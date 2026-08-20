VN-Index có khả năng thử thách ngưỡng 1750 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2026.

Kết phiên ngày 20/8, VN-Index tăng 7,55 điểm, tương đương 0,44% lên mốc 1734,24 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,43 điểm, tương đương 0,51% xuống mốc 278,55 điểm.

Hạn chế giải ngân mua mới và tuyệt đối tránh bắt đáy sớm khi thị trường chưa xác nhận vùng cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng và thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro. Hạn chế giải ngân mua mới và tuyệt đối tránh bắt đáy sớm khi thị trường chưa xác nhận vùng cân bằng.

Chiến lược hiện tại là tận dụng các nhịp phục hồi hướng tới vùng 1745 – 1750 điểm để hạ tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt với các mã đang suy yếu. Trong kịch bản VN-Index lùi về kiểm định vùng 1680 - 1700 điểm, cần kiên nhẫn quan sát phản ứng của lực cầu trước khi có hành động tiếp theo”.

Thị trường giao dịch trong biên độ hẹp, chưa cho thấy xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp, kết thúc phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1734,24 điểm, tăng 7,55 điểm (+0,44%) so với đóng cửa phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 nhóm ngành tăng điểm, dẫn đầu đà tăng điểm là nhóm Viễn thông, theo sau là các nhóm Công nghệ thông tin, nhóm Hàng cá nhân gia dụng; Ở chiều ngược lại, nhóm Truyền thông và nhóm Bán lẻ là hai nhóm giảm điểm nhiều nhất. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HSX, mua ròng trên HNX và UPCOM. Thị trường giao dịch trong biên độ hẹp, chưa cho thấy xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn, các nhà đầu tư duy trì giao dịch thận trọng”.

VN-Index vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang phục hồi sau nhịp điều chỉnh từ vùng giá 1800 điểm về quanh 1720 điểm và vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm và kháng cự 1750 điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1720 điểm. VN-Index vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh thấp dần từ tháng 05/2026 đến nay. Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần phục hồi, bật tăng trở lại vượt lên vùng kháng cự quanh 1.750 điểm.

Thị trường đang tích lũy với thanh khoản ở mức thấp, không có nhiều điểm nhấn nổi bật trong bối cảnh cung cầu đều suy giảm. Để cải thiện xu hướng và dòng tiền, thị trường cần có động lực mới. Hiện tại thị trường đang có kỳ vọng kép với các cổ phiếu có trong danh mục các cổ phiếu FTSE GEIS sẽ được công bố và có kế hoạch thoái vốn nhà nước. Nhà đầu tư có thể xem xét, đánh giá các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu đạt tiêu chí. Ở các doanh nghiệp đầu ngành, duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng, có thời gian điều chỉnh tích lũy kéo dài và thanh khoản đang bắt đầu cải thiện tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong khoảng từ mức 1700 cho đến 1740 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 7,6 điểm (+0,4%), đóng cửa tại mức 1734,2 điểm. Chỉ số tăng điểm lên vùng 1740 điểm trong phiên sáng với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng khiến cho chỉ số dao động trong vùng 1730 - 1740 điểm trong phần còn lại của phiên giao dịch.

Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay giảm 10% so với phiên trước. Mặc dù VN-Index đã tăng trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng tích lũy sau nhịp điều chỉnh trong tuần trước. Các yếu tố tiêu cực như thanh khoản thị trường giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng đang tiếp diễn và là nguyên nhân chính khiến kìm hãm khả năng hồi phục của VN-Index. Trong các phiên tới, TVS Research cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong khoảng từ mức 1,700 cho đến 1,740 điểm, tương đương MA20 ngày. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu và chỉ nên mở mua mới trong trường hợp VN-Index đóng cửa trên MA20 ngày với thanh khoản thị trường được cải thiện”.

Xu hướng tăng được xác nhận quay trở lại nếu chỉ số đóng cửa vượt lên 1750 điểm với thanh khoản gia tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục diễn biến lưỡng lự và biến động hẹp với thanh khoản sụt tiếp tục sụt giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch tới nhờ nhóm Ngân hàng, Thực phẩm đồ uống… Đồng thời, chỉ số vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và xu hướng tăng được xác nhận quay trở lại nếu chỉ số đóng cửa vượt lên 1750 điểm với thanh khoản gia tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến chỉ số trong các phiên tới. Nếu chỉ số đóng cửa trên 1750 điểm với thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn”.

Thị trường đang trong trạng thái phân hóa rõ nét

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top cho thấy nỗ lực cân bằng của thị trường ở khu vực 1730-1740.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung rung lắc khi tiến lên đường MA20, tương đương vùng kháng cự quanh mốc 1740. Chỉ báo MACD và RSI gần như đi ngang thể hiện nỗ lực cân bằng của VN-Index, đồng thời đường -DI đang hạ thấp độ cao trong khi đường +DI hướng lên thể hiện động lực chung đang phần nào được củng cố cho những nhịp hồi phục hướng lên mốc 1760.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung duy trì đi ngang trên đường tenkan, đồng thời cũng là đường MA20. Chỉ báo MFI ở trong vận động đi lên và chỉ báo MACD cũng đang hướng lên thêm phần ủng hộ cho nhịp tăng điểm ở các phiên tiếp theo.

Lực cầu đã có tín hiệu cải thiện, tuy nhiên thị trường đang trong trạng thái phân hóa rõ nét. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đi theo vận động của dòng tiền thông minh và cân nhắc giải ngân cho mục tiêu ngắn hạn tại các cổ phiếu đang thu hút lực cầu ấn tượng so với mặt bằng chung và dư địa tăng còn đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư lưu ý không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để phòng tránh rủi ro rung lắc bất ngờ”.

Phiên 21/08, VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp tăng, với hỗ trợ gần tại vùng 1715 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đóng cửa dưới vùng 1.740 điểm, do đó tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn chưa được phủ nhận. Tuy nhiên, cán cân cung cầu đã có sự chuyển biến tích cực hơn, với ưu thế bắt đầu nghiêng về bên mua. Đây là điểm cải thiện rõ nhất trong bốn phiên gần đây. Theo đó, phiên 21/08 có khả năng xuất hiện nhịp tăng, với hỗ trợ gần tại vùng 1715 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.