Dự báo VN-Index sẽ đạt 1770 – 1850 điểm vào cuối năm 2026

MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.

Trong báo cáo chiến lược phát hành vào đầu năm 2026, Chứng khoán MBS cho rằng VN-Index có thể hướng đến vùng 1.860 điểm trong nửa đầu năm. Trong nửa sau năm 2026, MBS hạ kỳ vọng với luận điểm lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ dần tác động đến thanh khoản của thị trường, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.670 – 1.750 điểm vào cuối năm 2026.

MBS cho rằng, hiện tại công ty chứng khoán này vẫn giữ nguyên quan điểm rằng rủi ro tỷ giá và lãi suất sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thanh khoản thị trường trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, do triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tốt hơn so với dự báo ban đầu, nhờ các nhóm ngành như Dầu khí (hưởng lợi từ giá dầu); Vật liệu xây dựng, bất động sản dân cư và bất động sản khu công nghiệp (lợi nhuận tốt hơn dự kiến ban đầu nhờ các dự án hạ tầng được đẩy mạnh).

MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.

Với quan điểm cẩn trọng về diễn biến thị trường trong những tháng cuối năm, trong bối cảnh lãi suất tăng, MBS ưu tiên các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận rõ rệt, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cải thiện, nền tảng tài chính vững chắc và mức định giá vẫn đang ở vùng hấp dẫn.

Sản xuất tăng tốc và hoạt động đầu tư hạ tầng mạnh mẽ sẽ tiếp tục lan tỏa đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, với dự báo tăng trưởng lần lượt 18,3% và 16,2% trong năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, chi phí tài chính sẽ tăng lên trong bối cảnh lãi suất thiết lập mặt bằng mới. Do đó, các doanh nghiệp có trạng thái “tiền mặt ròng” sẽ chống chịu tốt hơn

MBS dự báo ngành Ngân hàng tăng trưởng 18% trong năm 2026, cao hơn so với năm 2025, nhờ 3 ngân hàng lớn gồm VCB, CTG và BID đạt tăng trưởng tín dụng tốt và ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Công ty chứng khoán. điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2026 xuống mức 15% so với đầu năm và cho rằng biên lãi ròng (NIM) năm 2026 sẽ tiếp tục chịu áp lực thu hẹp so với năm trước. Thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ phí dịch vụ, hoạt động thanh toán và sự phục hồi từng phần của hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tại một số ngân hàng. Chất lượng tài sản toàn ngành cuối năm 2026 được dự báo duy trì so với cuối năm 2025.

Vật liệu xây dựng ước tính tăng trưởng lợi nhuận 39% trong năm 2026 và 20% trong năm 2027, chủ yếu nhờ đóng góp từ HPG khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động. Trong khi đó, các doanh nghiệp thép khác như HSG, NKG cũng đã bắt đầu cơ cấu lại thị trường xuất khẩu và dịch chuyển về thị trường nội địa, giúp lợi nhuận phục hồi. Giá bán và sản lượng thép dự kiến cải thiện khi nhu cầu xây dựng hạ tầng tăng mạnh.

Nhóm ngành Bán lẻ tăng trưởng ổn định 33%, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của tiêu dùng thiết yếu nhờ: (1) sản xuất và đầu tư công tăng tốc, thúc đẩy số lượng việc làm trong các lĩnh vực thâm dụng lao động; (2) các chính sách tài khóa hỗ trợ như kéo dài giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 8% đến năm 2026 và nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Ngành Dầu khí sẽ tăng tốc ở mức 57%, đóng góp phần lớn từ BSR (+188% so với cùng kỳ) và PVD (+17% so với cùng kỳ), nhờ sự đóng góp chủ yếu trong giai đoạn nửa đầu năm 2026 khi giá dầu tăng cao. Hoạt động thúc đẩy các dự án dầu khí nội địa dự kiến đem lại lượng giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, tạo sức bật tốt cho các doanh nghiệp dầu khí trong nước. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2027 dự kiến suy giảm từ mức nền cao trong năm nay.

Ở chiều ngược lại, tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 giảm ở một số nhóm ngành như Dịch vụ tài chính (-4,0%) do thanh khoản thị trường giảm; Xuất khẩu (-23,0%) và Hàng không (-16,0%) do ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, các nhóm này sẽ có lợi nhuận phục hồi tốt trong năm 2027.