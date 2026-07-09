Xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2027
NNhư Nguyệt
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2027, nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ
2026-2031, để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung công việc theo Điều lệ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trình bày tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy
ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam khóa XI, bà Hà Thị Nga cho biết dự thảo gồm 6 chương, 21 điều; cơ
bản giữ bố cục của Quy chế hoạt động khóa X, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số
nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.
Tại Điều 2 về nguyên tắc hoạt động, dự thảo bổ sung quy
định hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực phải bảo
đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học
công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Dự thảo cũng bổ sung quy định các hội nghị, phiên họp
của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng
hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến trong
trường hợp cần thiết. Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu,
thảo luận, biểu quyết như đại biểu tham dự trực tiếp; kết quả biểu quyết điện
tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp theo quy định của pháp luật và quy chế.
Việc bổ sung nội dung này nhằm bảo đảm tính linh hoạt,
kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp yêu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển
đổi số; đồng thời làm rõ giá trị pháp lý của việc tham gia, biểu quyết bằng
hình thức điện tử.
Đáng chú ý, tại Điều 5 và Điều 9 về nhiệm vụ, quyền hạn
của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch, dự thảo bổ sung nội dung: trong một số
trường hợp cụ thể giữa hai kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch
xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường
trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu.
Theo tờ trình, quy định này nhằm ủy quyền cho Đoàn Chủ
tịch thực hiện công tác nhân sự trong một số trường hợp cụ thể, nội dung đã
được quy định trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cũng tại hội nghị, trình bày tờ trình của Ban Thường
trực về dự thảo Thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027, ông
Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết
dự thảo xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể nhằm triển khai
hiệu quả Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ
2026-2031.
Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung quán triệt, triển khai các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát
triển trong kỷ nguyên mới.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục rà soát, sắp xếp
tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
tổ chức vận hành bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bảo
đảm đồng bộ, thông suốt, gần dân, sát dân, bám cơ sở.
Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và
các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giám
sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì hoặc phối hợp triển khai.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục nâng
cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên;
đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt
trận; triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của
Bộ Chính trị.
Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, các đại biểu đã biểu quyết
thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bà Bùi Thị Minh Hoài
đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập
trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIV của Đảng;
Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa,
triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị, sớm đưa Nghị
quyết vào cuộc sống;
Vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng
hộ, đồng hành cùng nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các
dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số
để có điều kiện chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân.
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