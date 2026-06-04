Xiaomi lên tiếng sau vụ phạt 290 triệu

Xiaomi Việt Nam cho biết đã hợp tác đầy đủ với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCC) sau khi cơ quan này này xử phạt thương hiệu điện thoại đến từ Trung Quốc 3 hành vi vi phạm...

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mới đây thông tin ngày 7/5 đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam với số tiền 290.000.000 về 3 hành vi vi phạm.

Một là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hai là, không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ba là, quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

VCC đã yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chiều ngày 3/6, đại diện Xiaomi Việt Nam cho hay đã ghi nhận các kết luận được thông báo và đã hợp tác đầy đủ với VCC trong suốt quá trình làm việc và tiếp thu các nội dung được cơ quan quản lý ghi nhận.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VCC nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ đối với các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động truyền thông quảng cáo và hợp tác với các đối tác kinh doanh.

Xiaomi Việt Nam cam kết hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người tiêu dùng, đối tác và các bên liên quan, đồng thời tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam”, đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết.