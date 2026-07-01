Trong năm qua, các tập đoàn lớn nhất thế giới ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ, với nhóm công nghệ tiếp tục bỏ xa hầu hết các lĩnh vực còn lại.
Dù công nghệ chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, danh sách 30 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới vẫn có sự góp mặt đáng kể của các doanh nghiệp tài chính, năng lượng, bán lẻ, y tế và ô tô. Điều này cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu đang tập trung mạnh vào một số ngành có quy mô và sức ảnh hưởng rất lớn.
Alphabet đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách khá xa so với các doanh nghiệp còn lại, với lợi nhuận đạt 160 tỷ USD. Theo sau là Microsoft với lợi nhuận 125 tỷ USD, Apple với 123 tỷ USD và Nvidia với 120 tỷ USD.
Trong khi đó, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, ghi nhận lợi nhuận ước tính 71 tỷ USD. Xếp sau Meta là nhà sản xuất con chip Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), với 62 tỷ USD.
Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp công nghệ tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, nhu cầu bán dẫn và quảng cáo số. Khi các nền tảng công nghệ đã đạt quy mô toàn cầu, nhóm doanh nghiệp này thường có biên lợi nhuận cao, qua đó giúp lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu.
Trong vài năm gần đây, hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn cũng tăng mạnh đầu tư vào AI và năng lực tính toán. Cơn sốt AI mang lại lợi ích cho nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng công nghệ, từ các nhà thiết kế con chip như Nvidia, các nhà sản xuất như Samsung và TSMC, đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Alphabet, Microsoft và Amazon.
Sau công nghệ, tài chính là lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất. Dẫn đầu nhóm này là Berkshire Hathaway với 72 tỷ USD và JPMorgan Chase với 59 tỷ USD.
Berkshire Hathaway ban đầu là một doanh nghiệp dệt may, nhưng sau đó phát triển thành tập đoàn đa quốc gia, sở hữu nhiều khoản đầu tư và công ty con trong các lĩnh vực như sản xuất, hạ tầng, bán lẻ, bảo hiểm và nhiều ngành khác.
Trong khi đó, JPMorgan Chase hiện là ngân hàng lớn nhất thế giới xét theo vốn hóa thị trường, đồng thời là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ xét theo tổng tài sản. Một số đối thủ lớn của JPMorgan Chase cũng có mặt trong top 30, gồm Bank of America với lợi nhuận 32 tỷ USD, Wells Fargo với 22 tỷ USD và ICBC của Trung Quốc với 51 tỷ USD.
Nhìn chung, công nghệ và tài chính áp đảo bảng xếp hạng, chiếm hơn 2/3 trong số 30 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới. Ngoài hai lĩnh vực này, chỉ một số ít doanh nghiệp năng lượng, bán lẻ, dược phẩm và ô tô lọt vào nhóm dẫn đầu.
Trong lĩnh vực năng lượng, Saudi Aramco ghi nhận lợi nhuận 99 tỷ USD, trở thành công ty năng lượng có lợi nhuận cao nhất thế giới. Theo sau là ExxonMobil với 25 tỷ USD và PetroChina với 22 tỷ USD.
Ở lĩnh vực bán lẻ, Amazon đạt lợi nhuận 91 tỷ USD, vượt xa đối thủ lớn nhất là Walmart với 22 tỷ USD. Amazon gần đây cũng trở thành công ty có doanh thu lớn nhất thế giới. Lợi nhuận của tập đoàn này tăng nhanh từ năm 2023, một phần nhờ việc mở rộng các mảng có biên lợi nhuận cao như dịch vụ thuê bao số, mảng điện toán đám mây AWS và hoạt động quảng cáo.
Việc Mỹ lần đầu hạn chế quyền truy cập vào một mô hình AI tiên tiến đang làm dấy lên lo ngại AI đã trở thành công cụ địa chính trị và an ninh quốc gia. Theo giới quan sát châu Âu, nếu không nhanh chóng thay đổi chiến lược, EU có nguy cơ trở thành "thuộc địa số" giữa Mỹ và Trung Quốc…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện chưa sẵn sàng mua dầu Iran, do lo ngại Washington có thể tái áp đặt các biện pháp trừng phạt. Theo ông, điều này tạo thêm sức ép để Tehran tham gia đàm phán với Mỹ...
Tài sản bình quân của người trưởng thành tại Hàn Quốc đã tăng 44% kể từ năm 2020, mức nhanh nhất thế giới và hiện đứng thứ 20 toàn cầu...
Trong lúc đồng USD được hỗ trợ bởi một cú tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản tiếp tục lập đáy mới của 40 năm vào sáng nay (1/7)...
Giá điện tại châu Âu tăng đặc biệt mạnh vào buổi tối. Tại Đức, giá điện tuần trước đã tăng từ 86 euro/MWh vào giữa trưa lên 566 euro/MWh lúc 20h...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...