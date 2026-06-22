Báo cáo tài chính năm 2025 của NKG không đạt yêu cầu

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 tại Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty không đạt yêu cầu.

Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) thông báo nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về BCTC năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Cụ thể: liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của NKG, SSC cho biết theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 của UBCKNN tại Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho thấy hồ sơ kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty không đạt yêu cầu do:

Đối với BCTC riêng: Kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Đối với BCTC hợp nhất: Kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần khi BCTC hợp nhất có sai sót kế toán trọng yếu là chưa phù hợp với yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam - trong đó, sai sót kế toán trọng yếu như sau: BCTC hợp nhất đã không điều chỉnh phần chênh lệch giữa giá chuyển nhượng (366 tỷ đồng) và giá gốc (272 tỷ đồng), tương ứng 94 tỷ đồng của nghiệp vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của NKG và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Điều này dẫn đến chi phí trả trước và thu nhập khác liên quan đến quyền sử dụng đất này trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025 tăng lên lần lượt là 66 tỷ đồng và 94 tỷ đồng so với ngày 31/12/2024.

Việc không điều chỉnh lại phần tăng giá trị quyền sử dụng đất, phải trả khác (3387) và thu nhập khác với số tiền lần lượt là 66 tỷ đồng, 28 tỷ đồng và 94 tỷ đồng khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của NKG và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ trên BCTC hợp nhất là không phù hợp với các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Qua đó, công ty cho biết hiện công ty đang chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để rà soát chi tiết các nội dung có liên quan. Sau khi quá trình rà soát hoàn tất và có đầy đủ cơ sở cần thiết, công ty sẽ căn cứ các quy định pháp luật và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trong việc xử lý các nội dung có liên quan để thực hiện phương án trình bày số liệu Báo cáo tài chính phù hợp cho các kỳ tiếp theo.

Mới đây, NKG đã chốt ngày thanh cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 44.757.088 cổ phiếu với tỷ lệ 10% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận 10 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/6.

Về kết quả kinh doanh, NKG ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 1/2026 là gần 21,5 tỷ đồng, giảm 67,19% so với cùng kỳ năm 2025 (65,4 tỷ đồng) chủ yếu là do nhu cầu thị trường giảm dẫn tới doanh thu giảm 20,22% tỷ lệ giảm cao hơn 3,22% so với mức giảm giá vốn 17,00%. Giá vốn giảm tương ứng với sản lượng tiêu thụ nhưng chỉ giảm 17% dẫn tới biên độ lợi nhuận gộp giảm 67,64%.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 48,41% tương ứng với lượng hàng bán trong kỳ; dư nợ vay giảm nên chi phí tài chính giảm tương ứng 15,51%.