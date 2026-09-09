Vàng sụt giá vì giá dầu leo thang mạnh, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giằng co trong biên độ rộng trước khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/9) trong trạng thái giảm mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu thô tăng nhanh về phía ngưỡng 100 USD/thùng đã đẩy cao mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.356,7 USD/oz, giảm 50,8 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 65,89 USD/oz, giảm 0,41 USD/oz, tương đương giảm 0,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1%, đóng cửa ở mức 4.430,1 USD/oz.

Trong phiên, giá vàng giao ngay có lúc giảm còn 4.345 USD/oz và có lúc tăng tới gần 4.445 USD/oz, tương đương một phạm vi dao động lên tới gần 100 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trở lại sau khi tăng vượt mốc ngưỡng quan trọng và tỷ giá đồng USD đi xuống là những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên này. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng cao tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Sau khi vượt ngưỡng nhạy cảm 4,8%, đạt tới 4,1812%, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm thoái lui và chốt phiên ở mức 4,786%. Đầu tháng này, lợi suất của kỳ hạn đạt 4,818%, cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đi ngang ở mức 5,239%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,396%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,34%, đóng cửa ở mức 98,84 điểm.

Xu hướng tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thời gian gần đây chủ yếu là do mối lo về tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công cao của Mỹ, cũng như rủi ro lạm phát tăng cao kéo dài do tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Do đó, sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ này không có lợi cho tỷ giá đồng USD như thường thấy trong trường hợp lợi suất tăng do kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 1%.

“Sự giằng co của giá vàng cho thấy vàng đang gặp trở ngại từ khả năng lãi suất tăng. Triển vọng lãi suất cao hơn tiếp tục cản trở xung lực trên thị trường vàng”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc vượt ngưỡng 99 USD/thùng, cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây, sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và Iran đe dọa triển khai “chiến tranh kinh tế” với Mỹ.

Giá dầu tăng cao đẩy cao mối lo lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng mạnh vào tuần trước sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 mạnh hơn nhiều so với dự báo.

Trước cuộc họp của Fed, thị trường sẽ đón nhận thêm hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nữa để định hình kỳ vọng lãi suất, gồm báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu tuần này.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.050,6 tấn vàng. Trong vòng 2 tuần tính đến tuần trước, quỹ này đã mua ròng khoảng 34 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (9/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,05% so với chốt phiên Mỹ, còn 4.354,6 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,2%, còn 65,77 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở mỗi đầu so với sáng qua.