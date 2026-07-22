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Lãi suất cao khiến số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán giảm về mức thấp nhất 1 năm?

T Thu Minh

Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.

Lãi suất cao khiến số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán giảm về mức thấp nhất 1 năm?

Theo dữ liệu từ FiinTrade, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.

So với mức đỉnh lịch sử thiết lập trong quý 3/2025, số dư tiền gửi của nhà đầu tư đã giảm hơn 52,3 nghìn tỷ đồng tương đương - 37,7%. Diễn biến này cho thấy dư địa bổ sung lực cầu từ tiền mặt không còn dồi dào như giai đoạn trước, đặc biệt khi mức sử dụng đòn bẩy trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh trong bối cảnh lãi suất huy động tăng vọt trong thời gian qua. 

Lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng Tier-1 ở mức 8,3%, tăng 254 điểm cơ bản so với đầu năm; nhóm ngân hàng Tier-2 ở mức 8,52%, tăng 265 điểm cơ bản.

Chứng khoán KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 3/2026.

Mặt khác, lượng lớn tiền mặt do các quỹ cầm đã đẩy mạnh giải ngân trong tháng 6 vừa qua.

Trong tháng 6/2026, xu hướng tăng giải ngân quay trở lại ở nhóm quỹ mở cổ phiếu sau khi các quỹ tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 5. Có 21/37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền mặt, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng trước, cho thấy tâm lý phòng thủ đã giảm bớt dù thị trường vẫn phân hóa và VN-Index giảm nhẹ.

Phần lớn các quỹ mở cổ phiếu có quy mô NAV lớn (từ 1,6 - 8,8 nghìn tỷ đồng) đều giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 6/2026. Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.

Trong khi đó, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt chủ yếu ghi nhận ở các quỹ có NAV dưới 1 nghìn tỷ đồng, ngoại trừ EVESG (NAV 2,6 nghìn tỷ đồng) và SSI-SCA (1,4 nghìn tỷ đồng).

Về mặt định giá, Chứng khoán BSC cho rằng định giá VN-Index_exclude đang ở mức 12.0x (-2 Std), tuy nhiên tỷ suất E/P thu hẹp trước đà tăng của Lãi suất huy động. Tương quan dòng tiền, dù định giá kỹ thuật ở mức (-2 Std), nhưng E/P không còn đủ hấp dẫn trước đà tăng của lãi suất.

Đối với xu hướng dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua nhiều nhất các cổ phiếu VJC, FPT, VHM, STB, HCM; Tổ chức trong nước mua nhiều nhất VIC, VHM, FPT, ACB, VCB; Cá nhân nước ngoài mua nhiều nhất HDB, ACB, MBB, MWG, PNJ; Tổ chức nước ngoài mua nhiều nhất HPG, MSN, MBB, GMD, MWG.

Top 5 cổ phiếu bị bán ròng gồm: Cá nhân trong nước: VIC, MSN, GEL, HPG, MBB; Tổ chức trong nước: VJC, LPB, HCM, HPG, MWG; Cá nhân nước ngoài: VCB, FPT, MSB, VHM, VIC; Tổ chức nước ngoài: VHM, HDB, FPT, VIC, ACB.

Cũng theo dữ liệu của FiinTrade, dư nợ margin tại 80/85 công ty chứng khoán (đại diện 99,95% vốn chủ sở hữu toàn ngành) đạt hơn 446 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng gần 33,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,1% so với cuối tháng 3/2026 và tăng gần 45 nghìn tỷ đồng, tương đương 11,2% so với cuối năm 2025, theo dữ liệu từ FiinTrade.

Tăng trưởng dư nợ margin so với quý trước tiếp tục phân hóa mạnh giữa các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ở nhóm 10 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất, chiếm 61% toàn thị trường, xu hướng mở rộng margin vẫn khá hạn chế. Chỉ một số ít công ty chứng khoán duy trì mức tăng trưởng tích cực như TCBS (+15,6%), MBS (+12,1%) và SSI (+9,4%). Trong khi đó, các công ty còn lại ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn như VPBankS (+1,7%), HSC (+2,5%), ACBS (+2,5%) và Vietcap (+2,3%).

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ, nổi bật là VCBS (+39,0%), JB Việt Nam (+39,4%), HDBS (+101,4%), Chứng khoán An Bình (+44,9%) và OCBS (+104,8%). Diễn biến này phản ánh xu hướng đẩy mạnh mở rộng hoạt động cho vay tại nhóm công ty chứng khoán có nền dư nợ còn thấp.

Ở chiều ngược lại, xu hướng thu hẹp dư nợ tập trung chủ yếu tại nhiều công ty chứng khoán nước ngoài, bao gồm Mirae Asset (-1,0%), KBSV (-2,8%), Maybank Investment Bank (-8,4%), Shinhan Việt Nam (-9,4%), Phú Hưng (-3,2%) và Guotai Junan (-0,9%).

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