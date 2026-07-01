Xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm tăng trưởng 2 con số
CChu Khôi
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Bức tranh xuất khẩu thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy động lực tăng trưởng đến từ sự bứt phá của thị trường Trung Quốc, trong khi Mỹ có dấu hiệu phục hồi trong tháng 6, còn EU, Nhật Bản và Trung Đông vẫn tăng chậm hoặc giảm nhẹ...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP),
tháng 6/2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 21% so với
cùng kỳ năm trước, đưa kim ngạch 6 tháng đầu năm lên gần 5,8 tỷ USD, tăng
12,8%.
Tăng trưởng trong nửa đầu năm không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu
tiêu dùng, mà còn cho thấy khả năng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, mở rộng thị trường
và tận dụng tốt các khu vực có lợi thế về địa lý và chi phí của doanh nghiệp Việt
Nam.
TÔM VÀ CÁ TRA TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ TRỤ CỘT
Phân tích từng mặt hàng, VASEP cho biết tôm tiếp tục là mặt
hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản. Tháng 6, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt
445,9 triệu USD, tăng 20,7%; lũy kế 6 tháng đạt 2,3 tỷ USD, tăng 13,6%, chiếm
hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành.
Đà tăng của tôm chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh từ thị trường
Trung Quốc và Hong Kong, đặc biệt với các sản phẩm tôm sú, tôm hùm và tôm đông
lạnh. Tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn là thách thức lớn khi doanh nghiệp Việt Nam
phải cạnh tranh quyết liệt với các nguồn cung từ Ecuador, Indonesia và Ấn Độ.
Bên cạnh đó, các rào cản về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp cùng các
yêu cầu về truy xuất nguồn gốc tiếp tục làm gia tăng chi phí tuân thủ.
Cá tra tiếp tục giữ vai trò là trụ cột thứ hai của xuất
khẩu thủy sản. Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt 209,1 triệu USD, tăng
7,7%; lũy kế 6 tháng đạt 1,1 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 19,4% tổng kim ngạch.
Nhu cầu đối với cá tra vẫn duy trì ổn định nhờ lợi thế về
giá, nguồn cung dồi dào và khả năng đáp ứng nhiều phân khúc tiêu dùng.
Trong bối
cảnh giá nhiều loại cá thịt trắng khác biến động, cá tra có thêm dư địa cạnh
tranh tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, việc mở rộng các dòng sản phẩm chế biến
sâu, đóng gói nhỏ và sản phẩm tiện lợi được xem là hướng đi cần thiết để duy
trì tăng trưởng.
Nhóm cá các loại khác, chủ yếu là cá biển và một số loài
cá nước ngọt, cũng ghi nhận kết quả tích cực với kim ngạch gần tương đương cá
tra. Tháng 6 đạt 198,8 triệu USD, tăng 19,8%; lũy kế 6 tháng đạt khoảng 1,1 tỷ
USD, tăng 12%. Tuy nhiên, nhóm hàng này vẫn chịu sức ép về nguồn nguyên liệu,
yêu cầu chứng nhận khai thác hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và các quy định chống
khai thác bất hợp pháp.
Cá ngừ có diễn biến trái chiều khi xuất khẩu tháng 6 đạt
85,9 triệu USD, tăng 28%, nhưng tính chung 6 tháng chỉ đạt 452,7 triệu USD, giảm
2% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tín hiệu phục hồi đã xuất hiện nhưng chưa
đủ bù đắp mức sụt giảm của các tháng đầu năm.
Trong khi đó, các nhóm nhuyễn thể và cua ghẹ tiếp tục là
điểm sáng của xuất khẩu thủy sản. Xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 380,2 triệu USD
sau 6 tháng, tăng 18,8%. Cua ghẹ và giáp xác khác đạt 206,2 triệu USD, tăng
26,2%; nhuyễn thể có vỏ đạt 155,3 triệu USD, tăng 33,1%, còn nhóm nhuyễn thể
khác tuy quy mô nhỏ nhưng tăng tới 84,4%.
