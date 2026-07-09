Xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2027

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2027, nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn đại biểu chủ trì Hội nghị. Ảnh: Mặt trận

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung công việc theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trình bày tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, bà Hà Thị Nga cho biết dự thảo gồm 6 chương, 21 điều; cơ bản giữ bố cục của Quy chế hoạt động khóa X, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Tại Điều 2 về nguyên tắc hoạt động, dự thảo bổ sung quy định hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực phải bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dự thảo cũng bổ sung quy định các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận, biểu quyết như đại biểu tham dự trực tiếp; kết quả biểu quyết điện tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp theo quy định của pháp luật và quy chế.

Việc bổ sung nội dung này nhằm bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp yêu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời làm rõ giá trị pháp lý của việc tham gia, biểu quyết bằng hình thức điện tử.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tờ trình. Ảnh: Mặt trận.

Đáng chú ý, tại Điều 5 và Điều 9 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch, dự thảo bổ sung nội dung: trong một số trường hợp cụ thể giữa hai kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu.

Theo tờ trình, quy định này nhằm ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch thực hiện công tác nhân sự trong một số trường hợp cụ thể, nội dung đã được quy định trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, trình bày tờ trình của Ban Thường trực về dự thảo Thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết dự thảo xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tổ chức vận hành bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bảo đảm đồng bộ, thông suốt, gần dân, sát dân, bám cơ sở.

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì hoặc phối hợp triển khai.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.