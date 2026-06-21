VN-Index tăng 1,84%, hướng đến vùng 1845-1865 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/6/2026.

VCSC cho rằng, chỉ số nhiều khả năng sẽ giằng co trong phiên 22/06, với vùng dao động dự kiến quanh 1815–1830 điểm.

Trong tuần, VN-Index tăng 32,88 điểm, tương đương 1,84% lên 1.824,53 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 22,34 điểm, tương đương 7,39% lên 324,83 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng 1845-1865 điểm trong giai đoạn cuối tháng 06

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách đường MA50 tương ứng vùng 1845-1865 điểm trong giai đoạn cuối tháng 06. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ duy trì diễn biến luân phiên tăng điểm để hỗ trợ thị trường trong các tuần cuối tháng 06. Các nhóm cổ phiếu khác sẽ tiếp tục phân hóa theo câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế đang có và chủ động chốt lời một phần khi Vn-Index tiếp cận vùng cản quanh đường MA50”.

VN-Index đang dò điểm cân bằng mới sau nhịp tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co, VN-Index kết phiên tại mốc 1824,53 điểm, giảm nhẹ gần 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí, Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Thị trường phản ứng tiêu cực tại vùng MA20 cho thấy khả năng điều chỉnh lấp khoảng trống tăng giá trước đó vẫn còn hiện hữu; nhà đầu tư cần duy trì trạng thái thận trọng khi giao dịch trong khoảng thời gian này".

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ giằng co trong phiên 22/06, với vùng dao động dự kiến quanh 1815–1830 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui từ vùng kháng cự 1830–1940 điểm nhưng đóng cửa trên MA5, cho thấy áp lực điều chỉnh chưa đủ mạnh để làm suy yếu nhịp hồi phục hiện tại. Tuy nhiên, trạng thái thận trọng đã xuất hiện rõ hơn ở cả bên mua và bên bán. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ giằng co trong phiên 22/06, với vùng dao động dự kiến quanh 1815–1830 điểm”.

Nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi quanh hỗ trợ nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 5,9 điểm, đóng cửa tại mức 1824,5 điểm. Chỉ số mở cửa tăng điểm với đóng góp chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM). Tuy nhiên áp lực bán quay trở lại nhóm này và lan rộng ra các nhóm ngành khác vào phiên chiều đã khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên hôm qua, với GTGD đạt hơn 18,800 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong tuần tới với mục tiêu điều chỉnh ngắn hạn về quanh 1,800, tương đương hỗ trợ tại MA100 ngày. Chúng tôi cho rằng áp lực bán chính đến từ nhóm Vingroup sau khi tin tức tích cực đã giảm dần tác động và nhóm cổ phiếu này điều chỉnh trở lại. Bên cạnh đó, hầu hết các ngành trên thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Kèm theo đó, dòng tiền vào thị trường cũng khá yếu, hạn chế khả năng tăng lại. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi quanh hỗ trợ nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân”.

Các nhịp rung lắc ngắn hạn của VN-Index vẫn có thể xuất hiện trong các phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên 19/6 với lực cung mạnh vào cuối phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đã phát đi tín hiệu giao cắt tại đáy tiếp tục cho thấy tiềm năng hồi phục trong trung hạn của thị trường chung. Tuy vậy, việc chỉ báo RSI vẫn đang dao động đi ngang tại vùng trung vị 50 điểm cho thấy các nhịp rung lắc vẫn có thể xuất hiện đan xen.

Ở khung đồ thị giờ, sự không đồng thuận của các chỉ báo động lượng có thể quan sát rõ. Trong khi chỉ báo CMF tiếp tục hướng lên cho thấy sự tham gia tích cực của dòng tiền mua thì chỉ báo MACD lại thu hẹp biên độ histogram dương cho thấy các nhịp rung lắc ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện trong các phiên tiếp theo.

Với tình hình hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, chốt lời các mã đã đạt mục tiêu tăng trưởng.

Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc giải ngân tại các nhịp điều chỉnh, tập trung vào các mã ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt và thu hút dòng tiền mua của thị trường”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.