VCBS tổ chức hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm

Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân sâu sắc gửi tới khách hàng mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của VCBS trong giai đoạn tới.

VỊ THẾ MỚI - ĐỊNH HƯỚNG BỨT PHÁ

Trên nền tảng tăng vốn và kiện toàn mô hình quản trị, VCBS bước vào năm 2026 với vị thế vững vàng của một định chế tài chính uy tín trong hệ sinh thái Vietcombank. Công ty tiếp tục bám sát định hướng chiến lược "One Vietcombank", tập trung trọng tâm phát triển mảng Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking), đẩy mạnh hợp tác toàn diện và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VCBS.

GẶP GỠ VÀ TRI ÂN TẠI KHÔNG GIAN GIAO DỊCH MỚI

Hội nghị khách hàng 06 tháng đầu năm lần này được tổ chức ngay sau thời điểm VCBS vừa hoàn thiện tăng vốn và chính thức đưa vào vận hành không gian làm việc, giao dịch mới hiện đại tại Tầng 7-8-9-10, Tháp B Vincom Center, Số 191 Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trụ sở mới không chỉ mang đến môi trường chuyên nghiệp, tiện nghi và hiện đại, giúp nâng cao trải nghiệm cho Quý Khách hàng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VCBS.

Ban Lãnh đạo Vietcombank và VCBS chúc mừng tại Hội nghị. Ảnh: VCBS.

CHUỖI ƯU ĐÃI TRI ÂN ĐẶC BIỆT

Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của Hội nghị khách hàng và nhân cột mốc vận hành trụ sở mới, VCBS triển khai chương trình tri ân hấp dẫn, đặc biệt dành cho nhà đầu tư:

Quà tặng hiện vật ý nghĩa và thiết thực dành cho khách hàng đến trực tiếp và hoàn thành giao dịch hợp lệ tại Trụ sở mới.

Đặc quyền hấp dẫn dành cho tài khoản mới: Tặng ngay 68.000 VNĐ trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho khách hàng mở mới tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình.

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi xem tại: (https://www.vcbs.com.vn/chi-tiet-tin-tuc-va-su-kien-vcbs/ctkm-khai-truong-tru-so-moi-2026).

Khách hàng nhận quà tặng tri ân tại Quầy giao dịch VCBS tại Trụ sở chính. Ảnh: VCBS.

Thành công của Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng và nỗ lực không ngừng của tập thể VCBS. Công ty cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, mang đến giải pháp đầu tư an toàn, hiệu quả và giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

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