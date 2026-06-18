Vé máy bay hạ nhiệt, doanh nghiệp kỳ vọng vào mùa du lịch hè

Thông thường hàng năm, đầu tháng 6 là giai đoạn giá vé máy bay tăng cao khi nhu cầu du lịch nội địa "vào mùa". Tuy nhiên, năm nay, do tác động của xung đột Trung Đông, giá vé máy bay đã "nóng" từ tháng 4 tháng 5 và giờ đây bắt đầu hạ nhiệt…

Sau nhiều tháng duy trì ở mức cao, giá vé máy bay nội địa bắt đầu giảm từ đầu tháng 6. Khảo sát trên một số nền tảng bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé tại nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với thời điểm tháng 3 - 4.

Đối với đường bay Hà Nội - TP.HCM, tuyến bay nhộn nhịp nhất cả nước, mức giá khứ hồi hiện phổ biến quanh ngưỡng 4 - 4,5 triệu đồng/vé; so với nhiều chuyến bay cùng khung giờ từng được bán ở mức 6 - 7 triệu đồng trong tháng 4. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng cũng ghi nhận diễn biến tương tự, từ 4 - 5 triệu đồng cho vé khứ hồi giảm còn chỉ còn khoảng 2 - 3 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là đường bay Hà Nội - Phú Quốc, từng có nhiều thời điểm lên tới 8 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi, hiện nay mức giá phổ biến đã giảm về khoảng 4 - 5 triệu đồng. Đường bay TP.HCM - Phú Quốc cũng ghi nhận nhiều chuyến bay khứ hồi được mở bán ở mức 1,5 - 2 triệu đồng/vé nếu đặt sớm, thấp hơn đáng kể so với dịp lễ 30/4 – 1/5.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, lý giải giá vé giảm thời gian gần đây chủ yếu do các hãng tăng tải và cạnh tranh nguồn khách, chứ chưa phải do tác động trực tiếp từ việc giá nhiên liệu hạ nhiệt. Khi các hãng hàng không tăng thêm chuyến bay và bổ sung nguồn cung ghế, doanh nghiệp buộc phải mở bán một lượng vé giá thấp để tăng hệ số lấp đầy. Trong môi trường cạnh tranh cao, một hãng giảm giá sẽ kéo theo các hãng khác cùng điều chỉnh để giữ khách.

Giá vé máy bay tại nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với thời điểm tháng 3 - 4.

“Trong bối cảnh chi phí khai thác vẫn ở mức cao, mặt bằng giá hiện nay được xem là khá cạnh tranh. Nhiều hãng hàng không đã mở bán trở lại các hạng vé phổ thông tiết kiệm vốn rất ít xuất hiện trong những tháng trước,” ông Vũ Hồng Điệp, nhân viên một phòng vé máy bay tại Hà Nội nhận định. “Bên cạnh việc tung thêm vé giá rẻ, nhiều hãng còn áp dụng các chương trình ưu đãi như giảm giá hạng dịch vụ cao hơn, tặng hành lý ký gửi hoặc quyền lựa chọn chỗ ngồi nhằm thu hút khách”.

Theo kế hoạch khai thác, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa và quốc tế từ nay đến giữa tháng 8, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mạng bay nội địa, nhóm hãng này dự kiến khai thác hơn 28.300 chuyến bay với gần 3 triệu ghế.

Năng lực vận chuyển được tăng cường trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm như: Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế và Quy Nhơn. Trong đó, mức giá thấp hiện chiếm khoảng 40% số ghế mở bán. Ngoài các khung giờ cao điểm, hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách.

Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa.

Trước tín hiệu hạ nhiệt của vé máy bay, một số doanh nghiệp kỳ vọng mùa cao điểm du lịch hè trong nước sẽ tăng trưởng 10 - 15%. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cho biết, lượng khách đặt tour bắt đầu tăng trở lại từ tháng 6 sau giai đoạn chững lại vì lo ngại giá vé máy bay.

