Vé máy bay hạ nhiệt, doanh nghiệp kỳ vọng vào mùa du lịch hè
Tường Bách
18/06/2026, 09:28
Thông thường hàng năm, đầu tháng 6 là giai đoạn giá vé máy bay tăng cao khi nhu cầu du lịch nội địa "vào mùa". Tuy nhiên, năm nay, do tác động của xung đột Trung Đông, giá vé máy bay đã "nóng" từ tháng 4 tháng 5 và giờ đây bắt đầu hạ nhiệt…
Sau nhiều tháng duy trì ở mức cao, giá vé máy bay nội địa bắt đầu giảm từ đầu tháng 6. Khảo sát trên một số nền tảng
bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé tại nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm
đáng kể so với thời điểm tháng 3 - 4.
Đối với đường bay Hà Nội - TP.HCM, tuyến bay nhộn nhịp nhất
cả nước, mức giá khứ hồi hiện phổ biến quanh ngưỡng 4 - 4,5 triệu đồng/vé; so với nhiều chuyến bay cùng khung giờ từng được bán ở mức 6 -
7 triệu đồng trong tháng 4. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng cũng ghi nhận diễn biến tương tự, từ 4 - 5
triệu đồng cho vé khứ hồi giảm còn chỉ còn khoảng 2 - 3 triệu đồng.
Đáng chú ý nhất là đường bay Hà Nội - Phú Quốc, từng có nhiều thời điểm lên tới 8 - 9 triệu đồng/vé
khứ hồi, hiện nay mức giá phổ biến đã giảm về khoảng 4 - 5 triệu đồng. Đường bay TP.HCM - Phú Quốc cũng ghi nhận nhiều chuyến
bay khứ hồi được mở bán ở mức 1,5 - 2 triệu đồng/vé nếu đặt sớm, thấp hơn đáng
kể so với dịp lễ 30/4 – 1/5.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, lý giải giá
vé giảm thời gian gần đây chủ yếu do các hãng tăng tải và cạnh tranh nguồn
khách, chứ chưa phải do tác động trực tiếp từ việc giá nhiên liệu hạ nhiệt. Khi
các hãng hàng không tăng thêm chuyến bay và bổ sung nguồn cung ghế, doanh nghiệp buộc phải mở bán một lượng vé giá thấp để tăng hệ số lấp đầy. Trong môi trường
cạnh tranh cao, một hãng giảm giá sẽ kéo theo các hãng khác cùng điều chỉnh để
giữ khách.
“Trong bối cảnh chi phí khai thác vẫn ở mức cao, mặt bằng
giá hiện nay được xem là khá cạnh tranh. Nhiều hãng hàng không đã mở bán trở lại các hạng
vé phổ thông tiết kiệm vốn rất ít xuất hiện trong những tháng trước,” ông Vũ Hồng
Điệp, nhân viên một phòng vé máy bay tại Hà Nội nhận định. “Bên cạnh việc tung
thêm vé giá rẻ, nhiều hãng còn áp dụng các chương trình ưu đãi như
giảm giá hạng dịch vụ cao hơn, tặng hành lý ký gửi hoặc quyền lựa chọn chỗ ngồi
nhằm thu hút khách”.
Theo kế hoạch khai thác, Vietnam Airlines Group dự kiến cung
ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa và quốc tế từ nay đến giữa tháng 8,
tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mạng bay nội địa, nhóm hãng này
dự kiến khai thác hơn 28.300 chuyến bay với gần 3 triệu ghế.
Năng lực vận chuyển
được tăng cường trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm như: Đà Nẵng, Nha
Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế và Quy Nhơn. Trong đó, mức giá thấp hiện chiếm khoảng
40% số ghế mở bán. Ngoài các khung giờ cao điểm, hãng tiếp tục khai thác các
chuyến bay sáng sớm và tối muộn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách.
Trước tín hiệu hạ nhiệt của vé máy bay, một số doanh nghiệp
kỳ vọng mùa cao điểm du lịch hè trong nước sẽ tăng trưởng 10 - 15%. Bà
Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cho biết, lượng
khách đặt tour bắt đầu tăng trở lại từ tháng 6 sau giai đoạn chững lại vì lo ngại
giá vé máy bay.
