấc ngủ” cho người Việt, Tuấn Anh Group đã quyết định gia nhập thị trường chứng khoán.

Chủ trương nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, chuẩn hóa hệ thống quản trị - vận hành theo thông lệ của các tập đoàn niêm yết lớn, chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, công ty hướng đến thu hút nguồn lực cũng như mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy mở rộng mô hình sản xuất.

Nhìn lại chặng đường 35 năm qua, Tuấn Anh Group duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao, tốc độ phát triển kép đẩy quy mô doanh thu gấp đôi từ 300 tỷ đồng năm 2019 lên 700 tỷ đồng vào năm 2025. Kỷ lục doanh thu liên tiếp thiết lập, năm 2026 là 968 tỷ đồng.

Tuấn Anh Group tích cực sản xuất nội dung số để thúc đẩy kênh bán thương mại điện tử. Ảnh: Tuấn Anh Group.

Song, con số tăng trưởng chỉ là bề nổi phản ánh kết quả của quá trình, nguồn lực tích lũy dài hạn giúp Tuấn Anh Group có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa giai đoạn tới còn đến nhiều trụ cột khác, đặc biệt là tài sản, công nghệ, nghiên cứu, bí quyết kinh doanh tạo ưu thế vượt trội.

Lợi thế canh tranh của Tuấn Anh Group đến từ việc công ty đang sở hữu tổ hợp nhà máy khoảng 150.000 m² tại Hải Phòng cùng nhiều dây chuyền chuyên biệt giúp hình thành năng lực sản xuất quy mô lớn. Các dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo khả năng sản xuất đồng thời nhiều nhóm sản phẩm, bao gồm chăn ga gối, đệm lò xo, mousse xuất khẩu, gối, sợi polyester, đệm PE và đệm bông ép.

“Doanh nghiệp có năng lực sản xuất khoảng 165.000 sản phẩm chăn ga gối, 1,65 triệu chiếc gối, 9.900 tấn đệm bông ép (tương đương khoảng 726.000 sản phẩm) cùng nhiều dòng sản phẩm khác mỗi năm. Đây là nền tảng quan trọng để công ty mở rộng doanh thu mà chưa cần đầu tư ngay một tổ hợp nhà máy mới”, ông Lưu Quốc Trị, Tổng giám đốc Tuấn Anh Group chia sẻ.

Về sản phẩm, Tuấn Anh Group đang có 4 thương hiệu, trong đó 3 thương hiệu mạnh dẫn đầu thị trường là Đệm Kim Cương, Đệm Tuấn Anh và Doll's, đóng vai trò chủ lực trong hệ thống kinh doanh.

Cùng với việc phát triển các thương hiệu trên, công ty đang triển khai xây dựng thêm các thương hiệu mới nhằm đáp ứng thị hiếu của thị trường, đi theo xu thế xanh hóa, vật liệu tái chế, giảm phát thải và tuân thủ ESG trong sản xuất.

Bên cạnh năng lực sản xuất, Tuấn Anh Group xây dựng được hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc và hiện phục vụ trên 4.000 khách hàng thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ khách hàng cá nhân, đại lý truyền thống, khách sạn, bệnh viện, doanh nghiệp nội thất, nhà thầu xây dựng đến các tập đoàn trong và ngoài nước.

Ông Lưu Quốc Trị, Tổng giám đốc Tuấn Anh Group. Ảnh: Tuấn Anh Group.

Với điểm tựa nền tảng là nguồn lực đã được tích lũy trong 35 năm qua, lãnh đạo cấp cao tự tin về khả năng duy trì tỷ lệ tăng trưởng bình quân hai con số trong giai đoạn 5 năm tới (2026 – 2030).

“Mục tiêu của chúng tôi là tăng thị phần trong nước 50–70% so với hiện tại, đồng thời hướng tới việc doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm khoảng 30% tổng doanh số. Để đạt được mục tiêu này, Ban lãnh đạo kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 18–20% mỗi năm thông qua mở rộng thị trường, gia tăng công suất khai thác và phát triển các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao”, Tổng giám đốc Tuấn Anh Group tiết lộ.

Cần phải nói thêm rằng, ngoài những thế mạnh kể trên, năng lực và mối quan hệ tài chính của Tuấn Anh Group cũng là ưu thế không thể không nhắc tới. Tuấn Anh Group có quy mô vốn điều lệ 330 tỷ đồng và định hướng tiếp tục nâng lên. Ngoài ra, công ty còn có mối quan hệ với những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm Big4 nhằm đảm bảo nguồn cung vốn kịp thời với chi phí tối ưu cho sản xuất.

Trong thời gian tới, sức mạnh tài chính của Tuấn Anh Group tiếp tục được củng cố thông qua thị trường vốn. “Việc gia nhập thị trường chứng khoán sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư công nghệ và thực hiện các cơ hội M&A phù hợp. Tuấn Anh Group xem niêm yết không phải là đích đến mà là công cụ để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tiếp theo”, ông Lưu Quốc Trị nhấn mạnh.