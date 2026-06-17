Blog chứng khoán: Tâm lý nghi ngờ vẫn mạnh

Một đợt hàng ngắn hạn về đã tạo rung lắc đáng kể trong nhóm midcap và penny – những mã có biên lợi nhuận T+ tốt hơn phần còn lại. Tuy nhiên khả năng chống đỡ của bên mua khá tốt nên phần lớn chỉ điều chỉnh trong biên độ hẹp và độ rộng cuối ngày thể hiện đà tăng giá chiếm ưu thế.

Tương quan tăng giảm ở cổ phiếu HSX lúc thấp nhất là 0,71/1 và cuối phiên là 1,3/1. Điều này xác nhận áp lực bán xuất hiện đã đẩy giá giảm khá rộng trước khi có sự phục hồi về cuối. Mặc dù VNI lẫn VN30 vẫn đỏ nhưng biểu hiện ở giá cổ phiếu thì tốt hơn: Khoảng 43% số cổ phiếu đạt mức tăng quá 1% so với giá Low, thể hiện biên độ “rút chân” khá rộng.

Kiểu diễn biến giá như vậy thường phản ánh dòng tiền bắt đáy vì không khó để biết lượng hàng T+ tại đáy về chiều nay có thể sẽ xả ra. Những cổ phiếu có biên độ dao động trong ngày càng rộng, thanh khoản càng cao thì tức là lượng hàng lướt sóng càng nhiều. Khi đó tùy thuộc vào biên độ “rút chân” có thể phán đoán dòng tiền vào hấp thụ như thế nào.

Với VNI, hôm nay cũng là một ngày may mắn khi VIC, VHM hồi giá lên buổi chiều khiến chỉ số lấy lại được mốc 1800 điểm ngay sau 1h30 chiều dù mức thấp nhất cuối phiên sáng chỉ là 1790 điểm. Hai trụ này vẫn là ẩn số vì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang diễn ra. Yếu tố hỗ trợ điểm số là các mã ngân hàng tích lũy tốt, tuy chỉ là dao động và giá không mạnh nhưng rủi ro giảm sâu hơn cũng nhỏ khi những lo ngại đã chiết khấu vào giá và có thời gian đi ngang khá dài.

Hiện tại việc nhìn vào VNI có trụ lại trên 1800 điểm hay không không quan trọng. Mốc này chỉ mang tính tâm lý. Quan trọng nhất là dòng tiền tổng thể vào thị trường phải cải thiện dần. Hôm nay có đợt chốt lời và bắt đáy, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 17% lên khoảng 18,1k tỷ chưa tính thỏa thuận. Trung bình 3 phiên đầu tuần này hai sàn đạt 17,2k tỷ, đã tăng 31% so với trung bình tuần trước. Dù thời gian đi ngang tạo đáy tuần trước chưa dài nhưng thanh khoản bắt đầu lên dần cũng là tích cực.

Chưa thể trông mong giao dịch sôi động ngay được vì tâm lý nghi ngờ còn rất cao. Tuy nhiên so với cách đây 2 tuần bối cảnh chung đã có cải thiện. VNI có thể chạm đáy hay chưa lúc này không phải điều tiên quyết để giao dịch mà là quá trình tích lũy của cổ phiếu như thế nào. Nhịp điều chỉnh kéo dài vừa qua (dài hơn nhiều so với chỉ số) của rất nhiều cổ phiếu đã chiết khấu xong những rủi ro, áp lực bán đã vơi đi đáng kể. Dòng tiền chưa hoạt động mạnh nên giá chưa thể cải thiện, nhưng đây mới là lúc tích lũy thuận lợi.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương trong cả ngày và phản ứng mở rộng chênh lệch khi VN30 giảm cho thấy kỳ vọng tích cực. Sắp đến thời điểm đáo hạn và bên Short đang có lợi thế. Việc VIC và VHM có thể tiếp tục điều chỉnh kết hợp với ETF tái cơ cấu có thể tạo sức ép nhất định lên chỉ số.

VN30 đóng cửa tại 1957.17. Cản gần nhất ngày mai là 1972; 1984; 1993; 2007; 2015; 2031. Hỗ trợ 1953; 1942; 1924; 1911; 1903; 1894.

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