Các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận khách miền Nam, miền Trung đang rất quan tâm đến tour miền Bắc trong dịp hè, nhờ có thể kết hợp đô thị, di sản,
vịnh biển và vùng núi trong một chuyến. Hà Nội thường được chọn làm điểm khởi đầu
vì có nhiều dịch vụ lưu trú đa dạng và thuận tiện nối hành trình tới
Ninh Bình, Hạ Long, Yên Tử, Sa Pa cùng các tỉnh Tây Bắc.
Đất Việt Tour đang bán chương trình TP.HCM - Hà Nội - Ninh
Bình - Hạ Long - Yên Tử 4 ngày 3 đêm, sử dụng chuyến bay Vietnam Airlines.
Giá niêm yết 9,39 triệu đồng mỗi khách, ưu đãi trực tuyến còn 8,89 triệu đồng.
Trong khi đó, Vietravel chào tour Ninh Bình - Nam Định - Hạ Long - Yên Tử - Hà
Nội 5 ngày 4 đêm, giá ưu đãi từ 10,7 triệu đồng, thấp hơn hai triệu đồng so với
mức ban đầu...
Với các điểm đến miền Nam, ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ
hành cho thấy sức hút của Côn Đảo trong mùa hè năm nay duy trì ở mức tích cực.
Bà Lê Thị Thúy Oanh, đại diện Công ty TNHH Bách Tiệp Travel, cho biết, từ đầu
mùa hè đến nay doanh nghiệp đã ghi nhận khoảng 600 nhóm khách tìm hiểu thông
tin về tour Côn Đảo. Trong đó có khoảng 380 khách đã tham gia các chương trình
do công ty tổ chức.
Đường hàng không hiện vẫn là lựa chọn chủ đạo với 284 lượt
khách. Khoảng 80 khách chọn phương án kết hợp xe và tàu cao tốc, số còn lại là
khách tự túc. Theo các đơn vị lữ hành, phần lớn du khách hiện sẵn sàng chi từ 5
- 7 triệu đồng/người cho một chuyến đi Côn Đảo, song có xu hướng ưu tiên các
gói dịch vụ tầm trung để cân đối chi phí.
Về điểm đến lưu trú, khảo sát của Traveloka đầu tháng 6 cho
thấy Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu. Phú Quốc và Côn Đảo là điểm
đến biển đảo được quan tâm nhất, với lượng tìm kiếm vé máy bay dịp hè tăng lần
lượt 56% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay
điểm đến ven biển như Nha Trang, Quy Nhơn, Mũi Né vẫn duy
trì sức hút và lượt đặt lớn từ du khách Việt.
Bên cạnh đó, để tối ưu ngân sách, hiện du khách Việt đang có
xu hướng thay đổi thói quen chọn giờ bay, ngày bay. Thay vì khởi hành và trở về
vào cuối tuần, nhiều gia đình chuyển sang đi đầu tuần và quay lại vào giữa tuần.
Dù phải xin nghỉ phép hoặc làm việc từ xa, cách này giúp giảm đáng kể chi
phí vé máy bay.
Theo khảo sát, ở chặng Hà Nội - Nha Trang, lịch trình đi ngày 16/6 và về ngày 19/6, giá vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu di chuyển vào cuối tuần, riêng vé chiều về từ Nha Trang ra Hà Nội đã trên 2,5 triệu đồng, nhiều chuyến lên tới 3 - 4 triệu đồng. Với các gia đình đông
thành viên, việc chuyển lịch bay như vậy có thể giúp tiết kiệm
từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho kỳ nghỉ hè.
Không chỉ ngày khởi hành, giờ cất cánh cũng có thể khiến chi
phí chuyến đi chênh lệch đáng kể. Chị Phương Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết
khi khảo sát vé đi Đà Nẵng, các chuyến vào khung giờ thuận tiện có giá khoảng 2,1
- 2,4 triệu đồng một chiều, trong khi chuyến sáng sớm hoặc tối muộn chỉ từ 1,5 -
1,7 triệu đồng. Cách lựa chọn này cũng giúp du khách tận dụng thêm thời gian tại
điểm đến, thay vì mất gần trọn một ngày cho việc di chuyển.
Từ ngày 1/7/2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến. Đây là quy định mới tại Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không vừa được Chính phủ ban hành.
Nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng phải cung cấp nước uống hoặc phiếu dịch vụ (voucher) có giá trị tương đương. Khi chuyến bay chậm từ 3 giờ, hãng phải phục vụ đồ ăn hoặc voucher có giá trị tương ứng. Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ, hành khách được bố trí nơi nghỉ phù hợp...
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