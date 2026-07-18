Việt Nam mong doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

Ngày 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với đại diện hiệp hội và một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm trao đổi về môi trường đầu tư, kinh doanh và các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo Phó Thủ tướng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, trong khi nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đóng góp tích cực vào chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khẳng định Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ là đối tác đồng hành trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao tính ổn định, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã triển khai quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, qua đó giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ đối với nhiều thủ tục, đồng thời từng bước đưa quy trình quản lý tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng vẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Tại cuộc làm việc, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao việc Việt Nam ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp cho rằng đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm niềm tin để tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng ghi nhận việc Chính phủ duy trì cơ chế đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc huy động nguồn lực, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ phản ánh một số khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách và quá trình thực thi trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại, thuế, hàng không, năng lượng, hạ tầng, logistics và dịch vụ. Các doanh nghiệp kiến nghị tăng cường tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời mở rộng tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã làm rõ nhiều nội dung thuộc phạm vi quản lý, đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các cơ quan khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và phù hợp với quy định pháp luật cũng như các cam kết quốc tế.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, chủ động phân loại và xử lý các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những khó khăn, vướng mắc hợp lý cần được xem xét và giải quyết thực chất, có đầu mối, lộ trình và hướng xử lý cụ thể, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị và mạng lưới toàn cầu để mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, chia sẻ khách quan về môi trường đầu tư, kinh doanh và những nỗ lực cải cách của Việt Nam, qua đó góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, cân bằng và cùng có lợi.