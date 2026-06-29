Nhà đầu tư đề nghị làm rõ dòng tiền của Công ty Phúc Sơn

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền nhà đầu tư đã góp vốn vào Công ty Phúc Sơn, đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng...

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV.

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương đưa ra xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hàng trăm bị hại trong vụ án liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (Khánh Hòa).

Trong số các bị cáo kháng cáo có bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Sơn).

Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang trình bày kháng cáo, đề nghị cho hưởng án treo. Bị cáo Quang cho biết bản thân nhận thức rõ hành vi, bị cáo đầu thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bị cáo Quang nhận thức đây là sai sót nhất thời và mong tòa phúc thẩm xem xét vai trò của bị cáo là đồng phạm thứ yếu. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như xuất trình huân chương, bằng khen, tham gia bảo vệ tổ quốc, gia đình có công cách mạng…

Bị cáo Quang cũng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Bị cáo khai nhận không được đào tạo cơ bản về đất đai dẫn đến các sai phạm, bản thân sai phạm về trình tự, thủ tục, không sai phạm do làm bừa, làm ẩu, không vụ lợi.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: CTV.

Trình bày nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận tòa sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội. Tổng số tiền xác định thiệt hại là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách. Số tiền thu về, bị cáo đã sử dụng hơn 3.700 tỷ đồng vào dự án, số tiền còn lại đầu tư vào một số dự án khác của Công ty Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu cũng xác định gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng. Bị cáo đã trao đổi, làm việc với 80 khách hàng để khắc phục gần 1.000 tỷ đồng. Quan điểm của bị cáo là trao đổi với ban lãnh đạo mới của công ty để trong vòng tối đa 9 tháng (kỳ vọng là 3 tháng) sẽ khắc phục toàn bộ số tiền còn lại. Bị cáo khẳng định sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư và xin chấp hành toàn bộ bản án.

Chủ tọa phiên tòa công bố đơn kháng cáo của các bị hại. Trong đó, có 385 bị hại đề nghị hủy, sửa phần dân sự, đề nghị không xác định họ là bị hại; đề nghị pháp nhân kế thừa dự án phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với nhà đầu tư.

Các bị hại cũng đề nghị làm rõ dòng tiền nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty, đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng.

Tại tòa phúc thẩm, có bị hại đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo vì bị cáo khắc phục số tiền quá nhỏ so với tiền chiếm đoạt.

Một đại diện ủy quyền của 9 bị hại cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng không kê biên số cổ phần của bị cáo Nguyễn Văn Hậu trong Công ty Phúc Sơn để đảm bảo thi hành án, bồi thường cho bị hại.

Một đại diện ủy quyền của bị hại khác đề nghị phải xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự. Công ty phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã cam kết với khách hàng.

Ngoài ra, có bị hại khác cho rằng cơ quan tố tụng không xem xét vật chứng vụ án là những tài sản được hình thành bằng tiền góp vốn của nhà đầu tư.

Theo bị hại này, bị cáo Hậu cũng xác nhận sử dụng hơn 3.800 tỷ đồng đổ vào công trình, đó là vật chứng vụ án nhưng chưa được nhắc đến. Ngoài ra, việc thỏa thuận rút kháng cáo của 80 khách hàng là giả cách vì không có dòng tiền thực. Do đó, bị hại đề nghị hủy án điều tra lại vì tình tiết mới này.