Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các dự án điện khí LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp năng lượng lớn của Nhật Bản. Ảnh: VGP

Chiều 2/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Kasutani Toshihide, Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Tokyo Gas; ông Shibuya Kazuaki, Tổng Giám đốc bộ phận Năng lượng và Cơ sở hạ tầng khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Tập đoàn Marubeni.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu điện, đặc biệt là điện cho các trung tâm dữ liệu và các hoạt động sản xuất quy mô lớn đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo đảm an ninh năng lượng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Việt Nam đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII từ năm 2025 và đang tổ chức thực hiện nhưng vẫn cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh bổ sung các nguồn điện như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí và một số nhà máy nhiệt điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII; đồng thời cho biết đang triển khai nhiều dự án năng lượng, gồm điện gió tại khu vực phía Nam và các dự án điện khí LNG nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định và hiệu quả đầu tư.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã thống nhất triển khai 15 dự án gồm LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện. Chính phủ Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, phòng chống thiên tai và công nghệ xanh, xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh.

Ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản và Đại sứ Ito Naoki, đối với lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ: Việt Nam ưu tiên phát triển điện khí LNG trong quy hoạch, song việc triển khai còn gặp khó khăn do biến động giá LNG trên thế giới và tiến độ một số dự án còn chậm.

Chính phủ đã giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước rà soát quy định hiện hành, nghiên cứu sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho các dự án điện khí LNG, trong đó có huy động vốn quốc tế và cơ chế triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Việt Nam, trong đó Bộ Công Thương là đầu mối để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam.

Đánh giá cao cách tiếp cận thận trọng nhưng quyết liệt của các doanh nghiệp Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các dự án năng lượng sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cần được triển khai nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về năng lượng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển dự án năng lượng công nghệ cao.