Vinh danh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Tại lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng ngày 10/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, có cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ lớn lên bền vững.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích, động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua 9 lần triển khai, Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã trao danh hiệu cho 730 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trở thành một hoạt động uy tín của tổ chức Đoàn, Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Năm 2026, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử trên toàn quốc. Trải qua các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn tôn vinh 86 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, trong đó trao danh hiệu TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất.

Các doanh nghiệp do các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 điều hành đạt tổng doanh thu 4.453 tỷ đồng trong năm 2025, lợi nhuận 95,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 48,34 tỷ đồng và tạo việc làm cho 3.726 lao động. Riêng TOP 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đạt tổng doanh thu 1.886 tỷ đồng, lợi nhuận 37,31 tỷ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với 1 gương doanh nhân trẻ khuyết tật có những cống hiến cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng, mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, mong muốn các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 sẽ tiếp tục bước đi như những người truyền cảm hứng về đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng cho bản thân, đóng góp cho quê hương, đất nước. Theo ông Đặng Hồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp, nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số.

Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nhân trẻ được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ doanh nhân đi trước, tiếp cận các nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chương trình lớn của Hội, trong đó có Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, các hoạt động giao thương nội khối và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng biểu dương 87 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, nhất là 10 gương mặt TOP10. Phó Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện thành lập doanh nghiệp, mà phải gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, văn hóa kinh doanh liêm chính và trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị chuyển từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, hỗ trợ cho doanh nghiệp trẻ lớn lên bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, khởi nghiệp không phải để mở thêm một doanh nghiệp mà là tạo ra một giá trị mới cho xã hội. Vốn có thể thiếu. Kinh nghiệm có thể thiếu. Nhưng nếu thiếu khát vọng và ý chí thì không một hệ sinh thái nào có thể giúp doanh nghiệp đi xa. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, lợi thế lớn nhất không còn là quy mô hay tài nguyên mà là tốc độ học hỏi và khả năng đổi mới sáng tạo.

“Mong các doanh nhân trẻ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn hơn, học nhanh hơn, quản trị tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và hội nhập sâu rộng hơn. Không phải chỉ khởi nghiệp để tồn tại mà phải khởi nghiệp để cạnh tranh, để dẫn dắt và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành thực chất với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, có cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ lớn lên bền vững, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.