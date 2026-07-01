Dựa trên bảng xếp hạng Global 2000 mới nhất của tạp chí Forbes và kết quả tài chính 12 tháng gần nhất của các doanh nghiệp, đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 30 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới tính đến tháng 5/2026…

Trong năm qua, các tập đoàn lớn nhất thế giới ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ, với nhóm công nghệ tiếp tục bỏ xa hầu hết các lĩnh vực còn lại.

Dù công nghệ chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, danh sách 30 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới vẫn có sự góp mặt đáng kể của các doanh nghiệp tài chính, năng lượng, bán lẻ, y tế và ô tô. Điều này cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu đang tập trung mạnh vào một số ngành có quy mô và sức ảnh hưởng rất lớn.

Alphabet đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách khá xa so với các doanh nghiệp còn lại, với lợi nhuận đạt 160 tỷ USD. Theo sau là Microsoft với lợi nhuận 125 tỷ USD, Apple với 123 tỷ USD và Nvidia với 120 tỷ USD.

Trong khi đó, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, ghi nhận lợi nhuận ước tính 71 tỷ USD. Xếp sau Meta là nhà sản xuất con chip Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), với 62 tỷ USD.

Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp công nghệ tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, nhu cầu bán dẫn và quảng cáo số. Khi các nền tảng công nghệ đã đạt quy mô toàn cầu, nhóm doanh nghiệp này thường có biên lợi nhuận cao, qua đó giúp lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu.

Trong vài năm gần đây, hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn cũng tăng mạnh đầu tư vào AI và năng lực tính toán. Cơn sốt AI mang lại lợi ích cho nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng công nghệ, từ các nhà thiết kế con chip như Nvidia, các nhà sản xuất như Samsung và TSMC, đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Alphabet, Microsoft và Amazon.

Sau công nghệ, tài chính là lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất. Dẫn đầu nhóm này là Berkshire Hathaway với 72 tỷ USD và JPMorgan Chase với 59 tỷ USD.

Berkshire Hathaway ban đầu là một doanh nghiệp dệt may, nhưng sau đó phát triển thành tập đoàn đa quốc gia, sở hữu nhiều khoản đầu tư và công ty con trong các lĩnh vực như sản xuất, hạ tầng, bán lẻ, bảo hiểm và nhiều ngành khác.

Trong khi đó, JPMorgan Chase hiện là ngân hàng lớn nhất thế giới xét theo vốn hóa thị trường, đồng thời là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ xét theo tổng tài sản. Một số đối thủ lớn của JPMorgan Chase cũng có mặt trong top 30, gồm Bank of America với lợi nhuận 32 tỷ USD, Wells Fargo với 22 tỷ USD và ICBC của Trung Quốc với 51 tỷ USD.

Nhìn chung, công nghệ và tài chính áp đảo bảng xếp hạng, chiếm hơn 2/3 trong số 30 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới. Ngoài hai lĩnh vực này, chỉ một số ít doanh nghiệp năng lượng, bán lẻ, dược phẩm và ô tô lọt vào nhóm dẫn đầu.

Trong lĩnh vực năng lượng, Saudi Aramco ghi nhận lợi nhuận 99 tỷ USD, trở thành công ty năng lượng có lợi nhuận cao nhất thế giới. Theo sau là ExxonMobil với 25 tỷ USD và PetroChina với 22 tỷ USD.

Ở lĩnh vực bán lẻ, Amazon đạt lợi nhuận 91 tỷ USD, vượt xa đối thủ lớn nhất là Walmart với 22 tỷ USD. Amazon gần đây cũng trở thành công ty có doanh thu lớn nhất thế giới. Lợi nhuận của tập đoàn này tăng nhanh từ năm 2023, một phần nhờ việc mở rộng các mảng có biên lợi nhuận cao như dịch vụ thuê bao số, mảng điện toán đám mây AWS và hoạt động quảng cáo.