VN-Index tăng 33 điểm, hướng tới vùng kháng cự 1900

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/6/2026

Theo BSC, dòng tiền trên thị trường cần tăng cường và lan tỏa rộng hơn để VN-Index xác nhận quay lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn và kiểm tra ngưỡng tâm lý tại 1900 điểm.

Kết phiên VN-Index tăng 33,38 điểm, tương đương 1,83% lên mốc 1857,91 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 3,77 điểm, tương đương 1,16% xuống 321,06 điểm.

Chỉ số VN-Index hướng tới thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 1860-1870 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ sự tăng giá mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đã vượt qua đường trung bình động 50 phiên, hướng tới thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 1860-1870 điểm. Diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ bị chi phối về mặt điểm số bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi các nhóm cổ phiếu còn lại tiếp tục phân hóa mạnh.

Nhà đầu tư có thể điều chỉnh giảm tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu xuống mức dưới 50% qua việc tăng nhẹ tỷ trọng vị thế ngắn hạn tuần này. Đối với các vị thế đang có duy trì nắm giữ và nâng dần ngưỡng chặn lãi (trailing stop), đồng thời chủ động chốt lời từng phần khi thị trường tiếp cận vùng cản”.

Dòng tiền trên thị trường cần tăng cường và lan tỏa rộng hơn để VN-Index xác nhận quay lại xu hướng tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 33 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1857,91 điểm. 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng mạnh nhất gần 6%, chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu Vin, trong khi các ngành khác không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Dòng tiền trên thị trường cần tăng cường và lan tỏa rộng hơn để VN-Index xác nhận quay lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn và kiểm tra ngưỡng tâm lý tại 1900 điểm”.

Chất lượng của thị trường vẫn đang cải thiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index đã vượt lên đường xu hướng giảm giá từ tháng 5/2026, chuyển sang giai đoạn phục hồi. VN-Index dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu đang được kỳ vọng phục hồi lại vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm nếu vượt lên được kháng cự gần nhất quanh 1.870 điểm. Trong khi VN30 cũng cải thiện khi vượt lên đường xu hướng giảm giá ngắn hạn từ tháng 5/2026 đến nay với hỗ trợ quanh 1.975 điểm.

Chỉ số chính VN-Index đang vượt lên xu hướng giảm giá dưới ảnh hưởng vượt trội của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chất lượng của thị trường vẫn đang cải thiện. Mở ra triển vọng tăng trưởng mới với nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư trong thị trường tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức khá thấp và khả năng tăng trưởng vượt trội vẫn chỉ tập trung vào số ít mã, các cổ phiếu đầu ngành. Thanh khoản chưa thực sự cải thiện, có thể một phần do thị trường đang đi vào giai đoạn cuối quý 2/2026. Thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau 06 tháng năm 2026. Cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới nếu có. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể hướng đến vùng 1900 - 1925 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,8%), đóng cửa tại mức 1857,9 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì trên mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE). Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm trong phiên hôm nay với tổng GTGD chỉ đạt 14,597 tỷ VND.

Với việc VN-Index đóng cửa trên MA50 ngày, quan điểm tại báo cáo trước về việc chỉ số sẽ về quanh mức 1800 đã không còn phù hợp. Chúng tôi cho rằng lực kéo mạnh và hướng về vùng đỉnh cũ từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC có thể đưa VN-Index quay lại vùng kháng cự quanh 1900 - 1925 trong các phiên tới. Trước đó chúng tôi đã cho rằng có thể mở mua mới trong kịch bản VN-Index vượt MA50 ngày. Với điều kiện thanh khoản giảm như các phiên gần đây, chúng tôi cập nhật khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên giải ngân một phần nhỏ tài khoản vào các cổ phiếu đang tăng và thu hút dòng tiền như nhóm Dầu khí hay nhóm Vingroup như VIC và VHM để thực hiện trading ngắn hạn”.

Đà tăng của VN-Index không có sự đồng thuận từ độ rộng và dòng tiền

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh và vượt lên 1850 điểm nhưng thanh khoản sụt giảm so với phiên cuối tuần. Điều này cho thấy đà tăng không có sự đồng thuận từ độ rộng và dòng tiền. Chỉ số có thể tiếp tục quán tính hồi phục ngắn hạn nhưng vẫn đang đối diện các mức kháng cự gần tại vùng 1860 và 1877 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn chuyển lên mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và chưa vội gia tăng tỷ trọng trở lại hoặc chỉ xem xét mua nhẹ khi thị trường điều chỉnh. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt theo mô hình kỹ thuật duy trì ở mức 44%/56%”.

Lưu ý khả năng xảy ra vận động giằng co, rung lắc ở vùng kháng cự 1850-1870

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến White Marubozu và quay lại vùng kháng cự 1850-1870.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đi lên từ vùng thấp và chỉ báo RSI cũng có diễn biến tương tự giúp củng cố cho động lực của VN-Index. Đường +DI hướng lên trong khi đường -DI hạ thấp dần cho thấy nhịp tăng điểm sẽ tiếp diễn với mục tiêu tại vùng kháng cự 1890-1900.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng có diễn biến đồng thuận với khung ngày, tuy nhiên đường Histogram MACD có dấu hiệu hình thành phân kỳ âm nên cần lưu ý khả năng xảy ra vận động giằng co, rung lắc ở vùng kháng cự 1850-1870.

Thị trường ghi nhận phiên đầu tuần tăng điểm ấn tượng nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Nhìn chung phân hóa vẫn là diễn biến chính, đặc biệt khi dòng tiền vẫn còn khá thận trọng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu khả dụng trong danh mục và giữ xu hướng ổn định; đồng thời, nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu đang củng cố nền giá cứng, đồng thời có kỳ vọng KQKD Q2 tốt và cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp giằng co ở các phiên tới”.

Đà tăng của VN-Index mở ra khả năng hướng lên vùng mục tiêu gần 1870–1875 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt vùng kháng cự 1.845 điểm với đà tăng duy trì ổn định, qua đó mở ra khả năng hướng lên vùng mục tiêu gần 1870–1875 điểm. Vùng 1845 điểm sẽ chuyển thành hỗ trợ gần trong phiên 23/06, trong khi mốc 1825 điểm đóng vai trò giới hạn cho tín hiệu tăng ngắn hạn hiện tại”.

VN-Index vẫn cần sự đồng thuận tốt hơn của độ rộng và thanh khoản nhằm củng cố tính bền vững xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index sớm chuyển biến tích cực trở lại nhờ dẫn dắt của số ít mã vốn hóa lớn. Việc bứt phá qua vùng 1840 với sự ủng hộ của các chỉ báo kỹ thuật đang mang đến tín hiệu khả quan cho trạng thái ngắn hạn của chỉ số; mặc dù vẫn cần sự đồng thuận tốt hơn của độ rộng và thanh khoản nhằm củng cố tính bền vững xu hướng.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1870 – 1880 và Hỗ trợ 1820 – 1840”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.