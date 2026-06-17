VN-Index hồi phục hướng tới 1840 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/6/2026.

Kết phiên 16/6, VN-Index tăng 8,63 điểm, tương đương 0,48% lên mốc 1807,94 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 8,71 điểm, tương đương 2,80% lên 319,62 điểm.

Đà hồi phục của chỉ số nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Đà hồi phục của chỉ số nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới với mục tiêu hướng đến thử thách lại vùng kháng cự tương ứng đường MA50 tương ứng với vùng 1835-1840 điểm. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục, thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Áp lực giảm ở cổ phiếu vốn hóa lớn có thể kìm hãm đà tăng của thị trường.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục ưu tiên nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn hiện tại. Tập trung quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn – trung hạn đang có trong danh mục. Các hoạt động trading nên ưu tiên lợi thế T+ với các cổ phiếu có sẵn hoặc chỉ thực hiện ở các nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu về giá tại các vùng hỗ trợ mạnh”.

VN-Index vẫn đang tạo nền quanh ngưỡng 1800 điểm và chưa có tín hiệu đảo chiều cụ thể

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1799 – 1812, VN-Index đóng cửa tại mốc 1807,94 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Dòng tiền đã có dấu hiệu lan tỏa hơn trên thị trường, tuy nhiên lực mua nhìn chung vẫn chưa đủ mạnh nên VN-Index vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vin. VN-Index vẫn đang tạo nền quanh ngưỡng 1800 điểm và chưa có tín hiệu đảo chiều cụ thể”.

VN-Index đang nỗ lực vượt lên xu hướng giảm giá để chuyển sang giai đoạn tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay. VN-Index đang nỗ lực vượt lên xu hướng giảm giá để chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Chỉ số VN30 đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1940 điểm, kháng cự quanh 1980 điểm.

Mặc dù chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá và đang biến động trong biên độ hẹp dưới những ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên chất lượng của thị trường đang cải thiện. Nhiều cổ phiếu vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn phục hồi. Mở ra triển vọng tăng trưởng mới với nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn khá tốt. Qua đó tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện hơn, dòng tiền trong thị trường dần cải thiện. Tập trung nhiều ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình đã có giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng đang ở vùng giá tương đối hợp lý.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng chính của VN-Index vẫn sẽ là đi ngang quanh 1800 - 1810

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 8,6 điểm (+0,5%), đóng cửa tại mức 1807,9 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì đà tăng đến cuối phiên với đóng góp tích cực từ các nhóm ngành Chứng khoán và Bán lẻ. Thanh khoản thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay, chỉ đạt mức 16,650 tỷ VND.

Mặc dù thị trường tiếp tục tăng điểm, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến VN-Index trong các phiên tới. Hiện tại, chúng tôi cho rằng xu hướng chính của VN-Index vẫn sẽ là đi ngang quanh MA100, tương đương vùng 1800 - 1810 khi thị trường thiếu đi dòng tiền mới để hỗ trợ cho sự hồi phục. Thị trường thiếu đi nhóm dẫn dắt và dòng tiền hiện chỉ đang luân chuyển giữa các nhóm ngành chứ chưa có thêm dòng tiền mới tham gia. Ngoài ra, tác động tâm lý tích cực từ kết quả hòa đàm tại Trung Đông cũng đang giảm dần ảnh hưởng. Trong khi đó, chúng tôi cũng cho rằng nhóm Vingroup có thể chưa kết thúc điều chỉnh và điều này có thể gây thêm áp lực giảm điểm lên chỉ số trong các phiên tới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi và nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn”.

Xác suất cao VN-Index vẫn đang trong nhịp phục hồi và sẽ sớm tăng điểm trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với sự luân chuyển mạnh mẽ của dòng tiền mua.

Ở khung đồ thị ngày, RSI sau khi phát đi tín hiệu phân kỳ đáy đã đảo chiều hướng lên với độ dốc cao. Đồng thời, chỉ báo MACD cũng dần thu hẹp khoảng cách giữa 2 đường tín hiệu và mở rộng biên dương histogram cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn đang trong nhịp phục hồi và sẽ sớm tăng điểm trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung liên tục kiểm định lại vùng kháng cự tại dải trên của Bollinger Band. Song hành với đó, chỉ báo CMF cũng tiếp đà hồi phục đi lên báo hiệu tiềm năng tăng trưởng của thị trường chung có thể tiếp diễn với vùng kháng cự gần nhất tại 1845.

Với diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ các mã tăng trưởng tốt và có thể tận dụng các nhịp rung lắc sắp tới để giải ngân vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thuộc các nhóm ngành dẫn đầu như Chứng khoán, Tiêu dùng”.

Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục hướng lên vùng kháng cự gần 1835–1840 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động trên MA5 quanh 1.800 điểm, cho thấy đà hồi phục ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái ổn định. Theo đó, chỉ số có khả năng tiếp tục hướng lên vùng kháng cự gần 1835–1840 điểm trong các phiên tới. Vùng 1800 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần trong phiên 17/06, trong khi 1775 điểm là hỗ trợ quan trọng để giới hạn các nhịp rung lắc bất ngờ trong ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.