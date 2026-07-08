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Bộ Xây dựng công bố danh sách doanh nghiệp phải kê khai giá dịch vụ hàng không từ 1/7/2026

Đ Đan Tiên

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 375/TB-BXD công bố danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng phải thực hiện kê khai giá kể từ ngày 1/7/2026...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông báo, ở nhóm dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, cả 6 hãng hàng không đang khai thác thị trường nội địa đều thuộc diện kê khai giá, gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways.

Danh sách cũng bao gồm nhiều doanh nghiệp khai thác hạ tầng hàng không. Trong đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện kê khai đối với nhiều dịch vụ như cho thuê sân đỗ tàu bay, quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, cầu ống dẫn khách, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, hạ tầng tra nạp nhiên liệu ngầm và nhượng quyền khai thác dịch vụ tại các cảng hàng không.

Bên cạnh ACV, một số doanh nghiệp khai thác cảng hàng không khác cũng thuộc diện kê khai giá theo từng loại hình dịch vụ, gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Đối với dịch vụ cung ứng nhiên liệu hàng không, Bộ Xây dựng xác định 4 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá gồm SKYPEC, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất và Tập đoàn Nhiên liệu hàng không Đông Dương.

Theo Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các doanh nghiệp, đồng thời rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức thuộc diện kê khai để trình Bộ ban hành theo quy định.

Thông báo số 375/TB-BXD có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời thay thế các thông báo trước đây của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng về danh sách tổ chức thực hiện kê khai giá trong lĩnh vực hàng không, thống nhất đầu mối quản lý sau khi chức năng quản lý nhà nước về hàng không được chuyển về Bộ Xây dựng.

Theo quy định hiện hành, việc kê khai giá là căn cứ để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát biến động giá đối với các dịch vụ thuộc diện quản lý, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động cung ứng dịch vụ hàng không dân dụng.

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