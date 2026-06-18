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Chứng khoán Mỹ bán tháo sau cuộc họp Fed, giá dầu hồi phục nhẹ

Bình Minh

18/06/2026, 08:02

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng trở lại sau mấy phiên giảm liên tiếp, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra quan điểm cứng rắn về thỏa thuận với Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 507,12 điểm, tương đương giảm 0,98%, còn 51.492,55 điểm. Cú giảm này diễn ra sau khi Dow Jones lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,21%, còn 4.720,1 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,34%, còn 26.021,66 điểm.

Theo dữ liệu của công ty Bespoke Investment Group, đây là phiên giảm mạnh nhất của chỉ số S&P 500 sau một cuộc họp đầu tiên của Fed được chủ trì bởi một vị tân chủ tịch kể từ năm 1994.

Dẫn đầu phiên giảm này là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, với những cái tên như Microsoft, Meta Platforms, Alphabet và Amazon đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Cổ phiếu SpaceX, sau khi liên tục tăng nóng kể từ phiên chào sàn hôm thứ Sáu tuần trước, chốt phiên với mức giảm gần 5%.

Trong cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước. Nhưng điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách về khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm “ (dot plot) cập nhật hàng quý, có 9 trong số 19 thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tin rằng Fed cần tăng lãi suất trong năm nay. Mức trung vị của dự báo lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm nay là 3,8%, tăng từ mức 3,4% đưa ra trong “biểu đồ dấu chấm” hồi tháng 3.

Điều này có nghĩa là FOMC nhận thấy khả năng Fed có thể phải tăng lãi suất ít nhất 1 lần, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay. Tuy nhiên, ông Warsh tiết lộ ông không đưa ra dự báo lãi suất.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ xả hàng mạnh, đẩy lợi suất tăng cao. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - vốn nhạy cảm nhất với triển vọng lãi suất Fed trong ngắn hạn - tăng hơn 16 điểm cơ bản lên 4,216%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm - lãi suất tham chiếu cho hoạt động vay nợ của Chính phủ Mỹ - tăng hơn 7 điểm cơ bản, lên 4,499%.

“Phản ứng của thị trường ở thời điểm hiện tại chủ yếu tập trung vào biểu đồ dấu chấm cho thấy sự cứng rắn hơn trước. Câu chuyện đã thay đổi nhiều trong bức tranh lạm phát”, nhà kinh tế trưởng Claudia Sahm của công ty New Century Advisors nhận xét với hãng tin CNBC.

Nhà đầu tư cũng lo lắng về việc trong buổi họp báo sau cuộc họp Fed, ông Warsh nhiều lần nhấn mạnh cam kết của Fed với “ổn định giá cả” - dấu hiệu cho thấy ông có thể sẽ nghiêng về tăng lãi suất để chống lạm phát, thay vì hạ lãi suất như mong muốn của Tổng thống Donald Trump - người đã đề cử ông cho ghế chủ tịch Fed.

“Thực chất, ông Warsh đang nói về kế hoạch mang tới sự ổn định giá cả. Điều đó có nghĩa là sẽ không có chính sách tiền tệ nới lỏng như những gì mà nhiều người đã nghĩ về ông ấy trong quý 1 năm nay. Lúc đó, ai cũng mong ông Warsh sẽ giảm lãi suất. Ngày hôm nay, ông ấy không đưa ra tín hiệu nào như vậy cả”, CEO Jeffrey Gundlach của công ty DoubleLine Capital nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng gần 1% nhưng tiếp tục ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng, sau khi ông Trump nói rằng thỏa thuận đã có với Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng, và Mỹ có thể tấn công Iran trở lại nếu ông cảm thấy không hài lòng với thỏa thuận..

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,59 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%, đóng cửa ở mức 79,55 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,74 USD/thùng, tương đương tăng 0,97%, đạt 76,79 USD/thùng.

Trước phiên phục hồi này, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng do Mỹ và Iran đạt thỏa thuận để tiến tới kết thúc chiến tranh.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran đã công bố nội dung của thỏa thuận, đồng thời phía Iran cho biết Tổng thống của mỗi nước đã ký thỏa thuận này bằng hình thức ký điện tử và do đó, sẽ không có lễ ký chính thức ở Thụy Sỹ vào ngày 19/6 như đã công bố trước đó.

Theo báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 10 tuần liên tiếp trong tuần trước do nhu cầu tăng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985. Tuy nhiên, EIA dự báo thị trường dầu thế giới có thể thừa nhiều dầu trong năm 2027, khi nguồn cung dầu có thể tăng 8 triệu thùng/ngày mà nhu cầu chỉ tăng 2 triệu thùng/ngày.

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Từ khóa:

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