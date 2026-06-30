Vụ dự án sân bay Nha Trang: Tìm phương án giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn đề xuất một phương án quản trị mới, mong muốn các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng bị cáo tham gia vào ban quản lý dự án.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV.

Sáng 30/6, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Quá trình xét xử, có khoảng 160 bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhà đầu tư cho rằng do tin tưởng Công ty Phúc Sơn được địa phương giao 63 hecta đất đẹp nhất biển Nha Trang nên đã dồn tiền đầu tư, qua đó công ty thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Có bị hại đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Hậu, đề nghị hủy bản án để điều tra truy tố xét xử lại vụ án. “Khi đó chúng tôi không còn là bị hại mà là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”, lời một người bị hại.

Trước ý kiến của các bị hại, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trong vòng 90 ngày.

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn cũng đề xuất một phương án quản trị mới, mong muốn các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng bị cáo tham gia vào ban quản lý dự án. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đề nghị phía khách hàng cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Bị cáo Hậu tại tòa. Ảnh: CTV.

Bị cáo nói rằng bản thân là người "đau đớn nhất" và tha thiết mong khách hàng chia sẻ, đồng hành cùng mình như suốt 7 năm qua thay vì đẩy sự việc vào bế tắc. Nếu khách hàng không chấp nhận hợp tác, Công ty Phúc Sơn buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án. Điều này sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo - người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày: “Có 688 khách hàng thì có hơn 300 khách hàng kháng cáo. Cho tôi xin 1-2 ngày để tiếp tục trao đổi, đàm phán với khách hàng. Sau thời gian đó tôi xin tuân thủ mọi phán quyết của tòa”.

Trước ý kiến của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, đại diện Viện kiểm sát cho rằng nội dung mà bị cáo đưa ra cần được xem xét. Xét thấy để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tạm ngừng phiên tòa 3 ngày. Phiên tòa phúc thẩm này sẽ được mở lại vào ngày 3/7 tới.

Trước đó, trả lời thẩm vấn của luật sư, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay UBND tỉnh đồng ý tiếp tục thực hiện dự án để hài hòa lợi ích cho các nhà đầu tư. Phía UBND tỉnh đang thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Muốn dự án được tiếp tục triển khai thì phải rà soát, xây dựng lộ trình cụ thể, rà soát các tiêu chí xem dự án có phù hợp với quy hoạch của tỉnh không, rà soát xem năng lực của nhà đầu tư tới đâu. Đó là cơ sở để dự án được tiếp tục.

Bản án sơ thẩm thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Bị cáo Hậu còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền chênh lệch; chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.