Bộ Xây dựng gỡ vướng chứng nhận ghế an toàn trẻ em trên ô tô

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động triển khai hoạt động đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, đồng thời cho phép chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm trong trường hợp chưa đáp ứng kịp nhu cầu của doanh nghiệp...

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô khi quy định bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2026. Ảnh minh hoạ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu áp dụng quy chuẩn mới, bảo đảm yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm, đồng thời tránh phát sinh ách tắc trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh.

Theo đó, Bộ yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động tổ chức hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với các thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Cục có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và quyết định chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo QCVN 123:2024/BGTVT, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải công khai đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý, không được đặt thêm điều kiện hoặc thủ tục ngoài quy định.

Đối với hoạt động chứng nhận hợp quy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm căn cứ chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực tế để lựa chọn phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm việc chứng nhận được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và phạm vi theo quy định.

Đáng chú ý, trong trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp nhu cầu theo quy chuẩn mới, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Thời hạn chỉ định tối đa 6 tháng kể từ ngày ký quyết định và Cục trưởng chịu trách nhiệm về quyết định này.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để Bộ xem xét, chỉ đạo, bảo đảm quy chuẩn mới được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô khi quy định bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo Cục Đăng kiểm, ghế an toàn trẻ em thuộc nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro trung bình nên phải được công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức được chỉ định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động này, trong khi nhu cầu công bố hợp quy của doanh nghiệp rất lớn.

Vì vậy, Cục Đăng kiểm đề xuất trường hợp sau ngày 1/7 vẫn chưa có tổ chức đủ điều kiện hoạt động, cho phép chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn tối đa 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.