Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các cơ quan, ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình ký các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, bảo đảm thời gian công bố theo quy định của pháp luật.
Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp.
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo dõi sát, bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và Bộ Luật Hình sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
Dự kiến khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ 2 đặc biệt lớn, với 60 nội dung, trong đó có nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
Các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm các nội dung trình Quốc hội có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung của Kỳ họp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, chỉ đạo rà soát chặt chẽ, chỉ đưa vào chương trình Kỳ họp những nội dung đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời chuẩn bị chu đáo Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2026, để thảo luận những dự án luật còn có ý kiến khác nhau...
Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Quốc hội đã xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật khác.
Để chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ họp tiếp theo, ông Lê Quang Mạnh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Nghiên cứu, rà soát, đề xuất kịp thời các nhiệm vụ để thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển đất nước.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước...
Đồng thời, có giải pháp phù hợp với việc bổ sung nội dung, chính sách mới, bảo đảm chất lượng và tính chặt chẽ của quy trình lập pháp; nâng cao chất lượng và tính chủ động trong công tác đề xuất ban hành chính sách, làm cơ sở dự kiến đầy đủ, chính xác nội dung và xây dựng chương trình kỳ họp có tính dự báo, khoa học, ổn định…
Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời đề nghị quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước.
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