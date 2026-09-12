Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược từ AI, bán dẫn đến đường sắt

Việt Nam và Pháp thống nhất thúc đẩy triển khai Đối tác chiến lược toàn diện thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ AI, bán dẫn, công nghệ cao đến năng lượng, đường sắt và hạ tầng đến quốc phòng, giáo dục…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 10-11/9/2026, Việt Nam và Pháp đã ra Tuyên bố chung về thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây là lần tiếp xúc thứ ba giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong gần hai năm qua, thể hiện tầm quan trọng hai nước dành cho việc triển khai đầy đủ khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 10/2024.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mức độ tin cậy cao, nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích trong các vấn đề chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Hai bên hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 nhằm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN ĐA PHƯƠNG

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, Việt Nam và Pháp tái khẳng định mong muốn cùng hành động vì một trật tự thế giới ổn định, thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm và các thách thức đối với phát triển bền vững.

Hai nước cũng mong muốn phối hợp với EU, ASEAN và các đối tác để bảo vệ các nguyên tắc về thương mại quốc tế mở, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; phản đối chính trị cường quyền và mọi hình thức đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nước nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên hợp quốc và sự cần thiết cải cách thể chế của tổ chức này; cam kết tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn khu vực, thúc đẩy hợp tác ASEAN - EU.

Pháp hoan nghênh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam vào tháng 1/2026. Việt Nam ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN, đồng thời hai nước ủng hộ đẩy mạnh hợp tác giữa EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong năm Việt Nam giữ chức Chủ tịch CPTPP.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, nhất là về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 được tổ chức tại Phnom Penh vào tháng 11/2026.

Về Biển Đông, Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tôn trọng đầy đủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai nước nhấn mạnh UNCLOS thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển và đại dương; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp; kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế; tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Đối với xung đột tại Ukraine, hai nước kêu gọi các bên liên quan sớm đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng, bền vững, phù hợp luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Hai nước đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của việc tôn trọng độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia.

Việt Nam và Pháp cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Trung Đông, kêu gọi giảm leo thang, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; tái khẳng định cam kết đối với giải pháp Hai nhà nước cho vấn đề Palestine - Israel.

THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN KINH TẾ, CÔNG NGHỆ VÀ HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Trong hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ đối tác kinh tế tin cậy, cùng có lợi, nâng cao khả năng tự cường của chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược.

Về thương mại, hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), bao gồm tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới trao đổi thương mại cân bằng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10/9. Ảnh: TTXVN

Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gắn với phát triển nghề cá bền vững.

Khoa học - công nghệ tiếp tục được xác định là một trụ cột hợp tác. Hai nước sẽ đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu chung, đầu tư cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, trước hết trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ biển và giao thông thông minh.

Trong lĩnh vực không gian, hai bên hoan nghênh thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris và bày tỏ ý định hợp tác đối với dự án cung cấp, phóng vệ tinh quan sát VNREDSat-2, với sự hỗ trợ của Pháp thông qua các công cụ tài chính của nước này.

Hai bên đồng thời hoan nghênh việc ký Ý định thư về khoáng sản thiết yếu và triển khai Thỏa thuận ba bên giữa Cơ quan Khảo sát Địa chất Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản, nâng cao kiến thức địa chất tại Việt Nam.

Hạ tầng chiến lược là một trọng tâm khác. Việt Nam và Pháp tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt và giao thông đô thị.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và doanh nghiệp Systra về cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, dự án được Pháp hỗ trợ thực hiện; đồng thời ghi nhận hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về thành lập Trường Công nghệ đường sắt.

Hai nước cũng tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cùng với việc ký kết và công bố nhiều hợp đồng lớn giữa doanh nghiệp hai bên.

Trong quốc phòng, hai bên ưu tiên hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng phù hợp nhu cầu, lợi ích của mỗi nước; tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình và chia sẻ ký ức lịch sử, chiến tranh.

Về an ninh, hai nước thúc đẩy hợp tác, đào tạo trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng được ký tại Hà Nội tháng 10/2025.

MỞ RỘNG HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG, KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Trong lĩnh vực năng lượng, hai nước tiếp tục hợp tác trên cơ sở kinh nghiệm, thế mạnh của Pháp và những kết quả tích cực đạt được thời gian qua.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác sẽ tập trung vào đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Pháp cũng tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, hiện đại hóa hệ thống điện và thị trường điện, nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững phù hợp điều kiện của mỗi nước.

Pháp hoan nghênh mục tiêu của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 và phấn đấu không còn sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2050. Việt Nam hoan nghênh Pháp tiếp tục triển khai mạnh mẽ các cam kết trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai nước cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý bền vững đại dương và hợp tác xuyên biên giới về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn Công ước về nước liên quan đến hợp tác tại các lưu vực xuyên biên giới.

Trong giao lưu nhân dân, hai bên thúc đẩy hợp tác về văn hóa, bảo tồn di sản, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, thể thao, khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ.

Hai nước cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác về giáo dục - đào tạo, đặc biệt hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Pháp hoan nghênh triển vọng chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đến cơ sở mới tại Hòa Lạc vào năm 2028, tạo điều kiện để trường tiếp tục phát triển thành một trung tâm học thuật xuất sắc của khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam một chiếc trống đồng Đông Sơn, trong khuôn khổ cam kết của hai nước về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.