Vụ dự án sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư mong muốn được bàn giao đất

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự… Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ mong muốn Công ty Phúc Sơn phải thực hiện hợp đồng, giao đất cho khách hàng...

Các luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Như Nguyệt.

Sáng 3/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) với phần tranh luận.

VIỆN KIỂM SÁT ĐỀ NGHỊ BÁC ĐƠN KHÁNG CÁO CỦA BỊ HẠI

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm về giải quyết vụ án. Theo đó có 385 bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đề nghị chuyển tội danh bị cáo, xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự...

Theo Viện kiểm sát, mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Hậu (11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) là đúng pháp luật, có căn cứ. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Hậu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mong muốn sát cánh đối với những người bị hại.

Đồng thời, cam kết dùng hơn 2.000 bất động sản đứng tên mình và các tài sản khác đang bị kê biên để thực hiện bồi thường, thể hiện thái độ ăn năn của bị cáo.

Viện kiểm sát cũng nêu rõ bị cáo Hậu có mục đích chiếm đoạt tiền của những người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng trực tiếp với bị cáo Hậu thì được xác định là bị hại.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Như Nguyệt.

Qua xem xét, toàn bộ vụ án đã được cơ quan tố tụng tiến hành đúng trình tự. Bị cáo Hậu và bị cáo Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại, không phạm tội Tham ô tài sản hay Trốn thuế, cũng không có chuyện bỏ lọt tội phạm như quan điểm của những người bị hại.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hậu thông qua Công ty Phúc Sơn để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Công ty Phúc Sơn đều do Hậu chỉ đạo. Công ty Phúc Sơn chỉ đứng ra bồi thường thay cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu và xác định công ty là bên có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.

Với các quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo bị hại và bên có liên quan, giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm về các vấn đề trên.

BĂN KHOĂN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG DÂN SỰ

Tranh luận tại tòa, có bị hại đã nhấn mạnh việc quy kết bị cáo Hậu phải có trách nhiệm bồi thường là không đúng với nguyên tắc tách biệt tài sản của pháp nhân.

“Chúng tôi ký kết với pháp nhân, toàn bộ dòng tiền nộp vào kế toán, tài khoản công ty. Trong tổng số hơn 7.032 tỷ đồng thì có hơn 5.900 tỷ đồng hạch toán vào công ty để nộp thuế.

Bản án sơ thẩm thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Chúng tôi giao dịch với pháp nhân thì pháp nhân phải thực hiện hợp đồng. Công ty phải giao đất cho chúng tôi. Nếu bị cáo Hậu làm sai thì là sai với công ty. Bị cáo Hậu phải bồi thường cho công ty. Đây là dự án có thật. Công ty Phúc Sơn vẫn đang hoạt động. Chúng tôi không phải là bị hại”, lời của bị hại.

Vì vậy, bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền của vụ án được sử dụng vào mục đích cụ thể nào, chủ thể nào được hưởng lợi từ việc sử dụng dòng tiền của nhà đầu tư trong suốt 10 năm qua. Nhà đầu tư đề nghị xác định họ là bên thứ ba ngay tình, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho dự án…

Luật sư Hoàng Văn Hướng - đại diện hợp pháp cho 157 bị hại đề nghị xem xét kỹ lưỡng việc luân chuyển dòng tiền.

Theo luật sư Hướng, cơ quan chức năng chưa làm rõ dòng tiền, quy kết buộc bị cáo Hậu phải bồi thường là chưa phản ánh bản chất của vụ án vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu tư. Việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến việc không thể thi hành dân sự vì tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.