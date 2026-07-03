Vụ dự án sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư mong muốn được bàn giao đất
ĐĐỗ Mến
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Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự… Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ mong muốn Công ty Phúc Sơn phải thực hiện hợp đồng, giao đất cho khách hàng...
Sáng 3/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự
án sân bay Nha Trang (cũ) với phần tranh luận.
VIỆN KIỂM SÁT ĐỀ NGHỊ BÁC ĐƠN KHÁNG CÁO CỦA BỊ HẠI
Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm về giải quyết vụ án. Theo đó có 385 bị hại đề nghị
tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
Tập đoàn Phúc Sơn, đề nghị chuyển tội danh bị cáo, xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự...
Theo Viện kiểm sát, mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt
đối với bị cáo Hậu (11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) là đúng pháp luật, có
căn cứ. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Hậu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, mong muốn sát cánh đối với những người bị hại.
Đồng thời, cam kết dùng
hơn 2.000 bất động sản đứng tên mình và các tài sản khác đang bị kê biên để thực
hiện bồi thường, thể hiện thái độ ăn năn của bị cáo.
Viện kiểm sát cũng nêu rõ bị cáo Hậu có mục đích chiếm đoạt
tiền của những người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng
trực tiếp với bị cáo Hậu thì được xác định là bị hại.
Qua xem xét, toàn bộ vụ án đã được cơ quan tố tụng tiến hành
đúng trình tự. Bị cáo Hậu và bị cáo Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những
người bị hại, không phạm tội Tham ô tài sản hay Trốn thuế, cũng không có chuyện
bỏ lọt tội phạm như quan điểm của những người bị hại.
Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hậu thông qua Công
ty Phúc Sơn để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Công ty Phúc Sơn đều
do Hậu chỉ đạo. Công ty Phúc Sơn chỉ đứng ra bồi thường thay cho bị cáo Nguyễn
Văn Hậu và xác định công ty là bên có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Với các quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa
không chấp nhận kháng cáo bị hại và bên có liên quan, giữ nguyên nội dung bản
án sơ thẩm về các vấn đề trên.
BĂN KHOĂN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG DÂN SỰ
Tranh luận tại tòa, có bị hại đã nhấn mạnh việc quy kết bị
cáo Hậu phải có trách nhiệm bồi thường là không đúng với nguyên tắc tách biệt
tài sản của pháp nhân.
“Chúng tôi ký kết với pháp nhân, toàn bộ dòng tiền nộp
vào kế toán, tài khoản công ty. Trong tổng số hơn 7.032 tỷ đồng thì có hơn
5.900 tỷ đồng hạch toán vào công ty để nộp thuế.
Bản án sơ thẩm thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn
Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất,
giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng
quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.
Chúng tôi giao dịch với pháp nhân thì pháp nhân phải thực hiện
hợp đồng. Công ty phải giao đất cho chúng tôi. Nếu bị cáo Hậu làm sai thì là
sai với công ty. Bị cáo Hậu phải bồi thường cho công ty. Đây là dự án có thật.
Công ty Phúc Sơn vẫn đang hoạt động. Chúng tôi không phải là bị hại”, lời của bị
hại.
Vì vậy, bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền của vụ án được sử dụng
vào mục đích cụ thể nào, chủ thể nào được hưởng lợi từ việc sử dụng dòng tiền của
nhà đầu tư trong suốt 10 năm qua. Nhà đầu tư đề nghị xác định họ là bên thứ ba
ngay tình, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho dự án…
Luật sư Hoàng Văn Hướng - đại diện hợp pháp cho 157 bị hại đề
nghị xem xét kỹ lưỡng việc luân chuyển dòng tiền.
Theo luật sư Hướng, cơ quan
chức năng chưa làm rõ dòng tiền, quy kết buộc bị cáo Hậu phải bồi thường là
chưa phản ánh bản chất của vụ án vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu
tư. Việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến việc không thể thi hành dân sự vì
tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị
cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) và Hoàng Viết
Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng), chuyển sang án tù treo.
Theo cơ quan công tố, hai bị cáo này có các tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục
thêm hậu quả vụ án; có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức khi đã nhận tội...
Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án từ 1 năm 6 tháng
tù – 2 năm tù cho bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á)
và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).
Lý do
các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới như gia đình bị cáo Định đã nộp hơn 46 tỷ đồng
là tiền do phạm tội mà có; bị cáo Hằng đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải thông
qua việc sử dụng 6 bất động sản, vàng và tài sản khác để bồi thường khắc phục hậu
quả vụ án…
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