NHIỀU THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC
Về thị trường, Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục là động lực
tăng trưởng lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Trong tháng 6, xuất khẩu sang khu vực
này đạt 256,6 triệu USD, tăng 32,2%; lũy kế 6 tháng đạt 1,5 tỷ USD, tăng 37,9%,
chiếm gần 26% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngànhất
Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực
trong tháng 6 với mức tăng 48,3%, đạt 195,3 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 6
tháng đầu năm, kim ngạch chỉ đạt 897,9 triệu USD, gần như không tăng so với
cùng kỳ.
Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ cho thấy sự phục hồi chủ yếu đến từ các đơn hàng ngắn hạn,
trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa thực sự ổn định. Tồn kho, cạnh tranh về
giá cùng các chính sách thuế và rào cản kỹ thuật tiếp tục khiến doanh nghiệp xuất
khẩu sang thị trường này phải duy trì sự thận trọng.
Tại Nhật Bản, xuất khẩu 6 tháng đạt 787,5 triệu USD, tăng
0,7%. Thị trường này vẫn giữ vai trò quan trọng đối với các sản phẩm tôm, mực,
bạch tuộc, cá ngừ và hàng chế biến, song sức mua tăng chậm do chi phí tiêu dùng
cao và đồng yen suy yếu.
EU đạt 536,7 triệu USD trong 6 tháng, giảm 0,8%. Thẻ vàng
IUU cùng các yêu cầu kiểm soát chứng nhận khai thác tiếp tục là những rào cản lớn
đối với các mặt hàng hải sản khai thác. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Đông
đạt 166,6 triệu USD, giảm nhẹ 0,1%.
Nhiều thị trường khác tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực.
Hàn Quốc đạt 419,4 triệu USD, tăng 9%; ASEAN đạt 380,2 triệu USD, tăng 15,8%;
nhóm các thị trường khác đạt khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 17,1%. Kết quả này cho thấy
chiến lược đa dạng hóa thị trường đang phát huy hiệu quả, góp phần bù đắp sự chững
lại tại Mỹ, EU và Nhật Bản.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực về thị trường, VASEP cho
rằng chi phí logistics sẽ là thách thức đáng kể đối với xuất khẩu thủy sản
trong nửa cuối năm. Là ngành phụ thuộc nhiều vào vận chuyển container lạnh, thủy
sản chịu tác động trực tiếp từ biến động cước biển, phụ phí container lạnh,
nhiên liệu, bảo hiểm, tình trạng thiếu chỗ trên tàu và ùn tắc tại các cảng.
Hiện cước container quốc tế đang tiến gần mức cao nhất
trong gần hai năm khi nhu cầu vận chuyển tăng mạnh, đặc biệt trên các tuyến đi
Mỹ và EU. Tâm lý nhập hàng sớm để hạn chế rủi ro từ các chính sách thuế mới khiến
mùa nhập khẩu cuối năm đến sớm hơn, tạo thêm áp lực đối với chi phí vận tải và
giao hàng của doanh nghiệp.
Theo VASEP, kết quả gần 5,8 tỷ USD sau 6 tháng đầu năm tạo
nền tảng thuận lợi để ngành thủy sản hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
trong năm 2026. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trong nửa cuối năm, doanh nghiệp
cần tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường tăng trưởng như Trung Quốc,
ASEAN và Hàn Quốc; đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu tại Mỹ, EU
và Nhật Bản, kiểm soát chi phí đầu vào, logistics, tăng tỷ trọng sản phẩm chế
biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng.
Trong bối cảnh đơn hàng ngày càng nhỏ, cạnh tranh về giá
ngày càng gay gắt và các yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe, khả năng quản trị
chi phí, logistics và rủi ro thị trường sẽ là yếu tố quyết định sức cạnh tranh
của xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những tháng còn lại của năm.
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