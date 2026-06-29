Nhà đầu tư đề nghị làm rõ dòng tiền của Công ty Phúc Sơn
ĐĐỗ Mến
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Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền nhà đầu tư đã góp vốn vào Công ty Phúc Sơn, đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng...
Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương đưa ra xét xử phúc thẩm,
xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hàng trăm bị hại trong vụ án liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (Khánh Hòa).
Trong số các bị cáo kháng cáo có bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Viết Quang (cựu
Phó Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng
Trường Sĩ quan không quân); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và
Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Sơn).
Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang trình bày kháng cáo, đề nghị
cho hưởng án treo. Bị cáo Quang cho biết bản thân nhận thức rõ hành vi, bị cáo đầu
thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bị cáo Quang nhận thức đây là sai
sót nhất thời và mong tòa phúc thẩm xem xét vai trò của bị cáo là đồng
phạm thứ yếu. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như xuất trình huân
chương, bằng khen, tham gia bảo vệ tổ quốc, gia đình có công cách mạng…
Bị cáo Quang cũng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét áp dụng Nghị
quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm
pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm
2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan
Không quân) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Bị cáo
khai nhận không được đào tạo cơ bản về đất đai dẫn đến các sai phạm, bản thân sai phạm về trình tự, thủ tục, không sai phạm do làm bừa, làm ẩu, không vụ lợi.
Trình bày nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận
tòa sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội. Tổng số tiền xác định thiệt hại là hơn
7.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách. Số tiền thu về,
bị cáo đã sử dụng hơn 3.700 tỷ đồng vào dự án, số tiền còn lại đầu tư vào một số
dự án khác của Công ty Phúc Sơn.
Bị cáo Hậu cũng xác định gây thiệt hại cho hơn 600 khách
hàng. Bị cáo đã trao đổi, làm việc với 80 khách hàng để khắc phục gần 1.000 tỷ
đồng. Quan điểm của bị cáo là trao đổi với ban lãnh đạo mới của công ty để
trong vòng tối đa 9 tháng (kỳ vọng là 3 tháng) sẽ khắc phục toàn bộ số tiền còn
lại. Bị cáo khẳng định sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư và xin chấp
hành toàn bộ bản án.
Chủ tọa phiên tòa công bố đơn kháng cáo của các bị hại.
Trong đó, có 385 bị hại đề nghị hủy, sửa phần dân sự, đề nghị không xác định họ
là bị hại; đề nghị pháp nhân kế thừa dự án phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
trách nhiệm với nhà đầu tư.
Các bị hại cũng đề nghị làm rõ dòng tiền nhà đầu tư
đã góp vốn vào công ty, đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Nguyễn Văn Hậu,
Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng.
Tại tòa phúc thẩm, có bị hại đề nghị tăng hình phạt với các
bị cáo vì bị cáo khắc phục số tiền quá nhỏ so với tiền chiếm đoạt.
Một đại diện ủy quyền của 9 bị hại cho rằng cơ quan tiến
hành tố tụng không kê biên số cổ phần của bị cáo Nguyễn Văn Hậu trong Công ty Phúc Sơn để đảm bảo thi hành án, bồi thường cho bị hại.
Một đại diện ủy quyền của bị hại khác đề nghị phải xác định
tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự. Công ty phải thực
hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã cam kết với khách hàng.
Ngoài ra, có bị hại khác cho rằng cơ quan tố tụng không xem
xét vật chứng vụ án là những tài sản được hình thành bằng tiền góp vốn của nhà
đầu tư.
Theo bị hại này, bị cáo Hậu cũng xác nhận sử dụng hơn 3.800 tỷ đồng đổ
vào công trình, đó là vật chứng vụ án nhưng chưa được nhắc đến. Ngoài ra, việc
thỏa thuận rút kháng cáo của 80 khách hàng là giả cách vì không có dòng tiền thực.
Do đó, bị hại đề nghị hủy án điều tra lại vì tình tiết mới này.
Bản án sơ thẩm thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn
Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất,
giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng
quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng;
trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.
Bị cáo Hậu còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất
cho bị cáo Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền
chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử
dụng cho cá nhân.
Vào tháng 1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5
đã tuyên phạt bị cáo Hậu mức án 11 năm tù, Hằng 7 năm 6 tháng tù, Định 8 năm 6
tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa sơ thẩm buộc bị cáo Hậu phải bồi
thường hơn 7.032 tỷ đồng.
Còn bị cáo Quang và Cường cùng bị tuyên phạt 2 năm 6
tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Các bị can huy động vốn của nhà đầu tư với lãi suất lên đến 9,6%/tháng. Tổng số tiền nhà đầu tư nộp vào công ty khoảng 4.170 tỷ đồng. Đến nay, bị can mới trả hơn 2.790 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
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