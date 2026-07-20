9 hãng hàng không lãi lớn nhất thế giới

Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...

Ảnh minh họa - Nguồn: Website Emirates.

Theo phân tích của công ty đầu tư One Investments có trụ sở tại Dubai, tổng lợi nhuận ròng của 9 hãng hàng không lãi nhiều nhất trong năm tài chính gần nhất đạt 25,11 tỷ USD. Trong đó, hãng Emirates của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có năm thứ hai liên tiếp chiếm vị trí dẫn đầu.

Emirates đã báo cáo mức lợi nhuận ròng kỷ lục 5,4 tỷ USD trong năm tài chính 2025-2026 kết thúc vào cuối quý 1 năm nay. Đây là kết quả tốt nhất trong lịch sử của hãng và cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay trong ngành, bất chấp những thách thức đáng kể trong tháng 3 khi chiến tranh khiến không phận vùng Vịnh rơi vào cảnh đóng cửa từ cuối tháng 2.

Hãng Delta Airlines của Mỹ theo sau với lợi nhuận 5 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất. Với kết quả này, Delta củng cố vị trí dẫn đầu trong số các hãng hàng không Mỹ, vượt qua đối thủ đồng hương United Airlines với mức lãi 3,4 tỷ USD.

Các hãng hàng không châu Âu cũng không kém cạnh. Hãng Ryanair của Ireland ghi nhận lợi nhuận 2,26 tỷ euro trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, tăng 40% nhờ giá vé tăng mạnh. Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đạt lợi nhuận khoảng 2,4 tỷ USD cùng với doanh thu kỷ lục, mặc dù lợi nhuận có phần giảm sút so với năm tài chính trước.

Singapore Airlines ghi nhận lợi nhuận 2,1 tỷ USD trong năm tài khóa vừa rồi, nhưng con số này bao gồm khoản lợi nhuận kế toán không tiền mặt một lần trị giá 1,1 tỷ đôla Singapore, tương đương 800 triệu USD, từ việc sáp nhập Air India-Vistara. Lợi nhuận thực tế của hãng khoảng 1,3 tỷ USD.

Qatar Airways của Qatar và Cathay Pacific của Hồng Kông cũng có kết quả khả quan với lợi nhuận lần lượt là 1,94 tỷ USD và khoảng 1,27 tỷ USD. Hãng hàng không Nhật Bản ANA đạt lợi nhuận khoảng 1,1 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất.

Lợi nhuận của 9 hãng hàng không lãi nhiều nhất thế giới trong năm tài chính gần nhất. Đơn vị: tỷ USD. Thời điểm kết thúc năm tài chính của mỗi hãng là khác nhau - Nguồn: One Investments/Euronews.

Danh sách này chỉ bao gồm các hãng hàng không đơn lẻ, không tính các tập đoàn đa thương hiệu như IAG và Lufthansa Group, và do đó, hai hãng hàng không lớn của châu Âu là British Airways và Lufthansa không xuất hiện trong xếp hạng. Qatar Airways và Emirates Group là các công ty hàng không đơn lẻ, chỉ bao gồm hoạt động hàng không, vận tải hàng hóa và kinh doanh miễn thuế.

Bức tranh lợi nhuận này có thể thay đổi mạnh mẽ vì cuộc chiến giữa Mỹ Iran đã làm thay đổi cục diện ngành hàng không toàn cầu.

Trên thực tế, lợi nhuận ròng của Qatar Airways đã giảm gần 10% so với năm tài chính trước, dù lợi nhuận hoạt động đạt kỷ lục, do xung đột đã dẫn tới việc đóng cửa không phận Qatar trong quý cuối cùng của năm tài chính.

Emirates cũng vận chuyển lượng hành khách ít hơn 1% so với năm tài chính trước vì lý do tương tự. Những khó khăn này chỉ mới bắt đầu được ghi nhận, bởi cuộc chiến ở Trung Đông lại đang leo thang trở lại.

Giá nhiên liệu máy bay, vốn chiếm khoảng 25,8% chi phí hoạt động của các hãng hàng không trong năm 2025, đã có lúc tăng vọt lên trên 150 USD/thùng sau khi cuộc chiến làm gián đoạn eo biển Hormuz. Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) đã cảnh báo rằng lợi nhuận của các hãng hàng không toàn cầu có thể giảm một nửa trong năm nay dù giá nhiên liệu có hạ nhiệt gần đây.