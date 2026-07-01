Chứng khoán Mỹ xanh rực nhờ cổ phiếu chip, giá dầu “bốc hơi” 20% trong tháng 6

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6) nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại, theo đó hoàn tất quý 2 và nửa đầu năm với thành quả tăng ấn tượng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Trái lại, giá dầu giảm trong phiên này và hoàn tất tháng giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 136,46 điểm, tương đương tăng 0,26%, đạt kỷ lục 52.319,2 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,79%, đạt 7.499,36 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,52%, chốt ở mức 26.213,72 điểm.

Sau khi bị bán mạnh trong thời gian gần đây, cổ phiếu chip quay trở lại vị thế nhóm dẫn đầu phiên tăng này. Nvidia tăng 2,6%, AMD tăng 7,7%, và Intel tăng 6%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF tăng hơn 3%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 82%.

Trong 6 tháng đầu năm, Dow Jones tăng 8,9%, đánh dấu nửa đầu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2021. S&P 500 tăng 9,6% trong cùng kỳ, còn Nasdaq vượt trội với thành quả tăng hơn 12%.

Giá cổ phiếu ở Phố Wall đã trải qua nhiều pha trồi sụt mạnh trong quý 1/2026, khi các chỉ số liên tục lập kỷ lục mọi thời đại, nhưng cũng có những cú giảm chóng mặt liên quan tới biến động giá năng lượng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Mối hoài nghi về sự bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một nguyên nhân phía sau những phiên tụt điểm của thị trường trong 3 tháng đầu năm.

Nhưng trong quý 2, mối lo về giao dịch AI đã giảm bớt và xung đột quân sự ở Vùng Vịnh cũng xuống thang. Cùng với đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 khả quan đã tạo ra động lực mới cho thị trường.

“Đối với tôi, bài học rút ra từ nửa đầu năm 2026 là lợi nhuận quan trọng hơn bất kỳ điều gì ngoại trừ lãi suất”, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nhận định với hãng tin CNBC về yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì xu hướng tăng điểm.

Tính riêng trong quý 2, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng tương ứng 14,9% và 21,4%, đánh dấu quý tăng mạnh nhất của hai chỉ số này kể từ quý 2/2020. Dow Jones tăng 12,9% trong quý 2, đánh dấu quý tăng mạnh nhất từ quý 4/2022.

Theo ông Holland, ngoại trừ trường hợp căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ sẽ duy trì trong thời gian còn lại của năm nay. Ông nhận định nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ tìm kiếm những cổ phiếu còn rẻ để mua.

“Thế giới vẫn đang tập trung vào vấn đề đầu tư cơ bản cho AI và giao dịch AI. Nhưng nếu đào sâu hơn về những gì đã diễn ra từ đầu năm đến nay, hoặc ít nhất trong tháng 6, có thể thấy các cổ phiếu giá trị cũng đang được ưa chuộng nếu so với cổ phiếu tăng trưởng. Lãi suất có thể sẽ tăng lên, gây trở ngại cho những cổ phiếu tăng trưởng đã có định giá cao, nhưng lại là một yếu tố thuận lợi cho các cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ kinh tế”, ông Holland nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm nhẹ về 72,92 USD/thùng, còn giá dầu WTI sụt 1,8%, còn 69,5 USD/thùng.

Trong tháng 6, giá dầu Brent giảm 21% và giá dầu WTI giảm 20%. Đây là tháng giảm mạnh nhất của dầu Brent từ tháng 3/2020 và tháng giảm mạnh nhất của dầu WTI từ cuối năm 2021.

Dầu sụt giá trong bối cảnh thị trường dõi theo các diễn biến đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, so với thời điểm đầu năm, giá dầu Brent vẫn tăng khoảng 20%.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London từ đầu năm tới nay. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Hôm thứ Hai tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ diễn ra tại thủ đô của Qatar vào ngày thứ Ba. Ông tuyên bố trên mạng xã hội rằng Tehran đã "đề nghị một cuộc gặp" sau các vụ không kích của Mỹ vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, sau đó cùng ngày thứ Hai, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận thông tin vòng đàm phán tiếp theo sắp diễn ra. Người phát ngôn này cho biết chuyến thăm Qatar trong tuần này của phái đoàn kỹ thuật Iran không liên quan đến chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Qatar.

Các đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đã đến Doha trong ngày thứ Ba. Một người phát ngôn chính phủ Qatar cho biết hai vị này sẽ gặp các bên trung gian chứ không gặp trực tiếp phía Iran.

Những thông tin trái chiều này cho thấy sự mong manh của thỏa thuận hòa bình tạm thời mà Mỹ và Iran đã đạt được trong tháng 6 vừa qua.

Các nhà phân tích trong lĩnh vực năng lượng cho biết họ bất ngờ trước tốc độ bán tháo trên thị trường dầu, đồng thời nhận định rằng đợt bán tháo này diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều so với dự báo của đa số mọi người.

"Diễn biến giá trong những tuần gần đây cho thấy thị trường đang coi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran như một thỏa thuận dài hạn. Thực tế rõ ràng không phải như vậy, và như chúng ta đã chứng kiến trong 4 tháng qua, tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng", một báo cáo của ngân hàng ING nhận định.

"Phải mất khá nhiều thời gian mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Do đó, việc đạt được một thỏa thuận dài hạn nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân chỉ trong vòng 60 ngày là một kỳ vọng quá lạc quan. Vẫn luôn có khả năng thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn, nhưng điều này thực chất chỉ là biện pháp trì hoãn vấn đề”, các chiến lược gia của ING viết trong báo cáo trên.