Các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận khách miền Nam, miền Trung đang rất quan tâm đến tour miền Bắc trong dịp hè, nhờ có thể kết hợp đô thị, di sản, vịnh biển và vùng núi trong một chuyến. Hà Nội thường được chọn làm điểm khởi đầu vì có nhiều dịch vụ lưu trú đa dạng và thuận tiện nối hành trình tới Ninh Bình, Hạ Long, Yên Tử, Sa Pa cùng các tỉnh Tây Bắc.

Đất Việt Tour đang bán chương trình TP.HCM - Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử 4 ngày 3 đêm, sử dụng chuyến bay Vietnam Airlines. Giá niêm yết 9,39 triệu đồng mỗi khách, ưu đãi trực tuyến còn 8,89 triệu đồng. Trong khi đó, Vietravel chào tour Ninh Bình - Nam Định - Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội 5 ngày 4 đêm, giá ưu đãi từ 10,7 triệu đồng, thấp hơn hai triệu đồng so với mức ban đầu...

Hà Nội thường được chọn làm điểm khởi đầu để tiếp nối hành trình tới Ninh Bình, Hạ Long, Yên Tử, Sa Pa...

Với các điểm đến miền Nam, ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy sức hút của Côn Đảo trong mùa hè năm nay duy trì ở mức tích cực. Bà Lê Thị Thúy Oanh, đại diện Công ty TNHH Bách Tiệp Travel, cho biết, từ đầu mùa hè đến nay doanh nghiệp đã ghi nhận khoảng 600 nhóm khách tìm hiểu thông tin về tour Côn Đảo. Trong đó có khoảng 380 khách đã tham gia các chương trình do công ty tổ chức.

Đường hàng không hiện vẫn là lựa chọn chủ đạo với 284 lượt khách. Khoảng 80 khách chọn phương án kết hợp xe và tàu cao tốc, số còn lại là khách tự túc. Theo các đơn vị lữ hành, phần lớn du khách hiện sẵn sàng chi từ 5 - 7 triệu đồng/người cho một chuyến đi Côn Đảo, song có xu hướng ưu tiên các gói dịch vụ tầm trung để cân đối chi phí.

Về điểm đến lưu trú, khảo sát của Traveloka đầu tháng 6 cho thấy Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu. Phú Quốc và Côn Đảo là điểm đến biển đảo được quan tâm nhất, với lượng tìm kiếm vé máy bay dịp hè tăng lần lượt 56% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay điểm đến ven biển như Nha Trang, Quy Nhơn, Mũi Né vẫn duy trì sức hút và lượt đặt lớn từ du khách Việt.

Sức hút của Côn Đảo trong mùa hè năm nay duy trì ở mức tích cực, dù vé máy bay ra đảo giá khá cao và luôn khan hiếm.

Bên cạnh đó, để tối ưu ngân sách, hiện du khách Việt đang có xu hướng thay đổi thói quen chọn giờ bay, ngày bay. Thay vì khởi hành và trở về vào cuối tuần, nhiều gia đình chuyển sang đi đầu tuần và quay lại vào giữa tuần. Dù phải xin nghỉ phép hoặc làm việc từ xa, cách này giúp giảm đáng kể chi phí vé máy bay.

Theo khảo sát, ở chặng Hà Nội - Nha Trang, lịch trình đi ngày 16/6 và về ngày 19/6, giá vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu di chuyển vào cuối tuần, riêng vé chiều về từ Nha Trang ra Hà Nội đã trên 2,5 triệu đồng, nhiều chuyến lên tới 3 - 4 triệu đồng. Với các gia đình đông thành viên, việc chuyển lịch bay như vậy có thể giúp tiết kiệm từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho kỳ nghỉ hè.

Không chỉ ngày khởi hành, giờ cất cánh cũng có thể khiến chi phí chuyến đi chênh lệch đáng kể. Chị Phương Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết khi khảo sát vé đi Đà Nẵng, các chuyến vào khung giờ thuận tiện có giá khoảng 2,1 - 2,4 triệu đồng một chiều, trong khi chuyến sáng sớm hoặc tối muộn chỉ từ 1,5 - 1,7 triệu đồng. Cách lựa chọn này cũng giúp du khách tận dụng thêm thời gian tại điểm đến, thay vì mất gần trọn một ngày cho việc di chuyển.